Комментарий: Мюллер 2.0

Она еще никогда не была столь четкой в формулировках: президент Трамп нарушил Конституцию Соединенных Штатов, утверждает Нэнси Пелоси. На сей раз спикер Палаты представителей уверена в своих словах, хотя на протяжении месяцев предупреждала, что для процедуры импичмента необходимы веские доказательства. Теперь за этим следует "Мюллер 2.0": изнурительная борьба за прерогативу толкования телефонной беседы. которая обладает политически мощнейшей взрывной силой.

Риск для демократов велик

Между тем "Мюллер 2.0" мог бы стать вторым шансом для демократов. Выдвинутое против президента Трампа обвинение в злоупотреблении служебным положением на этот раз не удастся легко оспорить и опровергнуть с помощью привычной риторики "охоты на ведьм". Трамп сам признался журналистам, что искал материал, изобличающий сына его соперника Джо Байдена. А стенограмма этого телефонного разговора читается недвусмысленно: Трамп просил главу иностранного государства провести расследование в отношении своего политического противника - это и есть злоупотребление служебным положением.

Но президент Трамп непоколебимо настаивает на своем видении ситуации. По его мнению, в телефонной беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским не было ничего сомнительного. Он знает: до сих пор все обвинения демократов и спецпрокурора Роберта Мюллера попросту отлетали от него. Демократы верят, что теперь ситуация может измениться.

Понятно одно: риск для демократов велик. Как и после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, президент Трамп пытается заклеймить добывание сведений для процедуры импичмента как отчаянную попытку демократов свергнуть его с трона. А в микроблоге Twitter он мнит себя уверенным в победе: процедура импичмента гарантирует ему переизбрание.

Плохие для Трампа результаты опросов

Однако в действительности протокол телефонного разговора с украинским президентом отчетливо показывает, что Трамп на этот раз зашел слишком далеко. Но расследование не только сосредоточится на этом, но и вновь вынесет в публичную сферу обвинения, содержащиеся в докладе Мюллера, например воспрепятствование правосудию.

Хотя большинство американцев к настоящему моменту выступают против импичмента, понятно, что Дональд Трамп уже сейчас проигрывает в соцопросе в прямом сравнении с большинством соперников-демократов, а в сравнении с Джо Байденом, который лидирует в рейтинге популярности, - проигрывает очень заметно.



Демократы не могут выиграть процедуру импичмента из-за большинства республиканцев в Сенате - судя по всему, в итоге им предстоит отчетливое поражение. Но они и не обязаны побеждать: импичмент вряд ли сделает Дональда Трампа более популярным президентом.

Да, это борьба на истощение. Но в долгосрочной перспективе она пойдет на пользу демократам. Потому что за год до выборов именно Дональд Трамп истощает себя все сильнее - не только из-за доклада Мюллера и телефонного звонка в Украину. Грозящая Соединенным Штатам рецессия может поразить его именно там, где он наиболее уязвим, и придать новое звучание старому слогану избирательной кампании демократов: "Это экономика, тупица!"

Автор: Оливер Саллет, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".

Политика Трампа в карикатурах Путь Путина в "большую семерку" лежит через Трампа Великобритания, Германия и Франция против превращения G7 в "восьмерку". За возобновление членства РФ выступает лишь президент США. Карикатурист Сергей Елкин о том, как Трамп может помочь Путину.

Политика Трампа в карикатурах Навстречу новому штату: Трамп хочет купить Гренландию? Дональд Трамп заинтересовался возможностью покупки датской автономии Гренландии, пишет The Wall Street Journal. Карикатурист Сергей Елкин о замыслах президента США.

Политика Трампа в карикатурах Крылатые качели Путина и Трампа: чем грозит миру отказ от ДРСМД Россия и США объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Сергей Елкин о том, что мир становится все более опасным.

Политика Трампа в карикатурах "Хромая утка" в политике: чего боится Дональд Трамп Глава Белого дома объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году. Трамп не хочет быть "хромой уткой", которую никто не воспринимает всерьез, уверен Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Забор в сквере Екатеринбурга снесен: как принималось это решение В Екатеринбурге после протестов убрали забор в сквере, где планировалось построить храм. Не обошлось ли там без вмешательства Трампа, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах После доклада Мюллера: противостояние Трампа и демократов продолжается В докладе спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы обвинений против Трампа не выдвинуто, но демократы не намерены отступать. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

Политика Трампа в карикатурах Президентство как самый убыточный проект Трампа Дональд Трамп завил, что за время своего пребывания на президентском посту лишился "огромных денег". Карикатурист Сергей Елкин оценил финансовые потери миллиардера.

Политика Трампа в карикатурах Чем стала для Трампа стена на границе с Мексикой Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона.

Политика Трампа в карикатурах В чем Дональд Трамп заподозрил Владимира Путина Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. Карикатурист Сергей Елкин о заявлении главы Белого дома.

Политика Трампа в карикатурах Как Трамп Путину отмену санкций посулил Дональд Трамп заявил, что может подумать о снятии санкций с России, если Кремль согласится на сотрудничество с США по вопросам Сирии и Украины. Сергей Елкин сравнил слова Трампа с обещаниями гадалки.

Политика Трампа в карикатурах Трамп под ударом после встречи с Путиным Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не понравилась многим в Конгрессе. Особенно взъелись на президента США его соперники-демократы. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Американцы готовят санкционный удар против России В Конгресс внесен законопроект о новых жестких санкциях в адрес Москвы из-за вмешательства России в выборы в США. Удастся ли Путину отразить атаку, и за кого болеет президент Трамп? Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Что стало с НАТО после саммита с Трампом Саммит НАТО в Брюсселе стал шоу одного человека - президента США Дональда Трампа, чьи противоречивые заявления затмили другие события встречи. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.

Политика Трампа в карикатурах Ответ ЕС на пошлины США: если ты меня не любишь, то я тоже нет Евросоюз ответил на решение президента США Трампа обложить пошлинами европейские сталь и алюминий. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал появление новых торговых барьеров.

Политика Трампа в карикатурах Трамп вносит раскол в G7 Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.

Политика Трампа в карикатурах Сделка Трампа и Кима: безопасность в обмен на денуклеаризацию Ким Чен Ын пообещал полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Трамп обязался предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Сергей Елкин о "выходе" лидера КНДР из атомного бункера.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Российский след в американской политике В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах А был ли компромат? Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло? Автор: Илья Коваль

