Комментарий: Москва и Минск - уже не братья, но еще не партнеры
Независимо от того, потеряет власть после выборов президент Лукашенко или нет, судя по его заявлениям, Беларусь останется для России естественным, но очень сложным союзником, считает Иван Преображенский.
В Беларуси стартовали президентские выборы: с досрочного голосования и большой речи Александра Лукашенко, выступившего 4 августа с ежегодным посланием к народу и парламенту. Больше трети своей речи он посвятил России и российско-белорусским отношениям. "Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников", - заявил президент Беларуси, одновременно жестко раскритиковав политику Кремля.
Новые противники и лучшие друзья Лукашенко
Впервые перед президентскими выборами Александр Лукашенко даже не пытается делать вид, что главным противником видит Запад, а не "братскую" Россию. Лучший друг - Китай. Человек, незнакомый с ситуацией в Беларуси, мог, наверное, подумать, что КНР - главный политический и важнейший экономический партнер для Лукашенко.
Иван Преображенский
Можно сказать, что послание, за исключением отдельных предвыборных и популистских тезисов, адресованных собственным гражданам, в целом писалось для Кремля. Тем, кто слушал выступление, могло, например, показаться, что Лукашенко чуть ли не ратует за собственную оппозицию, объясняя, мол, "кто бы ни был у власти в Беларуси или в России", отношения все равно останутся союзническими.
В реальности, скорее всего, так прорывается его внутренний многолетний диалог с Москвой. Этот пассаж больше похож на напоминание о периоде президентства Дмитрия Медведева, с которым у белорусского лидера отношения изначально не задались. Тем не менее, намекает Лукашенко, он работал даже с Медведевым. Почему же Россия "братские отношения с нами поменяла на партнерские"? Чем же я стал не мил вам сейчас?
Москве придется разговаривать с Лукашенко
В Москве, даже если бы захотели, впрочем, месседж от Александра Лукашенко просто не поймут. Там мыслят другими категориями. Братские отношения - это когда нефть поставляется почти бесплатно, как было раньше. Партнерские - когда с приличной скидкой, но уже за деньги. Я подозреваю, что в Кремле уверены, будто любой белорусский лидер обречен, как например, и любой руководитель Армении, иметь союзнические отношения с Россией. Но не потому, что это два братских народа, а потому, что экономика Беларуси по-прежнему жестко связана с российской. И даже дотируема частично соседней страной.
Из Москвы проблема выглядит иначе, чем из Минска. Кремль свою часть "партнерства" более или менее выполняет и хочет в обмен "углубленной интеграции". Но эту часть сделки Лукашенко выполнять отказывается. Независимость - это очень рентабельно! Не надо забывать это его откровенное высказывание. И тут встает вопрос: раз даже самый прозападный белорусский лидер вынужден будет с Москвой дружить (это объективная реальность, а не идеология и не геополитика), то зачем тогда Кремлю несговорчивый и капризный Лукашенко?
Лукашенко не устал и не уходит
Белорусский президент в своем послании ясно дал понять: уходить он не собирается, иначе в стране начнутся неисчислимые беды. Тем более что оппозиция это, мол, сплошь "фанерные марионетки" - совершенно никому не известные и несамостоятельные, даром, что собирают многотысячные митинги. Он также уверяет, что Москва лжет, а арестованные в Минске 33 гражданина России, которых белорусские власти связывают с ЧВК Вагнера, ехали именно в Беларусь, а не куда-то там транзитом. Мало того, по словам Лукашенко, на юг страны уже заброшена еще одна группа.
При этом не белорусам, а скорее россиянам он сообщает: конституцию РБ, как он уже неоднократно обещал, после выборов все же поменяет. А значит, может и от власти отказаться. Но торопиться некуда - впереди целых пять лет. И весь этот срок Лукашенко намерен плодотворно отработать. Пусть Кремль это зарубит себе на носу и смирится с неизбежным - ему и дальше придется иметь дело с нынешним белорусским лидером, который, если что, всегда снова может пожаловаться на Россию "старшему брату" - на этот раз пекинскому.
Выборы в Беларуси ничего не изменят
Получается, что президентские выборы в Беларуси пройдут, а противостояние Минска с Москвой сохранится. Если глава государства сменится, то проблемы возникнут из-за его стремления сменить векторы белорусской внешней политики - наверняка, хотя бы частично переориентировавшись на Запад. А если останется Лукашенко, то проблемы будут … совершенно те же!
Постепенная переориентация Беларуси на Запад - это неизбежность, вне зависимости от того, сохранится ли там авторитарный режим или же белорусы попытаются построить демократию. Хотя причины такой переориентации в этих двух случаях разные. При Лукашенко - это ответ на давление Москвы. При возможном президенте от оппозиции - естественное стремление к более тесным отношениям с Евросоюзом.
Выходит, что продолжение конфликта Беларуси с Россией неизбежно. Поствыборная реальность - это укрепление пограничного контроля, новые торговые и энергетические войны в целях "принуждения к интеграции". И тут Лукашенко прав - для Кремля ничего на белорусском направлении не поменяется, кто бы ни был там президентом. Если, разумеется, им не станет, в результате "интеграционных усилий" Владимир Путин.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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