Комментарий: Москва и Минск - уже не братья, но еще не партнеры

В Беларуси стартовали президентские выборы: с досрочного голосования и большой речи Александра Лукашенко, выступившего 4 августа с ежегодным посланием к народу и парламенту. Больше трети своей речи он посвятил России и российско-белорусским отношениям. "Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников", - заявил президент Беларуси, одновременно жестко раскритиковав политику Кремля.

Новые противники и лучшие друзья Лукашенко

Впервые перед президентскими выборами Александр Лукашенко даже не пытается делать вид, что главным противником видит Запад, а не "братскую" Россию. Лучший друг - Китай. Человек, незнакомый с ситуацией в Беларуси, мог, наверное, подумать, что КНР - главный политический и важнейший экономический партнер для Лукашенко.

Иван Преображенский

Можно сказать, что послание, за исключением отдельных предвыборных и популистских тезисов, адресованных собственным гражданам, в целом писалось для Кремля. Тем, кто слушал выступление, могло, например, показаться, что Лукашенко чуть ли не ратует за собственную оппозицию, объясняя, мол, "кто бы ни был у власти в Беларуси или в России", отношения все равно останутся союзническими.

В реальности, скорее всего, так прорывается его внутренний многолетний диалог с Москвой. Этот пассаж больше похож на напоминание о периоде президентства Дмитрия Медведева, с которым у белорусского лидера отношения изначально не задались. Тем не менее, намекает Лукашенко, он работал даже с Медведевым. Почему же Россия "братские отношения с нами поменяла на партнерские"? Чем же я стал не мил вам сейчас?

Москве придется разговаривать с Лукашенко

В Москве, даже если бы захотели, впрочем, месседж от Александра Лукашенко просто не поймут. Там мыслят другими категориями. Братские отношения - это когда нефть поставляется почти бесплатно, как было раньше. Партнерские - когда с приличной скидкой, но уже за деньги. Я подозреваю, что в Кремле уверены, будто любой белорусский лидер обречен, как например, и любой руководитель Армении, иметь союзнические отношения с Россией. Но не потому, что это два братских народа, а потому, что экономика Беларуси по-прежнему жестко связана с российской. И даже дотируема частично соседней страной.

Из Москвы проблема выглядит иначе, чем из Минска. Кремль свою часть "партнерства" более или менее выполняет и хочет в обмен "углубленной интеграции". Но эту часть сделки Лукашенко выполнять отказывается. Независимость - это очень рентабельно! Не надо забывать это его откровенное высказывание. И тут встает вопрос: раз даже самый прозападный белорусский лидер вынужден будет с Москвой дружить (это объективная реальность, а не идеология и не геополитика), то зачем тогда Кремлю несговорчивый и капризный Лукашенко?

Лукашенко не устал и не уходит

Белорусский президент в своем послании ясно дал понять: уходить он не собирается, иначе в стране начнутся неисчислимые беды. Тем более что оппозиция это, мол, сплошь "фанерные марионетки" - совершенно никому не известные и несамостоятельные, даром, что собирают многотысячные митинги. Он также уверяет, что Москва лжет, а арестованные в Минске 33 гражданина России, которых белорусские власти связывают с ЧВК Вагнера, ехали именно в Беларусь, а не куда-то там транзитом. Мало того, по словам Лукашенко, на юг страны уже заброшена еще одна группа.

При этом не белорусам, а скорее россиянам он сообщает: конституцию РБ, как он уже неоднократно обещал, после выборов все же поменяет. А значит, может и от власти отказаться. Но торопиться некуда - впереди целых пять лет. И весь этот срок Лукашенко намерен плодотворно отработать. Пусть Кремль это зарубит себе на носу и смирится с неизбежным - ему и дальше придется иметь дело с нынешним белорусским лидером, который, если что, всегда снова может пожаловаться на Россию "старшему брату" - на этот раз пекинскому.

Выборы в Беларуси ничего не изменят

Получается, что президентские выборы в Беларуси пройдут, а противостояние Минска с Москвой сохранится. Если глава государства сменится, то проблемы возникнут из-за его стремления сменить векторы белорусской внешней политики - наверняка, хотя бы частично переориентировавшись на Запад. А если останется Лукашенко, то проблемы будут … совершенно те же!

Постепенная переориентация Беларуси на Запад - это неизбежность, вне зависимости от того, сохранится ли там авторитарный режим или же белорусы попытаются построить демократию. Хотя причины такой переориентации в этих двух случаях разные. При Лукашенко - это ответ на давление Москвы. При возможном президенте от оппозиции - естественное стремление к более тесным отношениям с Евросоюзом.

Выходит, что продолжение конфликта Беларуси с Россией неизбежно. Поствыборная реальность - это укрепление пограничного контроля, новые торговые и энергетические войны в целях "принуждения к интеграции". И тут Лукашенко прав - для Кремля ничего на белорусском направлении не поменяется, кто бы ни был там президентом. Если, разумеется, им не станет, в результате "интеграционных усилий" Владимир Путин.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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