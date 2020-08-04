 ЦИК Беларуси сообщил о явке в первый день досрочного голосования | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 05.08.2020

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Беларусь

ЦИК Беларуси сообщил о явке в первый день досрочного голосования

По данным ЦИК Беларуси, 4 августа свои голоса на выборах президента страны отдали менее 5 процентов от общего числа избирателей.

Девушка перед информационным плакатом, посвященным выборам президента Беларуси

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси продлится 5 дней

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси, 4 августа, явка составила 4,98 процента. Об этом говорят данные белорусского Центризбиркома, обнародованные в среду, 5 августа.

При этом, согласно ЦИК, в Минске явка избирателей составила 4,77%, в Минской области - 4,69, в Брестской области - 4,23, Витебской - 5, Гомельской - 7,55, Гродненской - 3,39, Могилевской - 4,66 процента.

По данным агентства "Интерфакс", всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 миллионов 844 тысяч 932 человека в Беларуси, а также 5319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Республики Беларусь состоятся 9 августа 2020 года. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Досрочное голосование на выборах завершится вечером 8 августа.

Обращение Светланы Тихановской к Ангеле Меркель

4 августа, в первый день досрочного голосования, немецкая газета Bild опубликовала интервью оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской , в котором она обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) с просьбой связаться с главой белорусского государства Александром Лукашенко и передать ему ее слова.

"Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим - это честные выборы. Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали", - сказала Тихановская.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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