Комментарий: Мирный план Трампа унизителен для палестинцев

Конфликт между израильтянами и палестинцами остается не разрешенным в течение многих десятилетий. Ни войны, ни теракты или народные восстания, ни международные инициативы, мирные соглашения или регулярно принимаемые обязательства в соответствии с резолюциями ООН не смогли привести к существенным изменениям. Уровень недоверия высок, и готовность или способность обеих сторон идти на исторические компромиссы равна нулю.

Если бы у президента США было убедительное видение политики мирного урегулирования ситуации, и он из Вашингтона подал бы сигнал ближневосточному региону, сказав: "Мы оказались в глубоком тупике, поэтому сейчас попытаемся выйти из него с помощью новых идей и пойдем совершенно новым путем", - это могло бы стать обнадеживающим импульсом.

План Трампа - унижение вместо сделки

Однако президент Трамп никогда не был известен как сторонник политики мирного разрешения проблем. Нет у него и новых идей или решений по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Напротив: его мирный план, представленный как "сделка века", вовсе не является "сделкой", подразумевающей, что равноправным участникам договоренностей пришлось прийти к болезненно согласованному компромиссу. Совершенно очевидно, что в данном случае это не что иное, как попытка политического диктата.

Райнер Золлих

План Трампа предусматривает - с некоторыми весьма символическими ограничениями, в крайне одностороннем порядке и очень великодушно - защиту интересов безопасности Израиля, в то время как палестинцы даже не участвовали в разработке этого плана, определенно став проигравшей стороной. Они рискуют потерять в результате аннексии еще больше занятых или оккупированных Израилем территорий, на которые имеют право в соответствии с международным правом.

Хотя предполагается, что им разрешат иметь собственное государство, оно должно быть строго подчинено интересам безопасности Израиля и полностью демилитаризовано. Иерусалим должен навсегда остаться "неделимой" столицей Израиля - как в одностороннем порядке постановил Трамп еще в 2017 году. В то же время - в качестве, так сказать, утешительного приза - некоторые районы в населенной арабами восточной части города в будущем должны послужить палестинцам "столицей".

Его план может стать "последним шансом" для палестинцев, сказал Трамп. С таким же успехом он мог бы сказать: "Соглашайтесь или нет - но другого шанса я вам не дам!". Два равноправных государства, таким образом, не появятся никогда. Те права, которые Трамп признает за палестинцами в лучшем случае подпадают под концепцию "полтора государства для двух народов", а не "два государства для двух народов".

Свобода действий для Израиля

Такой политический подход не только аморален и унизителен, поскольку в конфликте между двумя сторонами он обеспечивает "законное право" лишь более сильной стороне. "Мирный план" Трампа еще и опасен, так как он дает Израилю практически полную свободу действий по аннексии новых палестинских территорий на основе якобы заключенной "сделки".

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху все это может только удовлетворить - больших уступок со стороны Вашингтона в течение многих лет не удавалось добиться ни одному главе израильского правительства. Это дает Нетаньяху дополнительные очки в предвыборной кампании и на какое-то время отодвигает в тень обвинения его в коррупции.

При этом от арабо-исламской стороны стоит ожидать всплеска массовых протестов, даже если многие из них ни к чему не приведут. Однако экстремистские силы могут радостно потирать руки, поскольку план Трампа даем им идеальное новое оправдание для террора и насилия. К сожалению, все это совершенно определенно не сделает Ближний Восток более безопасным местом. И Израиль - тоже.

Автор: Райнер Золлих, обозреватель DW

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