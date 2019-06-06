Комментарий: Ликвидация заповедника ВШЭ

В ведущем в последние годы университете "Высшая школа экономики" (ВШЭ) упраздняют департамент политологии, а его остатки присоединяют к департаменту госуправления. В движении "Голос" говорят, что это решение может быть политически мотивировано. До этого там же в "Вышке" закрыли студенческое ток-шоу после попытки пригласить в него Любовь Соболь, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Значит ли это, что в России ликвидируют последние заповедники либерализма, которые сохраняли, что называется, "с высочайшего дозволения" и в виде исключения?

Как выборы в Мосгордуму повлияли на "Вышку"

Мотором перемен в "Вышке", похоже, стали грядущие выборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2019 года. Когда пять лет назад в столичное законодательное собрание избрался бессменный ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, никаких серьезных перемен в вузе не наблюдалось. Теперь же в Мосгордуму баллотируется проректор Валерия Касамара. И пресса утверждает, что идет она по неофициальному "мэрскому" списку Сергея Собянина, то есть при полной поддержке городских властей. Они начали агитацию за Касамару в финансируемых столичным правительством изданиях и даже в социальной рекламе задолго до старта предвыборной кампании.

Иван Преображенский

Дальше уже неважно, потребовали ли от вуза "взаимности" или руководство "Вышки" само решило выслужиться. Главное, что неприятные новости из ВШЭ начали приходить с завидной регулярностью.

Сначала закрылось студенческое ток-шоу "В точку!", куда неосторожные молодые журналисты рискнули пригласить Любовь Соболь, которая, как и Касамара, баллотируется в Мосгордуму, но только от оппозиции, в качестве оппонента поддержанной мэрией общественницы Анны Федермессер. Причем проект не просто закрыли, но ректор Ярослав Кузьминов еще и попенял студентам, что у них нет права проводить самостоятельную редакционную политику. Ее в России, по его мнению, определяет собственник издания, в данном случае - администрация вуза.

Теперь вот департамент политической науки фактически решено расформировать и присоединить к департаменту госуправления. При этом ходят слухи, что руководство вуза попутно не станет продлевать контракты нескольким недостаточно лояльным власти преподавателям, вроде Александра Кынева.

Все это - явно продолжение процесса, начавшегося еще раньше, когда, например, из "Вышки" вынуждена была уйти Елена Панфилова, руководившая там Лабораторией антикоррупционной политики. Но тогда хотя бы сама лаборатория осталась, а теперь заподозренные в нелояльности проекты и департаменты просто закрываются.

Экспертиза российской власти больше не нужна?

Начальство в ВШЭ делает вид, что верит, будто политология и госуправление - это практически одно и то же. Мотивация этих чиновников от образования понятна - надо же подвести какую-то базу под очередное некрасивое решение и доказать, что целый департамент расформировывают по каким-то объективным причинам, а не для того, чтобы уволить нескольких нелояльных преподавателей.

В то же время руководство "Вышки" указало своим решением на главную проблему современной политологии, причем не только в России. Авторитарные режимы, к которым, по мнению многих увольняемых преподавателей, относится и российский, очень не любят, когда их исследуют и анализируют.

Такую научную деятельность они называют попытками влиять на "суверенные государства". Когда существует масса объективных исследователей, заметно сложнее выдать несовершенство демократических институтов за их оригинальность, а узурпацию власти - за защиту национального суверенитета. И это, разумеется, многим не нравится.

Общество самоцензуры в России

Один из ведущих университетов в стране рискует остаться без целого научного направления. И это вряд ли происходит из-за жестких требований откуда-то "сверху". Возможно, конечно, в ВШЭ кто-то позвонил из Кремля и потребовал расформировать, наконец, это гнездо внутренней оппозиции в виде департамента политических наук.

Но главная проблема современной России даже не в возможности такого вмешательства со стороны власти, а в том, что такие стратегические решения зачастую принимают администраторы, которые часто о науке имеют весьма смутное представление или успели изрядно про нее позабыть за время просиживания штанов в чиновничьих кабинетах.

Даже самому распоследнему диктатору обычно нужно хотя бы несколько качественных специалистов, чтобы они информировали его лично о происходящем в его стране и обществе. Но он плодит вокруг себя подобострастных подхалимов, которым кроме одобрения начальства и высоких его рейтингов не нужно вообще ничего. У такого чиновника-администратора главный инструмент работы - самоцензура по принципу "как бы чего ни вышло". И поэтому он, даже в сравнении с авторитарным лидером, еще больший враг науки. В авторитарном обществе, прежде всего, науки вполне конкретной - политологии.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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