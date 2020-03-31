Комментарий: Карантинный феодализм в России

Рамзан Кадыров с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд из Чечни. Сергей Аксенов отделяет Крым от Кубани блок-постом на знаменитом Крымском мосту. Москва ввела карантин, не дожидаясь решения правительства или президента, и заставила работающих в столице силовиков исполнять указания Сергея Собянина. Как трактовать эту активность региональных лидеров? Как пробуждение "спящего федерализма" или как первый шаг к новому "параду суверенитетов", как в позднем СССР и в России начала 1990-х годов?

Cамоизолированные от Кремля

Российские пропагандисты часто говорят о распаде единой Европы и смерти Шенгена. Однако события в самой России заставляют опасаться, что визы скоро потребуются россиянам для поездки из Калужской области в Ленинградскую. Или даже из одного района в другой.

Как минимум 75 регионов РФ уже ввели карантин, хотя он часто и называется по-другому. Одни запрещают продажу алкоголя, другие вводят комендантский час или спецпропуска. Первыми на это пошли несколько национальных республик во главе с Чечней - и Москва с Подмосковьем. Это можно понять на Северном Кавказе, где блок-посты между многими республиками остались еще с 1990-х годов. Но даже аннексированный в 2014 году Крым больше не хочет туристов "с большой земли". За эти годы крымчане привыкли изображать из себя российских патриотов, но путешествовать по Европе с украинским заграном по безвизу. Так что вирус давно попал на полуостров, но не с Кубани, а через административную границу с Украиной.

Российские центральные власти даже на словах одобряют происходящее и как будто игнорируют его возможные последствия. В итоге, регионы продолжают возводить новые границы. В национальных республиках вроде Якутии или Чечни звучат почти националистические призывы защитить от коронавируса именно местных. При этом жителей российских регионов власти убедили в том, что вирус ввозится из-за границы в Москву. Теперь они смотрят на москвичей и на свои местные элиты, постоянно мотавшиеся еще недавно в столицу, как на зачумленных. Ни о какой солидарности пока и речи нет.

Иван Преображенский

Коллективная безответственность во время пандемии

Такая ситуация сложилась потому, что Владимир Путин отчетливо не захотел брать на себя ответственность за введение в стране карантина. Это непопулярное решение, а рейтинг, видимо, президенту дороже. Он рассчитывает выйти из тени, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

В итоге, решение всех проблем повесили на губернаторов. Федеральный центр не боится передавать часть реальной власти в руки технических назначенцев, которых, по сути дела, никто не выбирал. Считается, что они слишком ничтожны, чтобы эту власть узурпировать. При этом они уже командуют силовиками, которые теперь вместо команд из Москвы выполняют распоряжения губернаторов по организации карантина.

Потерян даже личный контакт. Губернатору достаточно просто не отвечать на телефонные звонки, если он хочет поступать по-своему. Руководство удаленных от столицы регионов нельзя даже вызвать "на ковер" - для этого за ними надо присылать спецборт, авиасообщение внутри страны, по сути, свернули. Даже если по всей России в итоге будет введен режим чрезвычайной ситуации, то сделает это правительство Михаила Мишустина, в соответствии с новом законом о ЧС. То есть налицо возрождение советского принципа "коллективной безответственности", когда решают все и никто одновременно. А президент Путин стоит в сторонке.

Феодализм или федерализм?

Возникает, разумеется, соблазн сравнить происходящее в России с США или, скажем, Федеративной Республикой Германия и сказать, что это такая особая форма российского федерализма. Чечня просто вводит свои заметно более жесткие правила карантина, как поступают федеральная земля Бавария или штат Висконсин.

Но это обманчивое сходство. После того как Владимир Путин, использовав в качестве предлога теракт в Беслане, отменил прямые губернаторские выборы, Россия из федеративного прекратилась, по сути, в унитарное государство, где регионы финансово и политически зависимы от центра. Слово "федерация" осталось только в названии страны.

О постепенном восстановлении федерализма в России можно было бы говорить только если бы Кремль на законных основаниях делегировал часть своих полномочий на нижние этажи власти - губернаторам, а то и муниципалитетам. Однако сейчас региональные власти просто "захватывают" дополнительные полномочия, причем их распоряжения часто незаконны. Центральная власть сама не напрягается четко выполнять законы и не требует этого от губернаторов при введении карантина. Причем не только в Чечне, чем никого не удивишь, но и в Москве или Мурманской области.

Это никакой не федерализм, а феодализм чистой воды. Вассалы захватывают власть, а дальше неизбежно начнут торговаться с центром, как это уже делает Рамзан Кадыров, которому не привыкать шантажировать Москву. И если ситуация будет усугубляться, а Путин и дальше дистанцироваться от ответственности, то это может закончиться параличом центральной власти и "парадом суверенитетов" как при распаде СССР.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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