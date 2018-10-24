Комментарий: Италия может втянуть ЕС и Россию в большой финансовый кризис

Поворотные события нередко начинались с малозначительных, на первый взгляд, эпизодов. В середине октября новое правительство Италии представило свой первый проект годового бюджета, а в Евросоюзе его раскритиковали и вернули на доработку. Сообщения об этой, казалось бы, технической процедуре не вызвали на фоне потока громких международных новостей большого общественного интереса.

А зря! Ведь речь идет о фундаментальном конфликте, который уже в скором времени может иметь фатальные последствия для Италии и ввергнуть в острейший кризис еврозону и весь Евросоюз. Есть реальная опасность, что развитие событий заставит поблекнуть и многолетнюю эпопею по финансовому спасению Греции, и даже вероятные последствия жесткого варианта "Брекзита" - выхода Великобритании из ЕС без всеобъемлющего соглашения.

Для чего Джузеппе Конте приезжал к Владимиру Путину?

В эту взрывоопасную историю может оказаться вовлеченной и Россия, которая сейчас резко активизирует политические контакты с третьей по размерам экономики страной еврозоны. В Москве в октябре за считанные дни побывали друг за другом глава МИД, вице-премьер, премьер Италии. В ходе визита председателя итальянского правительства Джузеппе Конте зазвучало ключевое для понимания ситуации понятие "государственные облигации Италии".

Андрей Гурков

Правда, на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным 24 октября гость из Рима заверял, что "я приехал сюда не для того, чтобы попросить президента Путина купить итальянские бумаги", и хозяин Кремля это охотно подтвердил. Но в то же время российский лидер многозначительно подчеркнул, что "с политического уровня мы не будем ограничивать работу нашего Фонда национального благосостояния".

Иными словами, не исключено, что в ближайшем будущем ФНБ начнет целенаправленно вкладывать валютные запасы России в государственный долг Италии. Чтобы разъяснить (гео)политические мотивы и финансовые риски такого шага, придется начать несколько издалека.

У Греции и Италии - самое большое долговое бремя

Возглавляемое Джузеппе Конте новое итальянское правительство, сформированное 1 июня 2018 года "Движением 5 звезд" и "Лигой" ("Лигой Севера"), называют популистским. Одна из характерных черт любых популистов: они либо игнорируют сложные комплексные проблемы, либо обещают избирателям быстрое и легкое их решение.

Самая большая и сложно решаемая проблема сегодняшней Италии - гигантский государственный долг: 2,3 триллиона евро. Страна десятилетиями жила не по средствам. В результате ее долги значительно превысили суммарную стоимость всех производимых за год товаров и услуг (валового внутреннего продукта) и составляет сейчас свыше 130 процентов ВВП. Хуже этот показатель во всем ЕС только в Греции (порядка 180%). В то же время маастрихтские критерии финансовой стабильности в еврозоне требуют не превышать 60% - иначе начинает быстро нарастать угроза банкротства страны.

Два принципиально важных показателя: 0,8% и 2,4%

Далеко не все члены ЕС, перешедшие на валюту евро, выполняют сейчас это требование, но все они обязались снизить долговое бремя или хотя бы остановить его рост. С этой целью они первым делом стараются уменьшить дефицит бюджета, иными словами - сократить размеры новых долгов. За этим процессом следит Европейская комиссия (правительство ЕС), которая проверяет выполнение согласованных с каждой страной обязательств.

С предыдущим правительством Италии была достигнута договоренность, что в 2019 году дефицит бюджета не превысит 0,8% ВВП. И вот теперь новый кабинет министров присылает из Рима проект, в котором размеры дефицита увеличиваются втрое: до 2,4%. Формально это еще не нарушает маастрихтских критериев (дефицит до 3% ВВП), хотя в основу бюджета заложен крайне оптимистичный прогноз развития итальянской экономики. Но фактически это означает, что Рим возьмет в долг на 25 миллиардов евро больше, чем изначально оговаривалось.

"Сознательное и преднамеренное" нарушение своих обязательств

Это - демарш, демонстративный отказ придерживаться курса ЕС на постепенное оздоровление государственных финансов, кардинальная смена политики. Собственно, именно это популисты из "Движения 5 звезд" и "Лиги" и обещали своим избирателям, именно для этого их и выбрали итальянцы, уставшие от бездействия или неэффективных реформ предшествовавших консервативных или социал-демократических правительств. Новая власть, не обременяя себя такой комплексной задачей, как экономное хозяйствование, начинает в надежде на оживление экономики раздавать щедрые подарки. Деньги-то не свои, заемные!

Реакция Брюсселя была ожидаемой. "Сознательным и преднамеренным" нарушением взятых на себя Италией обязательств назвал представленный финансовый документ вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис. На демарш Рима Брюссель ответил своим демаршем: впервые в истории ЕС он полностью отверг проект бюджета одной из стран, дав ей три недели на разработку нового.

Судя по жестким и частично хамским ответным заявлениям из Рима типа "дурацкие правила ЕС", никакого принципиально нового бюджета не будет. Да и не для того очень уверенное в себе новое итальянское правительство затевало этот конфликт, чтобы тут же отступить. Так что в середине ноября, по всей видимости, начнется новый виток противостояния Италия-ЕС: Брюсселю придется запустить дисциплинарную процедуру, которая теоретически со временем может закончиться для государства-нарушителя штрафом в несколько миллиардов евро.

Однако это, думается, станет скорее побочной сюжетной линией. Главные же события будут разворачиваться в ближайшие недели или месяцы на биржах, и тут мы, наконец-то, подходим к государственным облигациям Италии. Ведь как страны еврозоны (и не только они) берут деньги в долг? Они размещают на рынке капитала свои ценные бумаги - и их обычно очень охотно покупают национальные и международные инвесторы, поскольку долговые расписки индустриально развитых государств считаются, как правило, весьма надежными.

Но захотят ли инвесторы и дальше приобретать облигации страны, продолжающей быстро увеличивать свою и без того гигантскую задолженность, не имеющей четкого плана ее сокращения и к тому же находящейся в остром конфликте с всеми другими партнерами по экономическому и валютному союзу? Страны, рейтинг которой уже приблизился к уровню "мусорного"?

Деньги ФНБ не спасут Италию от возможного дефолта

А стоит только начаться массовому бегству инвесторов, и Италия может очень быстро попасть в ситуацию, в которой в ходе недавней острой фазы долгового кризиса в еврозоне оказывались Греция, Ирландия, Португалия, Кипр: ей придется либо объявлять дефолт, либо просить ЕС и МВФ о финансовой помощи, соглашаясь на их требования реформ и жесткой экономии под неусыпным контролем кредиторов. Афины, Дублин, Лиссабон и Никосия рано или поздно на все это соглашались. Пока не похоже, чтобы к такому шагу было бы готово нынешнее правительство в Риме.

Вместо этого итальянские популисты у власти могут попытаться привлечь к покупке своих обесценивающихся облигаций российский Фонд национального благосостояния, предложив Кремлю взамен стать своего рода троянским конем в ЕС, блокирующим, в частности, продление санкций против РФ. Поучаствовать в серьезном расшатывании Евросоюза и в целом Запада - дело для Москвы, конечно, привлекательное, но у России просто нет столько денег, чтобы спасти Италию. А те, что найдутся, быстро сгорят в топке дефолта.

Так что же всех нас ждет?

Денег на финансовое спасение Италии нет даже у всего Евросоюза вместе с Европейским центральным банком. ЕЦБ не сможет бесконечно покупать итальянские облигации, тем более, если у них будет "мусорный" рейтинг, а в Риме продолжится демонстративное неподчинение правилам ЕС. Так что "второй Греции" не будет. На это не хватит ни средств, ни политической поддержки европейских налогоплательщиков. Чего же тогда ждать?

Если неопытные лидеры "Движения 5 звезд" и "Лиги" слишком увлекутся шантажом ЕС, вовремя не возьмутся всерьез за проблему долгов и дефицита бюджета, отбросив свои нереалистичные предвыборные обещания, и потеряют контроль над ситуацией, дело, действительно, может дойти до беспрецедентного в истории ЕС события - дефолта.

Если популисты вспомнят о своих былых планах отказаться от валюты евро и попытаются их осуществить, Италию ждет еще более серьезная беда. В обоих случаях Евросоюзу и тесно связанной с ним России не избежать большого финансово-экономического кризиса.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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