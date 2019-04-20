Комментарий: Испытание Украины Зеленским

Художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский одержал убедительную победу над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов. Более 70 процентов голосов избирателей, которые актер получил на голосовании, - свидетельство того, что страна ждет от него быстрых и качественных перемен. Впервые в истории Украиной будет руководить несистемный политик, человек без опыта работы в госаппарате. От того, насколько умело он будет с этим справляться, зависит не только его президентство. Избрание президентом Зеленского - серьезное испытание для всего украинского государства.

Прощание с учителем Голобородько

В день избрания Владимира Зеленского президентом "умер" его киногерой - Василий Голобородько. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что роль в сериале "Слуга народа" обычного учителя истории, ставшего президентом, оказала влияние на результаты выборов главы украинского государства. Во многом именно благодаря этому образу решительного и бескомпромиссного борца за справедливость худруку студии "Квартал 95" и поверили миллионы украинцев.

Сергей Руденко

Отныне Зеленскому придется решать реальные, а не придуманные сценаристами проблемы Украины. И роль Голобородько ему в этом вряд ли уже поможет. Война в Донбассе, агрессия России, коррупция в высших эшелонах власти, бедность и многое другое - реальность, с которой Владимир Зеленский столкнется сразу же после своей инаугурации. Избиратели ждут от него решительных действий. Для этого новому президенту понадобятся не только знания и умения, но и эффективная и квалифицированная команда менеджеров. Ни первого, ни второго он пока что не предъявил.

То, что будет происходить в Украине при президенте Зеленском, по большому счету, будет экспериментом. Экспериментом достаточно сложным и опасным. На кону - настоящее и будущее страны. Да, понятно, что сам Зеленский идет во власть с самыми искренними намерениями. Да, несистемность в политике - это его очевидный плюс. Да, сейчас ему верят и доверяют люди. Но все это может очень быстро "умереть", как и его образ учителя Голобородько. Потому что от Владимира Зеленского ждут большего, чем от его предшественника на президентском посту. Было бы иначе - Петр Порошенко никогда бы не уступил на выборах шоумену.

Почему Порошенко проиграл Зеленскому

Президентские выборы 2019 года - первая избирательная кампания, которую в своей 20-летней политической карьере проиграл Петр Порошенко. Причин его нынешнего фиаско несколько. Главная - украинцы перестали доверять своему президенту. Команда действующего главы государства недооценила протестные настроения внутри общества. После получения страной безвиза и томоса им казалось, что их шеф всемогущ и непобедим. Эта уверенность и сыграла с Порошенко злую шутку. Он не увидел угрозы, исходящей от несистемного политика Зеленского. А точнее - от неприятия обществом шагов еще действующего президента. Общество хотело изменений, а им предлагали "жвачку" о реформах, которые большинство избирателей так и не почувствовали на себе.

В учебниках истории Украины о Петре Порошенко, наверное, напишут много хороших слов. Он действительно изменил страну. Но сделанного им оказалось недостаточно для нынешнего поколения украинцев. Они, скорее, готовы были поверить виртуальному политику Зеленскому без четкого видения будущего страны и команды, нежели реальному политику Порошенко. Людям хотелось перемен и новых лиц в политике. У людей накопилось много вопросов: почему не наказаны убийцы, расстрелявшие "Небесную сотню" (участников протестов в центре Киева зимой 2014-го. - Ред.)? Из-за чего в стране и далее процветает коррупция? Кто позволил коммерсантам-мародерам во время войны зарабатывать на армии? И это - лишь несколько вопросов, ответы на которые хотят услышать украинцы.

Сразу же после проигрыша Порошенко пообещал Зеленскому помочь в нелегком президентском деле. Хотя еще двумя днями ранее действующий президент Украины называл своего оппонента "котом в мешке", "уклонистом", "марионеткой Коломойского" и человеком, за которым торчат уши Кремля. Трудно сказать, в какой момент Порошенко был искренним. Но надо отдать ему должное - он достойно уходит с должности.

Вызовы для президента Зеленского

Сложно сказать, осознает ли Владимир Зеленский в полной мере ту ситуацию, в которой он оказался после победы на президентских выборах. С одной стороны, его поддержало большинство жителей Украины, с другой же еще до официального вступления Зеленского в должность в стране сформировалась достаточно большая и активная политическая оппозиция. Накануне президентских выборов его де-факто не поддержал ни один участник президентской кампании.

В ближайшие несколько месяцев после инаугурации перед президентом Зеленским встанут несколько серьезных вызовов. Ему придется начать диалог с существующими украинскими политическими силами о будущем страны. В случае саботажа, как вариант, - распустить Раду и провести досрочные парламентские выборы и полную перезагрузку власти. Он должен будет решить вопрос о возвращении под контроль Киева оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. Без активного участия Владимира Путина. Ну, и главное - не только на словах, но и на деле продемонстрировать свою независимость от олигарха Игоря Коломойского.

Как бы там ни было, в ближайший год президенту Владимиру Зеленскому будет нелегко. Как и всей стране. Наверняка, мы станем свидетелями и громких политических конфликтов, и дальнейшего задействования в политике элементов шоу, и разочарований в Зеленском, и многого другого. Результат второго тура выборов стал свидетельством того, что Украина - демократическая страна. Но новому президенту не стоит обольщаться. Ведь, как известно, от любви до ненависти - один шаг. Общество, прошедшее Майдан и войну, знает, как бороться с теми, кто их не устраивает. И Зеленский всегда должен помнить об этом.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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