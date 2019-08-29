Комментарий: Затишье перед голосованием в Москве

Второй раз подряд сталкиваюсь на акциях в Москве с членом СПЧ Николаем Сванидзе, и второй раз он прогнозирует, что без задержаний не обойдется. Слава богу, Николай Карлович второй же раз ошибается, ни 17 августа, когда проходила серия одиночных пикетов и совсем не массовые "гуляния", ни в эту субботу, 31 августа, когда прошел марш по бульварам, практически никого не "винтили". Эдакое затишье перед единым днем голосования 8 сентября, которым, кажется, были рады воспользоваться все заинтересованные участники.

Марш без лидеров



Александр Плющев

Из известных протестных политиков выйти на несогласованное шествие призывала одна Любовь Соболь, у которой, благодаря ребенку, есть иммунитет от арестов. Остальные предпочли поводов к новым арестам не давать, в том числе и Алексей Навальный. Он и сам на шествие не пошел, объяснив это тем, что не хотел, чтобы его арестовали на новые 30 суток на последней неделе перед голосованием, которое Навальный надеется сделать максимально умным.

Уже не впервые Навальный, которого упрекают, как в "сливе протеста", так и в черствости к судьбе политзаключенных, дает понять, что его главная ставка - мобилизация сторонников именно на голосование, чтобы нанести удар по позициям "Единой России", которая замаскировала своих кандидатов под самовыдвиженцев. В этом одно из его расхождений с оппозиционными критиками "умного голосования", которые считают, что сейчас нет ничего важнее судьбы политзаключенных, а тактика на голосовании - это дело десятое. Однако и совсем без уличных выступлений оппозиция обойтись не может: пропущенные в плане массовых выступлений две субботы - 17 и 24 августа - понизила градус протестных настроений, не говоря уж о том, что появился и новый мотив - политзаключенные.

Обоюдный интерес властей и оппозиции

Может показаться парадоксальным, но этот марш не в меньшей, а может и в большей степени был нужен и властям, которые нарочито отказывались идти на какое-либо обострение. Что объяснимо, свои сливки с протестов они уже сняли: есть арестованные, есть уголовные дела, лидеры под давлением или даже контролем, безумные иски от всевозможных организаций и компаний поданы, ничего качественно нового в результате силового варианта приобрести не получится. Разве что еще несколько арестованных со столь же слабой доказательной базой.



Последние месяцы власти будто бы ставят эксперименты: что будет, если согласовать; что будет, если задерживать после согласованной акции; что будет, если не согласовать и задерживать/разгонять; что будет, если не согласовывать, но и не задерживать, и даже не разгонять. В институте, где я учился, результаты таких лабораторных работ не засчитали бы, поскольку очевидно, что эксперименты проходят в разных условиях, и они ощутимо влияют на результат исследования. Но в жизни, тем более, жизни политической, все иначе, и некоторые погрешности, видимо, можно не учитывать.

По результатам субботних замеров можно сделать следующие выводы. Оппозиция способна вывести в Москве на несогласованное шествие несколько тысяч человек, даже если практически все главные лидеры протеста так или иначе нейтрализованы. Это значит, что на согласованное выйдут десятки тысяч. Акция в который уже раз была нарочито мирной и удивительно организованной, а без провокаций и насилия со стороны Росгвардии и полиции - даже милой. Но самый главный на сегодня вывод: активная часть, которой вообще не нужны лидеры, становится все больше и самоорганизуется все лучше.

Новое движение

Единственный появившийся на самой акции оппозиционный лидер - Любовь Соболь - ушла с акции около 15.30. А примерно за 20 минут до этого первые группки протестующих, которым наскучило ждать на Пушкинской площади прибытия оставшейся части растянувшейся колонны, отправились на прогулки по Тверской. И потом в течение дня появлялись в самых разных местах города, беспрепятственно ходили себе до позднего вечера, прекрасно самоорганизовываясь, и даже используя для обхода оцеплений общественный транспорт. И так происходит уже не первый раз: самым впечатляющим, конечно, был неконтролируемый проход митингующих по Лубянке 27 июля.

Это тревожный сигнал для властей, как на ближайшее будущее, так и отдаленное. Сформировалось и набирает все большую массовость и силу не то чтобы поколение (хотя люди это исключительно молодые и временами даже несовершеннолетние), а, скажем так, движение, которое не очень-то нуждается в лидерах, не боится выходить на несогласованные акции и замечательно самоорганизуется. И оно может сыграть серьезную, если не ключевую роль в протестах, которые наверняка возникнут, как непосредственно после 8 сентября, так и позже.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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