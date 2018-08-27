Комментарий: Завравшееся итальянское правительство

Популистское правительство в Италии занимается тем, что популисты умеют лучше всего: извращает факты, разжигает эмоции, празднует лживые победы, основанные на банальных лозунгах и фальшивых обвинениях, и копит таким образом политический капитал. Так, итальянский вице-премьер и по совместительству министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо имел наглость заявить, что Италия ежегодно отдает в бюджет Евросоюза 20 миллиардов евро. Это ложь: в 2017 году Италия перевела в европейский бюджет 3,3 миллиарда евро после вычета налогов. Сам еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) опроверг эти "фейковые новости" от Ди Майо.

Лидер популистского движения "5 звезд" пригрозил урезать итальянские взносы в бюджет Евросоюза. Во-первых, это противозаконно, а, во-вторых, является неуклюжим шантажом, которому ЕС сразу же дал отпор. Ди Майо и придерживающийся праворадикальных взглядов министр внутренних дел Маттео Сальвини утверждают, что Евросоюз пообещал Италии забирать всех мигрантов, которые прибывают в страну. Но и это ложь. Подобного соглашения государства-члены ЕС никогда не принимали - они и сами всеми силами пытаются отгородиться от мигрантов. Да, отдельные страны просигнализировали, что готовы на добровольных началах перенять некоторых беженцев из Италии. Но на этом проявление солидарности закончилось.

Шантаж, ложь, национализм – куда скатывается Италия?

Абсолютно нелепо и распространяемое итальянскими политиками утверждение о том, что приемом беженцев уполномочена заниматься Еврокомиссия. И Ди Майо, и Сальвини прекрасно знают, что этот вопрос находится исключительно в компетенции государств-членов ЕС. Кстати, особой солидарности не наблюдается и между популистскими правительствами Евросоюза: даже венгерский премьер Виктор Орбан, несмотря на многочисленные запросы со стороны Италии, отказывается принять о себя в стране хотя бы одного-единственного мигранта.

Несмотря на то, что в настоящий момент число мигрантов, прибывающих в Италию, далеко от кризисных показателей, министр внутренних дел Маттео Сальвини регулярно возращается к этой теме, чтобы заработать политические очки. Его рецепт столь же прост, сколь бесчеловечен: запрещая принимать в итальянских портах суда с беженцами на борту, Сальвини хочет запугать потенциальных мигрантов и изолировать страну любой ценой. Он следует принципу "Италия прежде всего".

То, что Сальвини и его единомышленники распорядились в прямом смысле слова взять в заложники корабль итальянской береговой охраны Diciotti со 137 беженцами на борту, оказалось слишком даже для итальянской юстиции. Против главы МВД инициировали расследование в связи с незаконным лишением свободы и злоупотреблением властью. И хотя этот процесс, скорее всего, никаких последствий для Сальвини иметь не будет, он все равно стал маленьким заметным знаком сопротивления курсу популистов в Риме. Реакция политика была ожидаемой, выбор слов - на уровне посиделок в пивной: Сальвини назвал расследование "позором", ведь "речь идет об Италии", и в то же время "честью", ведь процесс облагородил его "борьбу против системы". Подобные выпады в адрес правового государства знакомы нам с некоторых пор и по Белому дому в Вашингтоне. Нельзя допустить, чтобы они стали обыденностью еще и в Италии!

Италия может рискнуть всем

Да, государства-члены Евросоюза за три года так и не смогли договориться о реформе системы предоставления убежища и о рациональном распределении мигрантов в рамках ЕС. Это брешь, которой сегодня вовсю пользуются популисты - и не только в Италии. Мол, во всем виноват Евросоюз. Однако эта рефлекторная оценка ошибочна. Проблема слишком сложна, у нее нет простого решения, а Италия, к слову, относится как раз к тем странам, которые в последние годы усиленно блокировали реформу европейской системы распределения мигрантов.

Однако в одностороннем порядке отказываться от всех европейских законов, в том числе и от законов человечности, как это делают Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, - это просто неприемлемо. Они подрывают устои Евросоюза. С помощью шантажа они далеко не уйдут – этого нельзя допустить. На предстоящих переговорах по согласованию бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 год итальянцы еще могут изрядно потрепать всем нервы. Нужно быть готовым к тому, что итальянские праворадикалы и популисты пригрозят выйти из еврозоны или Евросоюза, лишь бы настоять на своем. После "Брекзита", Польши и Венгрии Италия грозит превратиться в еще один очаг напряженности.

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