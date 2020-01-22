Комментарий: Дорогая нефть должна толкнуть Беларусь на путь реформ

Лукашенко закупает сырье по мировым ценам. Это - повод и шанс срочно взяться за смену бизнес-модели страны и тем самым за спасение белорусского суверенитета, считает Андрей Гурков.
Беларусь закупила норвежскую нефть. Это громкое событие можно воспринимать всего лишь как демонстративный жест Александра Лукашенко. Мол, "батьке" пока не удалось выторговать у Владимира Путина очередные скидки на сырье для ключевой экспортной отрасли страны, вот он и пытается пошантажировать Россию, но долго это все равно не продлится: Минску просто не хватит валюты платить по мировым ценам. Так что вскоре белорусскому президенту придется договариваться с Москвой.
Владимир Путин требует ускоренной интеграции Беларуси
Договариваться о чем? О продолжении схемы, при которой Россия поставляет Беларуси нефть по сниженным ценам, а та продает ее и продукцию из нее, прежде всего - бензин, по мировым? Схемы, до сих пор позволявшей Лукашенко и его окружению безбедно, а белорусскому народу относительно сносно жить? Сильно сомневаюсь в ее дальнейшей жизнеспособности.
Множатся признаки того, что эта схема перестала устраивать Москву, что там теперь возобладала концепция "хватит кормить Белоруссию" в надежде на геополитические выгоды мифического союзного государства, которые на протяжении четверти века чаще всего оказывались эфемерными.
Теперь Владимир Путин, решительно взявшийся в этом году за обустройство своего места в обозримом будущем и в истории, жестко требует реальной и ускоренной интеграции Беларуси в зону российского влияния. Для достижения своих целей он готов перекраивать и не такие схемы. Достаточно посмотреть, как он идет сейчас напролом, переписывая Конституцию РФ.
Минск срочно ищет замену российской нефти. С какой целью?
Александр Лукашенко, похоже, почувствовал опасное для суверенитета своей страны и тем самым для своей власти изменение ситуации. Об этом свидетельствовали в последние дни очень активные усилия белорусских властей (кто-то, возможно, назовет их судорожными) срочно найти любую замену российской нефти и путям ее доставки: совещание в Минске, переговоры в Казахстане, контракт с Норвегией, договоренности с Литвой. Как в этом контексте расценить завоз в страну норвежской нефти?
Если цель этой акции (и ожидаемых в ближайшем будущем аналогичных закупок) состоит в том, чтобы, стабилизировав текущее производство нефтепродуктов, выиграть немного времени для подготовки кардинальных изменений в структуре белорусской экономики, то оперативно организованное прибытие норвежского танкера и литовских железнодорожных цистерн является несомненным успехом, даже прорывом.
Если речь идет всего лишь о попытке сохранить сложившуюся бизнес-модель страны путем замены одного поставщика сырья на нескольких других, то это скорее выглядит как жест отчаяния: без дешевой российской нефти невозможно спасти бизнес-модель, основанную на дешевой российской нефти.
Экономические реформы ради преодоления нефтяной зависимости
Нынешняя белорусская модель хозяйствования в значительно мере является результатом сохранения структур, сформированных в условиях антирыночной экономики Советского Союза. И вот теперь Москва своей несговорчивостью дает Беларуси повод и одновременно шанс наконец-то избавиться от этого наследия СССР, по сей день обрекающего страну на нефтяную зависимость. Тем более, что в скором времени все равно пришлось бы что-то делать: к 2025 году в результате так называемого налогового маневра российские поставки нефти пойдут по мировым ценам.
Короче, Беларуси нужны сегодня быстрые и радикальные экономические реформы. Надо запустить рыночные механизмы и дать как можно более мощный импульс частному бизнесу, прежде всего - малому и среднему, поскольку мировой опыт показывает: именно он способен в сжатые сроки при относительно небольших инвестициях вывести на рынок инновативные товары и услуги, востребованные как в самой стране, так и на внешнем рынке.
Что же касается скорейшего преодоления нефтяной зависимости, угрожающей дальнейшей политической независимости белорусского государства, то тут, скорее всего, потребуются неординарные и смелые решения. Скажем, полная приватизация двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Пусть доставка нефти на них станет заботой иностранных компаний (российских? китайских? польских?), а государство будет довольствоваться теми налогами, которые они будут платить.
Можно представить себе и другой вариант. Специалисты подсчитывают, что именно обойдется Беларуси дороже: многолетние закупки миллионов тонн нефти по мировым ценам и доставка их в страну не по трубопроводам - или закрытие одного из НПЗ с сохранением из социальных соображений зарплат всем его сотрудникам до тех пор, пока они не найдут нового места работы или выйдут на пенсию. И если второй вариант окажется выгоднее, тем более значительно выгоднее, то почему бы тогда не закрыть завод?
Авторитарная модернизация. Готов ли к ней Лукашенко?
Судя по высказыванию председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, заявившего на правительственном совещании в Минске 21 января, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80 процентов загрузки одного НПЗ, о таком варианте уже задумываются. Не сомневаюсь, что белорусские экономисты и бизнесмены смогут предложить самые разные способы рыночной переориентации свой страны.
Вопрос только в том, кто в сегодняшней Беларуси будет осуществлять радикальные рыночные реформы, принимая неординарные и тем более непопулярные решения? Президент Лукашенко? С его-то стилем командно-административного управления экономикой? Да еще в год выборов? Пока это представляется абсолютно нереальным.
Но кто знает, может быть, растущее давление из Москвы, аргументы белорусской политической и деловой элиты, позициям которой угрожает усиление российского влияния, активные выступления против интеграции с Россией белорусской оппозиции, а также расходы на покупку и доставку норвежской и прочей рыночной нефти убедят его в том, что ради сохранения своей власти в суверенной стране придется наступить на горло собственной песни? Во всяком случае это был бы далеко не первый пример авторитарной модернизации экономики. Другого варианта в Беларуси пока не просматривается.
Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle
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