 Комментарий: Дорогая нефть должна толкнуть Беларусь на путь реформ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 24.01.2020

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Экономика

Комментарий: Дорогая нефть должна толкнуть Беларусь на путь реформ

Лукашенко закупает сырье по мировым ценам. Это - повод и шанс срочно взяться за смену бизнес-модели страны и тем самым за спасение белорусского суверенитета, считает Андрей Гурков.

Танкер Breiviken с норвежской нефтью для Беларуси

Танкер Breiviken с норвежской нефтью для Беларуси при заходе в литовский порт Клайпеда, 23 января

Беларусь закупила норвежскую нефть. Это громкое событие можно воспринимать всего лишь как демонстративный жест Александра Лукашенко. Мол, "батьке" пока не удалось выторговать у Владимира Путина очередные скидки на сырье для ключевой экспортной отрасли страны, вот он и пытается пошантажировать Россию, но долго это все равно не продлится: Минску просто не хватит валюты платить по мировым ценам. Так что вскоре белорусскому президенту придется договариваться с Москвой.

Владимир Путин требует ускоренной интеграции Беларуси 

Договариваться о чем? О продолжении схемы, при которой Россия поставляет Беларуси нефть по сниженным ценам, а та продает ее и продукцию из нее, прежде всего - бензин, по мировым? Схемы, до сих пор позволявшей Лукашенко и его окружению безбедно, а белорусскому народу относительно сносно жить? Сильно сомневаюсь в ее дальнейшей жизнеспособности.

Андрей Гурков

Андрей Гурков

Множатся признаки того, что эта схема перестала устраивать Москву, что там теперь возобладала концепция "хватит кормить Белоруссию" в надежде на геополитические выгоды мифического союзного государства, которые на протяжении четверти века чаще всего оказывались эфемерными.

Теперь Владимир Путин, решительно взявшийся в этом году за обустройство своего места в обозримом будущем и в истории, жестко требует реальной и ускоренной интеграции Беларуси в зону российского влияния. Для достижения своих целей он готов перекраивать и не такие схемы. Достаточно посмотреть, как он идет сейчас напролом, переписывая Конституцию РФ.

Минск срочно ищет замену российской нефти. С какой целью?

Александр Лукашенко, похоже, почувствовал опасное для суверенитета своей страны и тем самым для своей власти изменение ситуации. Об этом свидетельствовали в последние дни очень активные усилия белорусских властей (кто-то, возможно, назовет их судорожными) срочно найти любую замену российской нефти и путям ее доставки: совещание в Минске, переговоры в Казахстане, контракт с Норвегией, договоренности с Литвой. Как в этом контексте расценить завоз в страну норвежской нефти?

Если цель этой акции (и ожидаемых в ближайшем будущем аналогичных закупок) состоит в том, чтобы, стабилизировав текущее производство нефтепродуктов, выиграть немного времени для подготовки кардинальных изменений в структуре белорусской экономики, то оперативно организованное прибытие норвежского танкера и литовских железнодорожных цистерн является несомненным успехом, даже прорывом.

Если речь идет всего лишь о попытке сохранить сложившуюся бизнес-модель страны путем замены одного поставщика сырья на нескольких других, то это скорее выглядит как жест отчаяния: без дешевой российской нефти невозможно спасти бизнес-модель, основанную на дешевой российской нефти.   

Экономические реформы ради преодоления нефтяной зависимости

Нынешняя белорусская модель хозяйствования в значительно мере является результатом сохранения структур, сформированных в условиях антирыночной экономики Советского Союза. И вот теперь Москва своей несговорчивостью дает Беларуси повод и одновременно шанс наконец-то избавиться от этого наследия СССР, по сей день обрекающего страну на нефтяную зависимость. Тем более, что в скором времени все равно пришлось бы что-то делать: к 2025 году в результате так называемого налогового маневра российские поставки нефти пойдут по мировым ценам.

Короче, Беларуси нужны сегодня быстрые и радикальные экономические реформы. Надо запустить рыночные механизмы и дать как можно более мощный импульс частному бизнесу, прежде всего - малому и среднему, поскольку мировой опыт показывает: именно он способен в сжатые сроки при относительно небольших инвестициях вывести на рынок инновативные товары и услуги, востребованные как в самой стране, так и на внешнем рынке.

Что же касается скорейшего преодоления нефтяной зависимости, угрожающей дальнейшей политической независимости белорусского государства, то тут, скорее всего, потребуются неординарные и смелые решения. Скажем, полная приватизация двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Пусть доставка нефти на них станет заботой иностранных компаний (российских? китайских? польских?), а государство будет довольствоваться теми налогами, которые они будут платить.  

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Можно представить себе и другой вариант. Специалисты подсчитывают, что именно обойдется Беларуси дороже: многолетние закупки миллионов тонн нефти по мировым ценам и доставка их в страну не по трубопроводам - или закрытие одного из НПЗ с сохранением из социальных соображений зарплат всем его сотрудникам до тех пор, пока они не найдут нового места работы или выйдут на пенсию. И если второй вариант окажется выгоднее, тем более значительно выгоднее, то почему бы тогда не закрыть завод?

Авторитарная модернизация. Готов ли к ней Лукашенко?

Судя по высказыванию председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, заявившего на правительственном совещании в Минске 21 января, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80 процентов загрузки одного НПЗ, о таком варианте уже задумываются. Не сомневаюсь, что белорусские экономисты и бизнесмены смогут предложить самые разные способы рыночной переориентации свой страны.       

Вопрос только в том, кто в сегодняшней Беларуси будет осуществлять радикальные рыночные реформы, принимая неординарные и тем более непопулярные решения? Президент Лукашенко? С его-то стилем командно-административного управления экономикой? Да еще в год выборов? Пока это представляется абсолютно нереальным.

Но кто знает, может быть, растущее давление из Москвы, аргументы белорусской политической и деловой элиты, позициям которой угрожает усиление российского влияния, активные выступления против интеграции с Россией белорусской оппозиции, а также расходы на покупку и доставку норвежской и прочей рыночной нефти убедят его в том, что ради сохранения своей власти в суверенной стране придется наступить на горло собственной песни? Во всяком случае это был бы далеко не первый пример авторитарной модернизации экономики. Другого варианта в Беларуси пока не просматривается.

 Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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