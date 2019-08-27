Комментарий: Детектор лжи для "слуг народа"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 23 октября открыла уголовное дело, фигурантами которого стали 14 народных депутатов Украины, одиннадцать из которых - члены фракции "Слуга народа". Их подозревают в том, что они получили по 30 тыс. долларов, проголосовав на заседании комитета Верховной рады против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости и тем самым провалив его.

Это дело, похоже, станет вызовом не только для монобольшинства в украинском парламенте, но и лично для президента Зеленского, который обещал посадить коррупционеров из команды своего предшественника, но столкнулся с делом о возможной коррупции в рядах собственной партии. Теперь властям предстоит либо подтвердить обвинения и наказать виновных, либо опровергнуть информацию и восстановить репутацию тех, кто попал под подозрение.

"Большой брат" для "слуг народа"

Два месяца назад лидер партийной фракции "Слуги народа" Давид Арахамия огорошил всех новостью: команда Зеленского создаст систему "Большой брат", которая будет отслеживать кажущиеся подозрительными голосования депутатов президентской фракции. Так, по его словам, "слуги народа" собираются исключить любую возможность коррупции. Но оказалось, что для подобной борьбы не нужна никакая система: достаточно подозрений и "слива" информации в СМИ.

Сергей Руденко

Законопроект об оценке объектов недвижимости, в провале которого обвиняются одиннадцать членов фракции "Слуга народа", предполагал разрушение коррупционной системы, якобы созданной народным депутатом Антоном Яценко. По крайней мере, так говорят авторы документа, за который голосовали члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В свою очередь, один из обвиняемых во взяточничестве, народный депутат Александр Дубинский, утверждает, что проваленный закон был пролоббирован оценщиками недвижимости и предполагал замену одной коррупционной схемы на другую. Именно этим Дубинский и объясняет свое нежелание голосовать за законопроект.

Офис президента Украины предложил разрешить конфликт с помощью детектора лжи. Пока без участия детективов НАБУ, сотрудников САП или ГПУ. Давид Арахамия даже пообещал привести в телеэфир свидетеля, присутствовавшего при предложении взятки. Все это вызывает определенное недоумение. Ведь публичное обвинение во взятках - это уже повод для расследования антикоррупционными органами. Тем более, что есть свидетель. Требования же пройти проверку на полиграфе выглядят сейчас, как часть политического шоу, в котором, очевидно, победит тот, кто находится ближе к администрации президента Украины.

Бей своих, чтобы чужие боялись?

Нынешняя история о возможном взяточничестве в Раде свидетельствует, прежде всего, о жесткой борьбе внутри президентской команды. И обвиняющие, и подозреваемые - это члены парламентской фракции партии "Слуга народа". Той фракции, которая составляет монобольшинство. Той фракции, которая без сторонней помощи обладает неограниченной властью в парламенте. Казалось бы, что им публично делить? Чего еще не хватает соратникам главы государства?

По большому счету, свои внутренние конфликты "слуги народа" могли бы решить и между собой. Без детекторов лжи, САП и Офиса президента. Но не вышло. Слишком разношерстная публика собралась в президентской фракции. Одни говорят, что виноват Игорь Коломойский со своей группой влияния в "Слуге народа", другие - что новоизбранных депутатов погубила жадность, а кто-то считает, что фракция, состоящая из 254 депутатов, рано или поздно обречена превратиться в политический "Титаник". Словом, все наблюдатели сходятся в том, что монобольшинство обречено. Вопрос лишь во времени.

В скандал внутри фракции с взаимными обвинениями в коррупции, в итоге, вынужден был вмешаться президент Владимир Зеленский. Находясь с визитом в Японии, он разместил на своей странице в Facebook пост, где также предложил всем без исключения членам парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (большинство из которых составляют представители "Слуги народа") пройти проверку на детекторе лжи. По словам президента, "если будет установлена хоть малейшая вероятность, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете", ими "займутся антикоррупционные органы". Дескать, пощады не будет никому: ни своим, ни чужим. Вопрос, правда, лишь в том, кого Зеленский считает своими, а кого - чужими.

Весна, лето и осень без "посадок"

Один из лозунгов Владимира Зеленского, используемых им во время предвыборной кампании, гласил: "Придет весна - начнем сажать": кандидат в президенты обещал украинцам "посадки" коррупционеров, находившихся у власти при Петре Порошенко. После инаугурации нынешнего президента Украины прошло пять месяцев. Но за решеткой оказались единицы. К 1 ноября Зеленский ожидал от правоохранительных органов отчетов о решительных действиях по резонансным коррупционным обвинениям. Но вместо этого в коррупции подозревают уже его собственных соратников.

Чем бы ни закончилась история с обвинениями в адрес одиннадцати депутатов из "Слуги народа", очевидно, что она ударит по репутации Владимира Зеленского. Экс-президент Украины Петр Порошенко в свое время также утверждал, что не имел ни малейшего представления о схемах в "оборонке" своего ближайшего друга и соратника Олега Гладковского. Но именно появление в СМИ обвинений в адрес бывшего бизнес-партнера тогдашнего главы государства существенно снизили его шансы на повторное избрание.

Владимир Зеленский должен осознать, что практически абсолютная власть в его руках накладывает на него огромную ответственность - в том числе, и за членов его команды. Президент может заверять в том, что его помыслы кристально чисты, и призывать к борьбе с коррупцией, но если в его команде появится тот, кто нечист на руку, президентским заявлениям будет грош цена. Даже если все "бывшие" окажутся за решеткой.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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