Комментарий: Двое в президентской лодке, не считая Зеленского

В последний день прошлого года, 31 декабря, в Украине стартовала президентская кампания. Через три месяца украинцам предстоит выбрать нового главу государства. Рядом с двумя явными фаворитами этой гонки - Юлией Тимошенко и Петром Порошенко - оказался актер Владимир Зеленский. В новогоднюю ночь он заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Украины.

Участие художественного руководителя "Студии "Квартал 95" в избирательной кампании означает лишь одно: итог нынешних выборов предугадать будет крайне трудно. Ведь известный комик, судя по данным социологов, имеет шанс выйти во второй тур голосования. А это значит, что ни Тимошенко, ни Порошенко не могут сейчас чувствовать себя уверенно.

Тимошенко против Порошенко: матч-реванш

На протяжении последних 15 лет мы были свидетелями жесткого противостояния этих двух политиков. После "оранжевой революции" Петр Алексеевич проиграл Юлии Владимировне борьбу за премьерство. Семь месяцев "войны" между тогдашними главой правительства и секретарем СНБО вынудили президента Виктора Ющенко отправить в отставку обоих. Через четыре года, во втором правительстве Тимошенко, Порошенко был министром иностранных дел. А в 2014 году, после "Революции достоинства", Петр Порошенко довольно легко выиграл президентские выборы у Юлии Тимошенко, которая несколькими месяцам ранее вышла из тюрьмы.

Сергей Руденко

Очевидно, что президентские выборы 2019 года имеют принципиальное значение как для Тимошенко, так и для Порошенко. Для нее это третий и, очевидно, последний шанс возглавить украинское государство. Для него - попытка удержаться на вершине власти и не потерять свой бизнес. Она ярый оппонент нынешнего президента и говорит, что после ее прихода к власти Порошенко "ответит за все". Он же намекает на то, что победа Тимошенко непременно приведет к развороту государства в сторону России.

В ближайшие три месяца именно Юлия Тимошенко и Петр Порошенко будут задавать тон президентской кампании. Кто-то из них обязательно выйдет во второй тур и наверняка станет президентом Украины. По большому счету именно эта оппонирующая друг другу пара является наиболее подготовленной к руководству страной. Какой была Украина при президенте Порошенко, мы уже увидели. Какой она может стать при президенте Тимошенко, можем только предположить.

Зеленский и месть Коломойского Порошенко

На протяжении 2018 года социологи фиксировали достаточно высокие президентские рейтинги актера Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука. До недавних пор они оба входили в пятерку потенциальных кандидатов в президенты, за которых готовы были проголосовать избиратели. И первый, и второй достаточно долго держали паузу и не артикулировали своих политических амбиций. В результате рейтинг Вакарчука пополз вниз, а вот Зеленский сохранил свое место в тройке основных претендентов на президентство.

31 декабря, за несколько минут до Нового года вместо традиционного обращения президента Украины на телеканале "1+1" прозвучало заявление Владимира Зеленского о намерении баллотироваться на пост главы государства. Сторонников нынешнего президента это сильно возмутило. Они восприняли выступление худрука "Студии "Квартал 95" как публичный демарш Игоря Коломойского, которому принадлежит канал, против Петра Порошенко. Да и само выдвижение Зеленского они считают местью олигарха Петру Алексеевичу за национализированный банк "Приват".

В чем же состоит месть? Худрук "Квартала" - не политик и никогда политикой не занимался, но у него, судя по опросам, есть все шансы попасть во второй тур выборов. Нынешний рейтинг Зеленского - это рейтинг недоверия к нынешней власти. Украинцы, как оказалось, готовы доверить свой голос комику, сыгравшему в сериале "Слуга народа" роль президента Голобородько, а не делегировать президентские полномочия действующим политикам.

Зеленский, конечно же, не Рональд Рейган и никогда не был губернатором. Но его участие в президентских выборах создает проблемы и Порошенко, и Тимошенко. Потому что и первый, и вторая, выйдя с Зеленским во второй тур, могут ему проиграть. Вопрос лишь в том, намерен ли актер или те, кто за ним стоит, до конца бороться за президентскую булаву. Не исключено, что в случае выхода во второй тур Зеленский снимет свою кандидатуру в пользу Юлии Тимошенко, которую сейчас активно поддерживает Коломойский. Последний ведь публично пообещал "уйти на пенсию", если Порошенко во второй раз станет президентом. Ну, а что Зеленский? Он поведет свою партию "Слуга народа" на парламентские выборы, которые должны пройти в октябре.

Более 30 претендентов на пост президента Украины

Еще до официального старта президентской кампании о своем намерении принять участие в предвыборной гонке заявили более 30 политиков. Кто из них пройдет официальную регистрацию с внесением обязательного залога в 2 млн гривен, станет известно через месяц: 7 февраля - последний день регистрации кандидатов в президенты Украины. Большинство претендентов на пост главы государства рассматривают эту кампанию как попытку заявить о себе накануне парламентских выборов. Часть политиков будут играть привычную для себя роль технических кандидатов, отбирая голоса либо у Порошенко, либо у Тимошенко.

Выборы президента дадут также представление о десятке топ-политиков Украины. Среди них, судя по соцопросам, помимо Тимошенко, Порошенко и Зеленского, окажутся экс-министр обороны Анатолий Гриценко, бывший министр энергетики и соратник Януковича Юрий Бойко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, народные депутаты Александр Шевченко и Евгений Мураев, мэр Львова Андрей Садовой. Смогут ли они конвертировать во что-то в дальнейшем полученный на президентских выборах результат - вопрос открытый. Особенно при условии, если к власти в Украине придет новый президент.

На старте президентской кампании можно лишь констатировать, что в украинской политике так и не появились новые лица, кроме Зеленского. Через пять лет после свержения режима Януковича мы видим в рейтингах давно знакомых кандидатов. Основные претенденты - уже более 20 лет в политике, остальные - от пяти до 15 лет. В 2019 году украинцы вынуждены вновь выбирать лучших из худших. Но делать это, благодаря Зеленскому, наверное, будет интереснее.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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