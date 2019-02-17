Комментарий: Внешнеполитическое завещание Меркель в Мюнхене

Как и в случае любого великого политического выступления, на этот раз решающую роль сыграл импульс. Сочетание неуловимого мгновения и внимания присутствующей при этом публики, подходящих слов и верно подобранного тона. На Мюнхенской конференции по безопасности этот импульс был у Ангелы Меркель (Angela Merkel). Тот, кто будет читать текст ее выступления, едва ли поймет, почему все присутствующие аплодировали стоя, - обычно таких оваций удостаиваются только музыканты.

Канцлер ФРГ говорила свободно, не сверяя сказанное с текстом, - что она делает редко, - и говорила так, будто ее ничто не сдерживало. Она взывала к восстановлению миропорядка, которому серьезно угрожает постепенный распад и бессмысленное уничтожение. Миропорядка, который, возможно, в скором времени перестанет существовать в том виде, в котором он существует сегодня. В своей эмоциональной речи Ангела Меркель охватила весь мир - от России до Китая и США, вновь и вновь возвращаясь к Германии и Европе. Она не упустила ни одной значимой области политики, будь то торговля, сфера безопасности или охрана окружающей среды.

Прямым текстом - для друзей и недругов

Ничего нового в мыслях Меркель не было - все это уже не раз было сказано или написано. Ее прежние заявления, в которых канцлер подчеркивала приверженность принципу многосторонности - мультилатерализму, - были такими же, как само это слово: громоздкими и сложными для восприятия.

Но на этот раз в ее речи присутствовали динамика и прямота, с которой Меркель назвала вещи своими именами. На слушателей ее слова действовали как освобождение, разительно отличаясь от выступления вице-президента США Майка Пенса. Меркель с юмором и критически говорила о недостатках немецкой внешней политики. Пенс, в свою очередь, наглядно продемонстрировал аудитории, что на практике означает выражение "Америка - прежде всего". Меркель со страстью отстаивала свои позиции. Пенс отчеканивал свои заявления порой едва ли не командным тоном. Контраст между этими двумя выступлениями позволил увидеть, насколько плохо на данный момент обстоят дела с трансатлантическими отношениями.

Преемница Меркель готовится к выходу

Но пока Меркель вызывала бурю восторга у слушателей в Мюнхене и по всему миру в Twitter, в провинции начался ропот. Лидеры отделений Христианско-демократического союза (ХДС) на востоке Германии устроили мелочную дискуссию о том, стоит ли позволить канцлеру ФРГ выступать перед избирателями в ходе предвыборной кампании на региональных выборах. Мол, репутация Меркель к востоку от Эльбы настолько подорвана, что это может ухудшить перспективы ХДС на выборах.

Резкая критика у себя в стране и признание за рубежом - эту судьбу Меркель разделяет со многими другими канцлерами послевоенной Германии: завоевание международного авторитета и уважения идет рука об руку со снижением авторитета во внутренней политике. Это своего рода закон сообщающихся сосудов. И его действие в политическом смысле продемонстрировали предшественники Ангелы Меркель: Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), Вилли Брандт (Willy Brandt), Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) или Гельмут Коль (Helmut Kohl) - все они столкнулись с постепенной потерей поддержки в рядах собственной партии, некоторых даже сместили с поста их же однопартийцы, в то время как их авторитет на мировой арене неуклонно возрастал.

Ангела Меркель уже передала председательство в ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), и та воспользовалась Мюнхенской конференцией по безопасности как возможностью представить себя на внешнеполитической арене. Завтрак с одними, скромный обед с другими... Плюс к этому - первое развернутое интервью Крамп-Карренбауэр, посвященное исключительно проблемам внешней политики. Преемница Меркель готовится к выходу - и не только в роли партийного лидера.

Кому собирать осколки и заново складывать части мозаики разрушающегося миропорядка? Ответ Ангелы Меркель в Мюнхене был ясен: мы все должны участвовать в этом, мы все должны внести свой вклад! При этом канцлер не упомянула о том, что ее участие в этом процессе в скором времени завершится. В любом случае, свое внешнеполитическое завещание она озвучила на Мюнхенской конференции по безопасности.

Автор: Кристиан Триппе, обозреватель DW

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