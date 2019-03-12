Комментарий: Британцы и "Брекзит" - запутать, отложить, проиграть

В течение четырех дней британцы держали Евросоюз в напряжении из-за многочисленных голосований в парламенте страны и возобновления переговоров в последнюю минуту. Премьер-министр Тереза Мэй потерпела серию поражений. Несмотря на это, мало что изменилось. Согласно нынешней правовой ситуации, выход Великобритании из Евросоюза состоится через 15 дней, 29 марта, - без договора с ЕС (вариант жесткого "Брекзита"), или же с ним.

"Брекзит": ходьба по кругу

Все, что решил британский парламент, носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому драма вокруг "Брекзита" продолжается. На следующей неделе Тереза Мэй хочет в третий раз провести голосование по договору с ЕС, регулирующему процесс выхода Великобритании из Евросоюза, в смутной надежде, что нехватка времени и неразбериха усмирят негативно настроенных депутатов в ее собственной партии и среди партнеров по коалиции.

После этого Тереза Мэй должна убедить 27 стран Евросоюза предоставить Великобритании отсрочку "Брекзита". Согласно статье 50-й Лиссабонского договора (регламентирующей выход из ЕС), фаза переговоров может быть продлена на три месяца для того, чтобы можно было организовать процесс выхода Великобритании из Евросоюза на основании достигнутого соглашения.

Будет ли отсрочка "Брекзита"

Если Мэй снова потерпит неудачу и появится в Брюсселе без договора, ей придется просить отсрочку на один или даже два года. За это время англичане смогли бы подумать о том, чего они действительно желают и как хотят этого достичь. По крайней мере такой вариант настоятельно рекомендовал глава Совета ЕС Дональд Туск (Donald Tusk).

Бернд Ригерт

В Брюсселе весьма удивлены тем, что британская политическая система оказалась в тупике, а многие парламентарии отрицают реальность. Но Евросоюз остается спокойным и терпеливым. В дальнейших улучшениях соглашения о "Брекзите" Великобритании было единогласно отказано 27 государствами Евросоюза. Результатом цирка под названием "Брекзит" может стать то, что Соединенному Королевству придется остаться в ЕС еще на два года и даже принять участие в европейских выборах, назначить еврокомиссара от Великобритании и с полными правами и обязанностями участвовать в формировании бюджета ЕС. Переговоры о регулируемом выходе из ЕС должны будут начаться заново.

Многие в ЕС теперь будут сетовать, что у Евросоюза есть и другие проблемы, кроме упрямых британцев. Энтузиазм для бесконечного продолжения драмы по "Брекзиту" имеет свои пределы. Но других путей выхода пока нет. Британский парламент отклонил идею о втором референдуме. Запрос о полном отзыве уведомления о намерении покинуть ЕС вообще не был принят на голосование.

Великобритания уже проиграла - репутацию и доверие

Стратегия британского премьер-министра по-прежнему заключается в том, чтобы напомнить о нехватке времени и напугать парламентариев настолько, что в конечном итоге они согласятся на ее соглашение с ЕС по "Брекзиту".

Кроме того, ночью 29 марта, за несколько часов до того, как Великобритания официально должна выйти из состава ЕС, в парламенте может состояться четвертое голосование. Посреди всего этого хаоса депутатам придется рассмотреть закон о выходе Великобритании из ЕС, чтобы избежать жесткого "Брекзита". В противном случае развод ЕС и Великобритании автоматически произойдет 29 марта.

Главный переговорщик Евросоюза по "Брекзиту" Мишель Барнье (Michel Barnier) смотрит на развитие событий с явным неодобрением. Тем не менее он рекомендует сохранять спокойствие и терпеливо ждать британцев. Барнье убежден в том, что от "Брекзита" никто не выиграет. Но все останутся в проигрыше. Великобритания уже многое потеряла. Прежде всего, репутацию и доверие.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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