Комментарий: Борьбе с коронавирусом в России мешает бедность ее граждан

Невозможно заставить граждан "оставаться дома", если шансов умереть от вирусной инфекции у них гораздо меньше, чем обнищать за время карантина, считает Федор Крашенинников.
8 апреля, на второй нерабочей недели, президент Владимир Путин выступил с третьим за последнее время обращением к народу России. То, что ситуация с эпидемией коронавируса в России становится тревожнее, было понятно и без обращений президента: заболевших и умерших все больше, а специалисты в один голос говорят о том, что худшее еще впереди. Собственно, и Путин прямо заявил о том, что предстоящие две-три недели станут решающими.
Новое обращение Путина - это и частичное признание с его стороны того, что ранее объявленные меры по предотвращению распространения коронавируса оказались не столь действенными, как ожидалось в Кремле.
Неполная самоизоляция россиян
Несмотря на то, что в своем новом выступлении Путин еще раз призвал выдержать все трудности самоизоляции, именно по поводу готовности и россиян, и властей придерживаться этой стратегии противостояния эпидемии возникает все больше вопросов.
Собственно говоря, никакой всеобщей самоизоляции в России обеспечить так и не удалось. С начала этой недели наблюдатели по всей стране отмечают, что людей на улицах некоторых российских городов становится больше, а трафик на дорогах - все плотнее. Как оказалось, дольше одной недели удерживать людей дома призывами и угрозами не удается - а ведь впереди еще несколько недель в таком режиме!
Важно отметить, что явочная отмена "добровольной самоизоляции" происходит не только снизу, но и сверху. Не только граждане пренебрегают призывами врачей, но и губернаторы и мэры издают указы и распоряжения, которые фактически отменяются объявленный президентом нерабочий режим.
Похоже, что строже всего настроены власти Москвы, самого богатого города России - возможно, потому, что они могут себе позволить поддержать горожан и бизнес, не дожидаясь федеральных решений, а также обеспечить достаточный контроль над активностью москвичей. В остальной России традиционно надеются только на самих себя.
"Ни в одной стране мира нет слова "самоизоляция". Либо режим ЧС, либо карантин. Надо и нам определиться. Как может бизнесмен платить зарплату своим работникам, когда его предприятие не работает?", - говорит мэр Саянска Олег Боровский, который фактически отменил в своем городе решение президента о нерабочем апреле.
Экономика простив карантина
То, что людям придется позволить работать, чтобы обеспечить их доходом сейчас и в будущем, понимают и в Кремле. На недавней встрече с эпидемиологами и вирусологами и сам президент России интересовался у них, нельзя ли сократить количество нерабочих дней в апреле, а в выступлении 8 апреля прямо заявил о том, что предприятия по возможности должны работать.
Картина получается весьма противоречивая. С одной стороны, ситуация с распространением коронавируса становится все хуже, и в ближайшие недели, когда эпидемия достигнет пика, вроде бы надо настаивать на усилении всеобщей изоляции. С другой - уже прямо говорится о возвращении экономической жизни к более или менее нормальному состоянию не только до окончания эпидемии, но и прямо сейчас, не дожидаясь, пока она минует самую острую фазу.
Легко заметить, что второе прямо противоречит первому и, по сути, обнуляет эффект от попыток остановить распространение вируса за счет всеобщей изоляцией. Противоречие это имеет простое объяснение: Россия просто не может себе позволить такую роскошь, как временная остановка экономики - пусть даже и ради борьбы с эпидемией.
Бедные люди
Первая же неделя самоизоляции в России показала, что никаких внутренних ресурсов нет ни у малого и среднего бизнеса, ни тем более у рядовых граждан. Государство же так и не выразило готовности взять на себя всю ответственность за происходящее и помочь своим гражданам пережить это время за счет социальных выплат.
Только на второй неделе режима самоизоляции Путин объявил о том, что потерявшие работу получат максимально пособие за три месяца, а также о новых выплатах на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Насколько эти меры окажутся действенными и успокоят людей - покажут ближайшие дни и недели, но в любом случае время уже упущено.
Пандемия коронавируса обнажила главную проблему российского общества - бедность значительной части российских граждан и неспособность государства гарантировать такие меры социальной поддержки, которые бы позволили им спокойно уйти на карантин и так остановить или хотя бы существенно замедлить распространение инфекции.
Тем, кто методично соблюдает правила самоизоляции и осуждает россиян за неуместную активность, надо учитывать состояние экономики России и реальный уровень жизни миллионов ее граждан. Вовсе не только и не столько легкомыслие и безответственность не позволяют многим россиянам сидеть дома, как их призывают со всех сторон. Из дома их гонит нужда и отчаяние.
На 21 году правления Владимира Путина нищета пугает российского обывателя гораздо сильнее, чем коронавирус, потому что шансов умереть от него все еще гораздо меньше, чем остаться без средств к существованию.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
Ведущие российские экономисты бьют тревогу. По их оценкам, из-за пандемии коронавируса и ее последствий ВВП России может упасть на 10-20%, а среднегодовые цены на нефть не превысят 25 долларов. (08.04.2020)