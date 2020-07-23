От Камчатки до Долины Смерти: ночные горизонты с кометой NeoWise

"Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный", - сказал как-то канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В последние недели на разных горизонтах можно было наблюдать одну и ту же комету.
Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный. +++ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
Первое в 2020 году солнечное затмение было кольцеобразным и совпало с днем летнего солнцестояния. Кольцеобразную фазу продолжительностью 38 секунд было видно из Африки и Азии.
Урожай обычно собирают после цветения, но если речь идет о "цветочной" Луне, то жатва происходит безотлагательно - при помощи фотокамер.
Для наблюдения за падающими звездами весеннего потока Лириды в Германии сейчас сложились просто идеальные условия.
2020 будет хорошим годом для любителей наблюдать эффектные астрономические события. Давайте вместе отметим в календаре эти даты!
Антисуперлуние? Если называть вещи своими именами, то всех нас в ближайшую ночь ожидает микролуние, проходящее для многих незамеченным.
"История науки поделится на период до изображения черной дыры и после", - заявил еврокомиссар по науке и инновациям Карлуш Моэдаш.
Кто рано встает, мог в понедельник утром увидеть в небе над Германией такую красную Луну.
Обнаруженные учеными элементы этилового спирта до сих пор еще никогда не встречались в кометах. Помимо этого, там также выявлена простая форма сахара.