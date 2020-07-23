От Камчатки до Долины Смерти: ночные горизонты с кометой NeoWise

Комета NeoWise - гостья из космоса

Увидеть невооруженным глазом комету в ночном небе - такое случается не часто. Уже несколько недель жители Земли могут делать это, наблюдая за кометой NeoWise. Удаляясь от Солнца, она постепенно теряет яркость, но именно в этот четверг, 23 июля, находится на самом близком расстоянии от нашей планеты - 103 миллиона километров.