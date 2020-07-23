 От Камчатки до Долины Смерти: ночные горизонты с кометой NeoWise | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.07.2020

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Культура и стиль жизни

От Камчатки до Долины Смерти: ночные горизонты с кометой NeoWise

"Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный", - сказал как-то канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В последние недели на разных горизонтах можно было наблюдать одну и ту же комету.

  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Увидеть невооруженным глазом комету в ночном небе - такое случается не часто. Уже несколько недель жители Земли могут делать это, наблюдая за кометой NeoWise. Удаляясь от Солнца, она постепенно теряет яркость, но именно в этот четверг, 23 июля, находится на самом близком расстоянии от нашей планеты - 103 миллиона километров.

  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    В этой фотогалерее мы собрали снимки, сделанные в последние недели в разных странах мира. Первый и второй кадры - из Калифорнии около Лос-Анджелеса.

  • Комета NeoWise в небе над Анже

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Анже, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Камчаткой

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Полуостров Камчатка, Россия

  • Комета NeoWise в небе над мысом Канаверал

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Мыс Канаверал, штат Флорида, США

  • Комета NeoWise в небе над Дюрталем

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Дюрталь, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Онтарио

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Провинция Онтарио, Канада

  • Комета NeoWise в небе над Долиной Смерти

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Долина Смерти, штат Калифорния, США

  • Комета NeoWise в небе над плато Лаго-Наки

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Плато Лаго-Наки, Краснодарский край, Россия

  • Комета NeoWise в небе над Чеширом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Обсерватория Джодрелл-Бэнк, графство Чешир, Великобритания

  • Комета NeoWise в небе над Скопье

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Скопье, Северная Македония

  • Комета NeoWise в небе над Лас-Вегасом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Лас-Вегас, штат Невада, США

  • Комета NeoWise в небе над Минском

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Минск, Беларусь

  • Комета NeoWise в небе над Орегоном

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Озеро Крейтер, штат Орегон, США

  • Комета NeoWise в небе над Турцией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Около города Кыркларели, Турция

  • Комета NeoWise в небе над Идлибом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Идлиб, Сирия

  • Комета NeoWise в небе над Пекином

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальная астрономическая обсерватория в пригороде Пекина, Китай

  • Комета NeoWise в небе над Нормандией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Остров и монастырь Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Аэродром в Карлштадте, Бавария, Германия

    Автор: Максим Нелюбин


  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Увидеть невооруженным глазом комету в ночном небе - такое случается не часто. Уже несколько недель жители Земли могут делать это, наблюдая за кометой NeoWise. Удаляясь от Солнца, она постепенно теряет яркость, но именно в этот четверг, 23 июля, находится на самом близком расстоянии от нашей планеты - 103 миллиона километров.

  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    В этой фотогалерее мы собрали снимки, сделанные в последние недели в разных странах мира. Первый и второй кадры - из Калифорнии около Лос-Анджелеса.

  • Комета NeoWise в небе над Анже

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Анже, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Камчаткой

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Полуостров Камчатка, Россия

  • Комета NeoWise в небе над мысом Канаверал

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Мыс Канаверал, штат Флорида, США

  • Комета NeoWise в небе над Дюрталем

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Дюрталь, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Онтарио

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Провинция Онтарио, Канада

  • Комета NeoWise в небе над Долиной Смерти

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Долина Смерти, штат Калифорния, США

  • Комета NeoWise в небе над плато Лаго-Наки

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Плато Лаго-Наки, Краснодарский край, Россия

  • Комета NeoWise в небе над Чеширом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Обсерватория Джодрелл-Бэнк, графство Чешир, Великобритания

  • Комета NeoWise в небе над Скопье

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Скопье, Северная Македония

  • Комета NeoWise в небе над Лас-Вегасом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Лас-Вегас, штат Невада, США

  • Комета NeoWise в небе над Минском

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Минск, Беларусь

  • Комета NeoWise в небе над Орегоном

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Озеро Крейтер, штат Орегон, США

  • Комета NeoWise в небе над Турцией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Около города Кыркларели, Турция

  • Комета NeoWise в небе над Идлибом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Идлиб, Сирия

  • Комета NeoWise в небе над Пекином

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальная астрономическая обсерватория в пригороде Пекина, Китай

  • Комета NeoWise в небе над Нормандией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Остров и монастырь Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Аэродром в Карлштадте, Бавария, Германия

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

10 цитат Конрада Аденауэра

Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный. +++ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.  

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