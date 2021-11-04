Кнессет (парламент Израиля)

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone

Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.