Кнессет (парламент Израиля)

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Израильский кнессет впервые за три с половиной года утвердил проект бюджета. После марта 2018-го принимать такие решения не удавалось из-за затяжного политического кризиса.
Ультраправый политик Нафтали Беннет сменил на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
В случае положительного исхода закончится 12-летний период правления Биньямина Нетаньяху. В случае отрицательного - Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
Шестидесятилетний Герцог сменит Реувена Ривлина на посту главы Израиля 9 июля.
Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.
Спикер Кнессета Ганц и и.о. премьера Израиля Нетаньяху близки к соглашению по кабинету министров, сообщили в канцелярии президента. Срок для формирования правительства продлен до вечера 15 апреля.
Если спикер Кнессета Бени Ганц не сформирует правительство до вечера 13 апреля, этот мандат перейдет и.о. премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Эксперты вновь прогнозируют неопределенный исход голосования в Израиле. Партия Нетаньяху и блок Ганца, согласно опросам, пользуются примерно равной популярностью у избирателей.
2 марта израильтяне в третий раз за год выбирают парламент. Судя по опросам, и на этот раз ни одна партия не получит большинства. Эксперты не исключают новых досрочных выборов.
Глава правительства Израиля заявил, что "хочет положить конец грязной игре" своих политических противников. Он отрицает все обвинения в коррупции.
Ни Биньямин Нетаньяху, ни Бенни Ганц, ни депутаты не смогли сформировать правящую коалицию в Израиле. Кнессет проголосовал за самороспуск, 2 марта в стране вновь пройдут досрочные парламентские выборы.
На первый взгляд, парламентские выборы в Израиле никак не повлияли на возникший в стране политический тупик. И все же они могут стать выходом из него и началом решительных перемен, считает Петер Филипп.
Авигдор Либерман призвал "Ликуд" Нетаньяху и блок "Кахоль-лаван" к союзу с партией "Наш дом - Израиль". Экзитполы показывают близкие результаты "Ликуда" и центристов на внеочередных выборах в кнессет.
54-летний журналист и бывший депутат израильского кнессета Ницан Горовиц победил на праймериз леворадикальной партии "Мерец", получив поддержку более 50 процентов депутатов партийной конференции.
После того как израильский ЦИК объявил окончательные результаты выборов в Кнессет, президент страны Реувен Ривлин поручил сформировать кабинет министров многолетнему премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
"Ликуд" Биньямина Нетаньяху вместе с другими правыми партиями обеспечивают себе большинство депутатских мандатов. Лидеры центристского блока "Кахоль-лаван" заявили, что уважают решение избирателей.
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