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Кнессет (парламент Израиля)

This picture shows a general view of a plenum session and vote on the state budget at the Knesset (Israeli parliament), in Jerusalem on November 3, 2021. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

Парламент Израиля принял бюджет и предотвратил досрочные выборы 04.11.2021

Израильский кнессет впервые за три с половиной года утвердил проект бюджета. После марта 2018-го принимать такие решения не удавалось из-за затяжного политического кризиса.
Head of Oposition Benjamin Netanyahu and Israel Prime minister Naftali Bennett shake hands following the vote on the new coalition at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem June 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

Нафтали Беннет принес присягу в качестве нового премьера Израиля 13.06.2021

Ультраправый политик Нафтали Беннет сменил на посту главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
Chairman of the Yesh Atid Party, Yair Lapid, delivers a statement to the press in the Knesset, the Israeli Parliament, in Jerusalem, on Monday, May 31, 2021. (Debbie Hill/Pool via AP)

В Израиле кнессет голосует о доверии правительству без Нетаньяху 13.06.2021

В случае положительного исхода закончится 12-летний период правления Биньямина Нетаньяху. В случае отрицательного - Израиль ожидают пятые парламентские выборы за два года.
ARCHIV 2017 *** Izchak Herzog spricht auf der AIPAC Policy Conference. Israels Parlament wählt am Mittwoch einen neuen Staatspräsidenten. Ein Kandidat ist der frühere Oppositionsführer Izchak Herzog. (zu dpa Präsidentenwahl in Israel: Zwei Kandidaten für Rivlins Nachfolge) +++ dpa-Bildfunk +++

Новым президентом Израиля избран Ицхак Герцог 02.06.2021

Шестидесятилетний Герцог сменит Реувена Ривлина на посту главы Израиля 9 июля.

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone 29.07.2020

Могут ли отстранить от власти премьера Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции? И стоит ли еще надеяться на урегулирование конфликта Израиля с палестинцами? На эти и другие вопросы DW ответил член Кнессета Нир Баркат.

03.03.2020, Israel, Tel Aviv: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, bedankt sich bei seinen Anhängern. Die konservative Likud-Partei des Regierungschefs Benjamin Netanjahu ist bei Israels dritter Parlamentswahl binnen eines Jahres nach Prognosen stärkste Kraft geworden. Foto: Ilia Yefimovich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit Benny Gantz, leader of the Blue and White Party, speaks at the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations in Jerusalem, on Wednesday, February 19, 2020. Israelis will vote in the third election in a year on March 2. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Президент Израиля продлил срок для формирования правительства на 48 часов 14.04.2020

Спикер Кнессета Ганц и и.о. премьера Израиля Нетаньяху близки к соглашению по кабинету министров, сообщили в канцелярии президента. Срок для формирования правительства продлен до вечера 15 апреля.
HANDOUT - 16.03.2020, Israel, Jerusalem: Reuven Rivlin (r), Präsident von Israel, und der Vorsitzendevom israelischen Mitte-Bündnis Blau-Weiß Benny Gantz (l) halten eine Pressekonferenz ab, nachdem Präsident Rivlin Gantz offiziell die Aufgabe der Regierungsbildung übertragen hat. (zu dpa: «Keine Verlängerung für Gantz zur Regierungsbildung in Israel») Foto: Mark Neyman/GPO/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Срок для формирования правительства Израиля не будет продлен 12.04.2020

Если спикер Кнессета Бени Ганц не сформирует правительство до вечера 13 апреля, этот мандат перейдет и.о. премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Kahol Lavan (Blau-Weiß Bündnis) Ort: Jerusalem Datum: 25.2.2020 Wahlplakat des mitte-rechts Blau-Weiß Bündnis mit Benny Gantz. Auch bei der dritten Parlamentswahl sagen die Umfragen keinen klaren Sieger voraus.

В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы 02.03.2020

Эксперты вновь прогнозируют неопределенный исход голосования в Израиле. Партия Нетаньяху и блок Ганца, согласно опросам, пользуются примерно равной популярностью у избирателей.
Kahol Lavan (Blau-Weiß Bündnis) Ort: Jerusalem Datum: 25.2.2020 Wahlplakat des mitte-rechts Blau-Weiß Bündnis mit Benny Gantz. Auch bei der dritten Parlamentswahl sagen die Umfragen keinen klaren Sieger voraus.

Выборы в Израиле: появится ли у страны новое правительство? 01.03.2020

2 марта израильтяне в третий раз за год выбирают парламент. Судя по опросам, и на этот раз ни одна партия не получит большинства. Эксперты не исключают новых досрочных выборов.
20.11.2019 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a meeting of the right-wing bloc at the Knesset (Israeli parliament) in Jerusalem on November 20, 2019. (Photo by GALI TIBBON / AFP) (Photo by GALI TIBBON/AFP via Getty Images)

Нетаньяху отозвал запрос на предоставление ему парламентского иммунитета 28.01.2020

Глава правительства Израиля заявил, что "хочет положить конец грязной игре" своих политических противников. Он отрицает все обвинения в коррупции.
Israeli Kahol Lavan (Blue and White) political alliance leader Benny Gantz (L) looks on as he sits next to other alliance members during a session of the Knesset (Israeli parliament) in Jerusalem on December 11, 2019. - Israel's parliament was rushing through a bill to call a third general election in a year, prolonging a political crisis and fuelling deep dissatisfaction with politicians. A deal to avert a new vote must be reached before 11:59 pm (2159 GMT), but unity government talks between rightwing premier Benjamin Netanyahu and his centrist rival Benny Gantz broke down. The Knesset passed in the morning a preliminary reading of a bill to dissolve itself, setting a new election for March 2. (Photo by Gali TIBBON / AFP) (Photo by GALI TIBBON/AFP via Getty Images)

В Израиле пройдут третьи выборы в Кнессет за 11 месяцев 12.12.2019

Ни Биньямин Нетаньяху, ни Бенни Ганц, ни депутаты не смогли сформировать правящую коалицию в Израиле. Кнессет проголосовал за самороспуск, 2 марта в стране вновь пройдут досрочные парламентские выборы.
A man casts his vote in a ballot box during Israel's parliamentary election, at a polling station in Tel Aviv, Israel September 17, 2019. REUTERS/Corinna Kern

Комментарий: Станут ли выборы в Израиле концом эры Нетаньяху? 18.09.2019

На первый взгляд, парламентские выборы в Израиле никак не повлияли на возникший в стране политический тупик. И все же они могут стать выходом из него и началом решительных перемен, считает Петер Филипп.
A combination picture shows leader of Blue and White party, Benny Gantz in Rosh Ha'ayin, Israel September 17, 2019, Avigdor Lieberman, head of Yisrael Beitenu party in Tel Aviv, Israel September 5, 2019 and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Jordan Valley, in the Israeli-occupied West Bank September 15, 2019. REUTERS/Ronen Zvulun, Nir Elias, Amir Cohen

Экс-глава Минобороны предложил союз трех партий после выборов в Израиле 18.09.2019

Авигдор Либерман призвал "Ликуд" Нетаньяху и блок "Кахоль-лаван" к союзу с партией "Наш дом - Израиль". Экзитполы показывают близкие результаты "Ликуда" и центристов на внеочередных выборах в кнессет.
Mar 18, 2013 - Jerusalem, Israel - Parliament Member NITZAN HOROWITZ, of the leftist Meretz Party, condemns the orthodox Rabbinate monopoly on marriage, divorce and other aspects of Jewish life in Israel as Lin Dror and Alon Marcus marry in a reform Jewish ceremony which will not be recognized by the Israeli State as an act of protest opposite the Knesset, the Israeli Parliament |

Открытый гей впервые возглавил партию в Израиле 28.06.2019

54-летний журналист и бывший депутат израильского кнессета Ницан Горовиц победил на праймериз леворадикальной партии "Мерец", получив поддержку более 50 процентов депутатов партийной конференции.
20.04.2015 * Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) and President Reuven Rivlin deliver statements at the president's residence in Jerusalem April 20, 2015. Netanyahu will have two more weeks to form a new government after he asked Israel's president on Monday to extend a 28-day period of coalition-building that followed his election victory. REUTERS/Abir Sultan/Pool

Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительства 17.04.2019

После того как израильский ЦИК объявил окончательные результаты выборов в Кнессет, президент страны Реувен Ривлин поручил сформировать кабинет министров многолетнему премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Blue and White party leader Benny Gantz raises his hands after his address to his supporters after Israeli general elections polls closed, Wednesday, April 10, 2019 in Tel Aviv. (AP Photo/Sebastian Scheiner) |

Соперник Нетаньяху признал поражение на выборах в Израиле 10.04.2019

"Ликуд" Биньямина Нетаньяху вместе с другими правыми партиями обеспечивают себе большинство депутатских мандатов. Лидеры центристского блока "Кахоль-лаван" заявили, что уважают решение избирателей.
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