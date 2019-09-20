"Климат - это я/мы": мир против глобального потепления (фотогалерея)

Гибель мировых ледников

Ледник Франца-Иосифа в Новой Зеландии: раньше - пешком, теперь - вертолетом

Ледник Франца-Иосифа на Южном острове в Новой Зеландии - популярный туристический объект. Раньше ледник развивался по циклической схеме распространения и сокращения. Но с 2008 года площадь этого глетчера стремительно уменьшается. Когда-то к нему можно было прийти пешком, теперь же добраться до ледника Франца-Иосифа можно только на вертолете.