"Климат - это я/мы": мир против глобального потепления (фотогалерея)

К всемирной забастовке с требованием остановить изменение климата присоединились жители более чем 150 стран. Как проходили митинги и демонстрации в разных точках земного шара - у DW.
Столица Германии стала центром глобальной стачки, организованной молодежным экологическим движением Fridays for future. Одно из главных требований - быстрый отказ от угольных электростанций. (20.09.2019)
Власти ФРГ решили субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю. (19.09.2019)
В 150 странах мира проходит экологическая акция Global Strike 4 Climate. В Германии проходят порядка 500 акций протеста. (20.09.2019)
"Эффект Греты Тунберг" или рост экологического сознания? Опросы показывают: жители Германии всерьез озабочены глобальным потеплением и хотят изменить свою модель поведения. (20.09.2019)