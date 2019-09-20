 ″Климат - это я/мы″: мир против глобального потепления (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.09.2019

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Мир

"Климат - это я/мы": мир против глобального потепления (фотогалерея)

К всемирной забастовке с требованием остановить изменение климата присоединились жители более чем 150 стран. Как проходили митинги и демонстрации в разных точках земного шара - у DW.

  • Участница акции в защиту климата на Колледж-Стрит в Сиднее.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Австралия: противогаз вместо занятий

    Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

  • Участники движения Fridays For Future на акции в Берлине.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Берлин: "Наша планета - наша ответственность"

    Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

  • Активисты движения Ice on the rope на акции протеста в Мюнхене

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Мюнхен: льда становится все меньше

    Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

  • Участники акции в защиту климата в Париже

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Париж: "Климат - это я"

    Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

  • Акция а защиту климата в Лондоне

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Лондон: "Планеты Б - нет"

    Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

  • Акция в защиту климата в Киеве

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Киев: "Планета в опасности"

    Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

  • Демонстрация в защиту климата в польском городе Гдыня

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Гдыня: "Даже интроверты здесь"

    Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

  • Участница экологической акции с индонезийского острова Ява держит в руках плакат

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Индонезия: "Грустный белый мишка"

    Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

  • Экологическая активистка в Кесон-Сити, пригороде столицы Филиппин Манилы.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас

    По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

  • Участники акции протеста в Таиланде

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Таиланд: "Это наше будущее!"

    Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

  • Участники протеста в Бангладеш

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Бангладеш: протесты в голубом

    Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

  • Протесты в Кении

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кения: протесты на экваторе

    "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

  • Дети держат в руках разноцветные картинки на акции в защиту климата в Анкаре

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Турция: разноцветные картинки

    В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

  • Демонстрация в Никосии

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кипр: у климата нет границ

    Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии.

    Автор: Марина Барановская


  • Участница акции в защиту климата на Колледж-Стрит в Сиднее.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Австралия: противогаз вместо занятий

    Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

  • Участники движения Fridays For Future на акции в Берлине.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Берлин: "Наша планета - наша ответственность"

    Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

  • Активисты движения Ice on the rope на акции протеста в Мюнхене

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Мюнхен: льда становится все меньше

    Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

  • Участники акции в защиту климата в Париже

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Париж: "Климат - это я"

    Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

  • Акция а защиту климата в Лондоне

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Лондон: "Планеты Б - нет"

    Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

  • Акция в защиту климата в Киеве

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Киев: "Планета в опасности"

    Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

  • Демонстрация в защиту климата в польском городе Гдыня

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Гдыня: "Даже интроверты здесь"

    Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

  • Участница экологической акции с индонезийского острова Ява держит в руках плакат

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Индонезия: "Грустный белый мишка"

    Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

  • Экологическая активистка в Кесон-Сити, пригороде столицы Филиппин Манилы.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас

    По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

  • Участники акции протеста в Таиланде

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Таиланд: "Это наше будущее!"

    Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

  • Участники протеста в Бангладеш

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Бангладеш: протесты в голубом

    Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

  • Протесты в Кении

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кения: протесты на экваторе

    "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

  • Дети держат в руках разноцветные картинки на акции в защиту климата в Анкаре

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Турция: разноцветные картинки

    В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

  • Демонстрация в Никосии

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кипр: у климата нет границ

    Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии.

    Автор: Марина Барановская


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  • Аэродинамическая съемка ледника Туэйтса

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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