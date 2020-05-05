Кинофестиваль goEast состоится, несмотря на пандемию

Кинофестиваль goEast, который ежегодно проходит в западногерманском Висбадене, не отменен и на сей раз - несмотря на закрытые из-за короновируса кинотеатры. В период с 5 по 11 мая включенные в его программу фильмы из Центральной и Восточной Европы демонстрируются для широкой публики в режиме онлайн - по запросу. А для экспертов, журналистов и аккредитованных гостей создана специальная медиатека, насчитывающая 65 фильмов.

В то же время goEast не хочет позиционировать себя в качестве стримирговой платформы и поэтому намеренно включил в онлайн-программу лишь ограниченное число картин. Работы отбирались очень тщательно. Многие фестивальные секции, в том числе конкурсные, перенесены на осень - чтобы зрители могли посмотреть включенные в них ленты на большом экране.

"Прощание со Сталиным" Лозницы

goEast в этом году проходит в 20-й раз. И программа юбилейного сезона - это 107 художественных, документальных и короткометражных фильмов из 40 стран. 20 картин будут показаны в Германии впервые. Представляем нескольких участников фестиваля.

Кадр из фильма "Похороны Сталина"

Март 1953-го. Бесконечная очередь людей тянется к утопающему в цветах открытому гробу со Сталиным. Главы государств со всего мира прибывают в Москву, чтобы почтить его память. Горькие слезы и траурная музыка. "Прощание со Сталиным" (другое название - "Государственные похороны") - это вошедший в конкурсную программу полнометражный документальный фильм проживающего в Берлине украинского режиссера Сергея Лозницы.

Картина, рассказывающая о государственных похоронах диктатора и всенародном прощании с ним, максимально убедительно демонстрирует суть культа личности. Она создана на основе архивных киноматериалов. Исторические кадры, снятые в марте 1953 года, сменяют друг друга в строго хронологическом порядке. Авторский комментарий полностью отсутствует. Этот аутентичный и беспристрастный фильм приглашает задуматься о манипулировании сознанием человека и масс ради возвеличивания отдельной личности.

"Воскресенье" Проскуриной

Субботний день этого провинциального чиновника проходит тихо и незаметно. И вдруг он обнаруживает записку, в которой ему угрожают смертью. А в воскресенье события и вовсе разворачиваются так, как он совершенно не предполагал: попытка самоубийства, протесты экологов на вверенном ему строительном участке, странное посещение кладбища, неприятная встреча с бывшей женой и дочерью, а потом - с больной матерью.

Кадр из фильма "Воскресенье"

Только в машине, за рулем которой - преданный ему водитель, чиновник обретает покой. Но он оказывается призрачным. Чиновник вновь начинает метаться, пытается решить проблемы с помощью денег. Однако все не так просто. Коррупция окончательно завела его в тупик. Такова фабула фильма-аллегории "Воскресенье" российского режиссера, продюсера и сценариста Светланы Проскуриной.

"Пена" Поволоцкого

Небольшая деревушка на Баренцевом море. Большинство домов пустуют. Их владельцы разъехались кто куда. Осталось всего несколько человек - бывший морской пехотинец, молодой браконьер, женщина-метеоролог и паромщик с дочерью. Государственной власти в деревне нет. Зато есть маленькая работающая метеостанция. Вот только зачем она нужна?

Кадр из фильма "Пена"

Ведь бал все равно правит суровая северная природа. Она доминирует тут во всем. И поединок с ней - это вопрос жизни и смерти. Поэтому чтобы выдержать его, люди барахтаются, взбивают пену. "Пена" - это необычный и очень стильный фильм, который стал дебютной работой российского режиссера Ильи Поволоцкого.

"Андрей Тарковский. Кино как молитва" Тарковского-младшего

Творчество мало кого из кинорежиссеров столь часто переосмысливается, мистифицируется и культивируется, как наследие Андрея Тарковского. Спустя более трех десятков лет после смерти непревзойденного мастера Андрей Тарковский-младший решился создать биографический фильм об отце.

В основе этой самобытной философской работы - редкие архивные записи, где Тарковский-старший рассказывает о своем отношении к искусству, религии, семье, свободе. "Андрей Тарковский. Кино как молитва" называется эта документальная лента. Ее покажут в программе Bioskop. Фильм "Кино как молитва" также можно посмотреть в режиме онлайн по запросу.

On demand: посмотреть фильмы в режиме онлайн

Сервис кинофестиваля goEast "Фильм по запросу" предоставляет абонентам возможность доступа к выбранной картине в течение 24 часов. Стоимость проката - 6,50 евро за один полнометражный фильм. Оплата производится через сервис Vimeo с помощью кредитной карты либо посредством системы PayPal.

Помимо презентации фильмов, онлайн-сервис кинофестиваля goEast включает и бесплатные предложения: мастер-классы в режиме онлайн и виртуальные выставки.

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