 Кинофестиваль goEast состоится, несмотря на пандемию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.05.2020

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Культура и стиль жизни

Кинофестиваль goEast состоится, несмотря на пандемию

В Германии покажут фильм Тарковского-младшего об отце и "Похороны Сталина" Лозницы, а также много другого качественного кино. Побывать на фестивале сможет каждый желающий.

Кадр из фильма “Бессмертный” Ксении Охапкиной

Кадр из фильма "Бессмертный" Ксении Охапкиной о жизни в Апатитах

Кинофестиваль goEast, который ежегодно проходит в западногерманском Висбадене, не отменен и на сей раз - несмотря на закрытые из-за короновируса кинотеатры. В период с 5 по 11 мая включенные в его программу фильмы из Центральной и Восточной Европы демонстрируются для широкой публики в режиме онлайн - по запросу. А для экспертов, журналистов и аккредитованных гостей создана специальная медиатека, насчитывающая 65 фильмов. 

В то же время goEast не хочет позиционировать себя в качестве стримирговой платформы и поэтому намеренно включил в онлайн-программу лишь ограниченное число картин. Работы отбирались очень тщательно. Многие фестивальные секции, в том числе конкурсные, перенесены на осень - чтобы зрители могли посмотреть включенные в них ленты на большом экране. 

"Прощание со Сталиным" Лозницы 

goEast в этом году проходит в 20-й раз. И программа юбилейного сезона - это 107 художественных, документальных и короткометражных фильмов из 40 стран. 20 картин будут показаны в Германии впервые. Представляем нескольких участников фестиваля. 

Кадр из фильма “Похороны Сталина”

Кадр из фильма "Похороны Сталина"

Март 1953-го. Бесконечная очередь людей тянется к утопающему в цветах открытому гробу со Сталиным. Главы государств со всего мира прибывают в Москву, чтобы почтить его память. Горькие слезы и траурная музыка. "Прощание со Сталиным" (другое название - "Государственные похороны") - это вошедший в конкурсную программу полнометражный документальный фильм проживающего в Берлине украинского режиссера Сергея Лозницы. 

Картина, рассказывающая о государственных похоронах диктатора и всенародном прощании с ним, максимально убедительно демонстрирует суть культа личности. Она создана на основе архивных киноматериалов. Исторические кадры, снятые в марте 1953 года, сменяют друг друга в строго хронологическом порядке. Авторский комментарий полностью отсутствует. Этот аутентичный и беспристрастный фильм приглашает задуматься о манипулировании сознанием человека и масс ради возвеличивания отдельной личности. 

"Воскресенье" Проскуриной

Субботний день этого провинциального чиновника проходит тихо и незаметно. И вдруг он обнаруживает записку, в которой ему угрожают смертью. А в воскресенье события и вовсе разворачиваются так, как он совершенно не предполагал: попытка самоубийства, протесты экологов на вверенном ему строительном участке, странное посещение кладбища, неприятная встреча с бывшей женой и дочерью, а потом - с  больной матерью. 

Кадр из фильма “Воскресенье”

Кадр из фильма "Воскресенье"

Только в машине, за рулем которой - преданный ему водитель, чиновник обретает покой. Но он оказывается призрачным. Чиновник вновь начинает метаться, пытается решить проблемы с помощью денег. Однако все не так просто. Коррупция окончательно завела его в тупик. Такова фабула фильма-аллегории "Воскресенье" российского режиссера, продюсера и сценариста Светланы Проскуриной. 

"Пена" Поволоцкого

Небольшая деревушка на Баренцевом море. Большинство домов пустуют. Их владельцы разъехались кто куда. Осталось всего несколько человек - бывший морской пехотинец, молодой браконьер, женщина-метеоролог и паромщик с дочерью. Государственной власти в деревне нет. Зато есть маленькая работающая метеостанция. Вот только зачем она нужна? 

Кадр из фильма “Пена”

Кадр из фильма "Пена"

Ведь бал все равно правит суровая северная природа. Она доминирует тут во всем. И поединок с ней - это вопрос жизни и смерти. Поэтому чтобы выдержать его, люди барахтаются, взбивают пену. "Пена" - это необычный и очень стильный фильм, который стал дебютной работой российского режиссера Ильи Поволоцкого. 

"Андрей Тарковский. Кино как молитва" Тарковского-младшего

Творчество мало кого из кинорежиссеров столь часто переосмысливается, мистифицируется и культивируется, как наследие Андрея Тарковского. Спустя более трех десятков лет после смерти непревзойденного мастера Андрей Тарковский-младший решился создать биографический фильм об отце. 

В основе этой самобытной философской работы - редкие архивные записи, где Тарковский-старший рассказывает о своем отношении к искусству, религии, семье, свободе. "Андрей Тарковский. Кино как молитва" называется эта документальная лента. Ее покажут в программе Bioskop. Фильм "Кино как молитва" также можно посмотреть в режиме онлайн по запросу. 

On demand: посмотреть фильмы в режиме онлайн

Сервис кинофестиваля goEast "Фильм по запросу" предоставляет абонентам возможность доступа к выбранной картине в течение 24 часов. Стоимость проката - 6,50 евро за один полнометражный фильм. Оплата производится через сервис Vimeo с помощью кредитной карты либо посредством системы PayPal. 

Помимо презентации фильмов, онлайн-сервис кинофестиваля goEast включает и бесплатные предложения: мастер-классы в режиме онлайн и виртуальные выставки. 

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  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

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    Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

  • Ладж Ли на церимонии вручения Европейской кинопремии - 2019

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  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    "Атлантика"

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  • Сцена из фильма Догмэн

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  • Кадр из фильма Холодная война

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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