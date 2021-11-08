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Кибератака

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США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины 08.11.2021

ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
Children using computer, silhouette | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

CNN: Иностранные хакеры взломали системы девяти организаций 08.11.2021

Речь идет о компаниях, которые работают в чувствительных сферах – оборонной, энергетике, здравоохранении, области технологий и образования.

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США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide 04.11.2021

За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.
Cyber attack sign, illustration Digital security concept. Cyber attack sign on a virtual digital screen. 3D illustration. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SERGIIxIAREMENKO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F022/9315

Эксперт: Не думаю, что "Женевская киберконвенция" скоро появится 27.10.2021

Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
3141458 06/28/2017 IT systems in several countries have undergone a global ransomware attack. Alexey Malgavko/Sputnik Foto: Alexey Malgavko/Sputnik/dpa |

Компания Microsoft рассказала о новой волне кибератак из России 25.10.2021

По данным Microsoft, за 3,5 месяца более чем на 600 ее клиентов обрушились почти 23 тысячи кибератак. Специалисты Microsoft связывают их с группой российских хакеров Nobelium.
Cyberattacks research. Undated file photo of a laptop screen showing a computer virus warning. Chief executives should be held personally responsible for cyberattacks, with many users believing they should also be compensated for such breaches, new research suggests. Issue date: Monday June 8, 2020. A survey by data protection firm Veritas Technologies found that more than a third (35%) of UK consumers would see a business leader as personally responsible if a cyber breach of that business occurs. See PA story TECHNOLOGY Ransomware. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:54058693 |

Почти 600 млн долларов выплатили хакерам-вымогателям в США в 2021 году 16.10.2021

За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, вымогающим выкупы с помощью вирусов, достигли 590 миллионов долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am 16.06.2011 in Frankfurt am Main auf einer Computer-Tastatur vor einem elektrischen Schaltplan (gestellte Szene). Frank Rumpenhorst/dpa «Chinas Cyber-Gesetz behindert Innovation durch Industrie 4.0-Kooperation» +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США не позвали Россию на конференцию по борьбе с хакерами-вымогателями 14.10.2021

Белый дом объяснил "рядом причин" отсутствие РФ на конференции по борьбе с хакерами. Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал связи для обмена мнениями по киберпреступности.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой 04.10.2021

Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
Tastatur mit Programmiercode und Binärcode im Hintergrund | Verwendung weltweit

В Москве арестован по подозрению в госизмене сооснователь компании Group-IB 29.09.2021

В штаб-квартире крупной российской компании, работающей в сфере компьютерной безопасности, Group-IB прошел обыск, а ее сооснователя Илью Сачкова Лефортовский суд отправил в СИЗО на два месяца.
20.09.2021 Josep Borrell holds a press conference after a meeting of E.U. Foreign Ministers on the sidelines of the 76th Session of the U.N. General Assembly, in New York, U.S., September 20, 2021. REUTERS/David 'Dee' Delgado

ЕС осудил Россию за кибератаки в преддверии выборов в Германии 24.09.2021

Хакерские атаки, проводимые, предположительно, связанной с РФ группой Ghostwriter, недопустимы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он призвал Москву к ответственному поведению в киберпространстве.
HANDOUT - 30.10.2018, Russland, Moskau: Dieses von Sputnik Kremlin zur Verfügung gestellte Foto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, und Ella Pamfilowa, Leiterin der zentralen russischen Wahlkommission, während einer Feier zum 25-jährigen Bestehen des russischen Wahlsystems im Moskauer Kreml. Foto: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Глава ЦИК РФ обвинила Германию и США в хакерских атаках 19.09.2021

Кибератаки на единый портал госуслуг и на правительственный сайт для дистанционного электронного голосования "зашкаливают", заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Большинство из них, по ее словам, идут из США и ФРГ.
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"Яндекс" сообщил об отражении крупнейшей в истории кибератаки 09.09.2021

По сообщению российской компании, мощность DDoS-атаки составила более 20 млн запросов в секунду. Источником кибератаки стал ботнет Meris.
Office of Russian Internet company Yandex in Moscow, Russia. AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Office of Russian Internet Company Yandex in Moscow Russia AntonxBelitsky PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

"Яндекс" сообщил о масштабной кибератаке на свои серверы 08.09.2021

Серверы компании "Яндекс" были атакованы 4 и 5 сентября. Факт кибератаки подтвердили несколько источников.

Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов (07.09.2021) 07.09.2021

За три недели до выборов в бундестаг правительство Германии официально попросило Москву прекратить кибератаки. Берлин обвиняет в их организации российские спецслужбы.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Берлин потребовал от Москвы прекратить кибератаки перед выборами в бундестаг 06.09.2021

Власти Германии уверены, что хакерская группировка Ghostwriter действует по указанию российской спецслужбы и видит в ее кибератаках попытку повлиять на исход парламентских выборов в ФРГ.
U.S. President Joe Biden meets with Cuban American leaders in the State Dining Room at the White House in Washington, U.S., July 30, 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Байден считает, что российские власти знают имена хакеров 26.08.2021

Джо Байден ожидает, что российские власти привлекут к ответственности хакеров, поскольку "знают, где они и кто они". Он также заявил, что в США не хватает полмиллиона специалистов в кибербезопасности.
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