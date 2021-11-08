Кибератака

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ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
Речь идет о компаниях, которые работают в чувствительных сферах – оборонной, энергетике, здравоохранении, области технологий и образования.
За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.
Кибератаки на систему GPS, больницы и иные объекты критической инфраструктуры - для избежания их нужна "Женевская киберконвенция", заявил в интервью DW Питер Сингер, эксперт по вопросам обороны.
По данным Microsoft, за 3,5 месяца более чем на 600 ее клиентов обрушились почти 23 тысячи кибератак. Специалисты Microsoft связывают их с группой российских хакеров Nobelium.
За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, вымогающим выкупы с помощью вирусов, достигли 590 миллионов долларов - это на 42 процента больше, чем за весь 2020 год.
Белый дом объяснил "рядом причин" отсутствие РФ на конференции по борьбе с хакерами. Однако Вашингтон и Москва установили отдельный канал связи для обмена мнениями по киберпреступности.
Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
В штаб-квартире крупной российской компании, работающей в сфере компьютерной безопасности, Group-IB прошел обыск, а ее сооснователя Илью Сачкова Лефортовский суд отправил в СИЗО на два месяца.
Хакерские атаки, проводимые, предположительно, связанной с РФ группой Ghostwriter, недопустимы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он призвал Москву к ответственному поведению в киберпространстве.
Кибератаки на единый портал госуслуг и на правительственный сайт для дистанционного электронного голосования "зашкаливают", заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Большинство из них, по ее словам, идут из США и ФРГ.
По сообщению российской компании, мощность DDoS-атаки составила более 20 млн запросов в секунду. Источником кибератаки стал ботнет Meris.
Серверы компании "Яндекс" были атакованы 4 и 5 сентября. Факт кибератаки подтвердили несколько источников.
За три недели до выборов в бундестаг правительство Германии официально попросило Москву прекратить кибератаки. Берлин обвиняет в их организации российские спецслужбы.
Власти Германии уверены, что хакерская группировка Ghostwriter действует по указанию российской спецслужбы и видит в ее кибератаках попытку повлиять на исход парламентских выборов в ФРГ.
Джо Байден ожидает, что российские власти привлекут к ответственности хакеров, поскольку "знают, где они и кто они". Он также заявил, что в США не хватает полмиллиона специалистов в кибербезопасности.
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