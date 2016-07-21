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Кельты - один из самых известных и загадочных древних народов.
Кельты оставили неизгладимое влияние на историю, культуру и религиозные обычаи европейцев.
Украшения, которые носили 2500 лет назад, флаконы из драгоценного рубинового стекла, древнегреческую керамику и боевые колесницы, - все это можно увидеть сегодня в одном месте.
В течение многих лет богатые герцоги Вюртембергские собирали уникальную коллекцию древностей и произведений искусства. С этими сокровищами сейчас можно познакомиться в Штутгарте.
В течение многих лет герцоги Вюртембергские собирали уникальную коллекцию древностей и произведений искусства. С некоторыми из них сейчас можно познакомиться в Земельном музее Вюртемберга (Landesmuseum Württemberg).
Четыре года назад в пойме Дуная было обнаружено уникально сохранившееся захоронение кельтской аристократки. Лишь немногие его секреты уже удалось раскрыть.
В населенной преимущественно кельтами деревне путешественники могли отдохнуть, поменять лошадей и переночевать по дороге из Трира в Бинген и обратно.
Ученые продолжают исследовать уникальное кельтское захоронение, обнаруженное в Баден-Вюртемберге.
"Факелоносцами древнего мира" называл кельтов один из лучших знатоков их истории, французский ученый Анри Юбер. Наглядное подтверждение его словам - выставка в Фёльклингене, ставшая широкой панорамой жизни кельтов.
Праздник вампиров и ведьм становится в Германии все более популярным, несмотря на скепсис религиозных общин. Особенно Хеллоуин приглянулся жителям прирейнских регионов Германии – любителей традиционного карнавала.
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