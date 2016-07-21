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Кельты

Кельты - один из самых известных и загадочных древних народов.

Кельты оставили неизгладимое влияние на историю, культуру и религиозные обычаи европейцев.

Abbildung 2 (Zentren der Macht): Goldschale aus Bad Cannstatt Ende 6. Jh. v. Chr. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart © Landesmuseum Württemberg, Stuttgart; Foto: H. Zwietasch

Золото кельтов и другие сокровища Вюртембергов 21.07.2016

Украшения, которые носили 2500 лет назад, флаконы из драгоценного рубинового стекла, древнегреческую керамику и боевые колесницы, - все это можно увидеть сегодня в одном месте.
***ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung über die genannte Ausstellung*** Pressebilder aus Landesmuseum Württemberg zur Ausstellung Wahre Schätze Büsten aus einer Kaiserserie. Italien 17. Jahrhundert. © H. Zwietasch. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

Настоящие сокровища Вюртембергов 21.07.2016

В течение многих лет богатые герцоги Вюртембергские собирали уникальную коллекцию древностей и произведений искусства. С этими сокровищами сейчас можно познакомиться в Штутгарте.
***ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung über die genannte Ausstellung*** Pressebilder aus Landesmuseum Württemberg zur Ausstellung Wahre Schätze Griechische Trinkschale. Um 500 v. Chr. © P. Frankenstein, H. Zwietasch. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

Настоящие сокровища Вюртембергов 21.07.2016

В течение многих лет герцоги Вюртембергские собирали уникальную коллекцию древностей и произведений искусства. С некоторыми из них сейчас можно познакомиться в Земельном музее Вюртемберга (Landesmuseum Württemberg).
Drei Goldkugeln aus einem rekonstruierten Brustcollier stehen am 18.11.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) in der Ausstellung «Das Geheimnis der Keltenfürstin». Die Ausstellung findet vom 21.11. bis 14.12.2014 statt und zeigt Funde aus einer Ende 2010 freigelegten Grabkammer einer vor ca. 2600 Jahren bestatteten frühkeltischen Fürstin. Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кельтская княгиня хранит секреты 2500-летней давности 04.12.2014

Четыре года назад в пойме Дуная было обнаружено уникально сохранившееся захоронение кельтской аристократки. Лишь немногие его секреты уже удалось раскрыть.
English: Belginum archeological park, Wederath, Germany Deutsch: Archäologiepark Belginum bei Wederath, Rheinland-Pfalz Date 17 September 2009 Source Own work Author MSeses http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archaeologiepark_Belginum.jpg

Древнее поселение в Рейнланд-Пфальце оказалось больше, чем предполагалось 20.02.2014

В населенной преимущественно кельтами деревне путешественники могли отдохнуть, поменять лошадей и переночевать по дороге из Трира в Бинген и обратно.
Ein Ohring mit Anhänger wird am Dienstag (20.03.2012) in Ludwigsburg nach seiner Freilegung gezeigt. Das Stück lag im Grab vor rund 2600 Jahren beigesetzten Fürstin am Fürstensitz Heuneburg nahe dem heutigen Herbertingen (Kreis Sigmaringen), das als Block geborgen und nach Ludwigsburg gebracht wurde, wo es nun nach und nach abgetragen wird. Foto: Franziska Kraufmann dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кельтская гробница открывает тайны 31.01.2013

Ученые продолжают исследовать уникальное кельтское захоронение, обнаруженное в Баден-Вюртемберге.
Keltisch, Zwei Koepfe / aus Roquepertuse Keltisch, 4./3.Jahrhundert v.Chr. - Zwei Koepfe, am Hinterkopf durch einen Vogelschnabel verbunden. - Steinskulptur. Hoehe ca. 20 cm. Fundort: Roquepertuse bei Velaux, Bouches-du-Rhone (Frankreich). Marseille, Musee Borely. Copyright: picture-alliance / akg-images / Erich Lessing

Варвары с высокой культурой: ученые реабилитируют кельтов 23.02.2011

"Факелоносцами древнего мира" называл кельтов один из лучших знатоков их истории, французский ученый Анри Юбер. Наглядное подтверждение его словам - выставка в Фёльклингене, ставшая широкой панорамой жизни кельтов.
Craig Kirkland of the Eastern Connecticut Symphony Orchestra in New London, Conn., plays his viola during a Young People's Concert for area school children featuring creepy classical music and the ECSO members in Halloween costume at the Garde Arts Center in New London, Thursday, Oct. 30, 2003. (AP Photo/The Day, Tim Cook) ** MAGS OUT, TV OUT, NO SALES **

Германию оккупировали ведьмаки 31.10.2010

Праздник вампиров и ведьм становится в Германии все более популярным, несмотря на скепсис религиозных общин. Особенно Хеллоуин приглянулся жителям прирейнских регионов Германии – любителей традиционного карнавала.