Катар настойчиво подталкивает Германию к строительству терминала СПГ

Будучи крупнейшим импортером газа в Европе, Германия является при этом единственной большой страной Евросоюза, которая не имеет собственного терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ). Такие терминалы есть, к примеру, во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Польше, Нидерландах, даже в маленькой Литве, а вот ни один немецкий порт принимать танкеры с СПГ не в состоянии.

Германия привыкла к трубопроводному газу

Но до сих пор в этом и не было нужды: необходимый стране газ немецкие компании импортируют из России, Норвегии и Нидерландов по складывавшейся десятилетиями системе подземных и подводных трубопроводов. После сооружения "Газпромом" и его европейскими партнерами "Северного потока-2" эта система станет еще более разветвленной.

Трубы для газопровода "Северный поток-2"

При таком обилии каналов получения трубопроводного газа идея вкладывать сотни миллионов евро в создание инфраструктуры для регазификации сжиженного газа долго представлялась не очень привлекательной. Во всяком случае, разговоры о том, нужен ли Германии свой терминал для приема СПГ, велись все последние годы без особого энтузиазма.

И вот вдруг вялотекущая дискуссия резко оживилась. Этого, похоже, добились эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а также президент США Дональд Трамп. И оказалось, что в официальном Берлине готовы к весьма конкретному обсуждению темы.

Qatar Petroleum хочет выйти на немецкий рынок

В ходе государственного визита в ФРГ эмир выступил 7 сентября в Берлине на открытии конференции деловых кругов Германии и Катара и там заявил о намерении своей страны в ближайшие пять лет вложить в различные отрасли немецкой экономики 10 миллиардов евро. Эмират уже инвестировал, по собственным данным, порядка 25 миллиардов евро в покупку значительных пакетов акций немецких фирм: автостроителя Volkswagen, технологического концерна Siemens, финансового института Deutsche Bank и логистической компании Hapag-Lloyd.

Резервуары для хранения сжиженного газа в Катаре

Теперь же внимание Катара, крупнейшего в мире экспортера сжиженного газа, привлекла немецкая энергетика. В преддверии визита эмира глава государственной нефтегазовой компании Qatar Petroleum (QP) Саад аль-Кааби в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt сделал недвусмысленное заявление: "Мы очень серьезно заинтересованы в участии в немецком СПГ-терминале и ведем переговоры с обеими фирмами - Uniper и RWE".

"Мы хотим стать частью решения вопроса о поставках газа в Германию, - продолжил далее Саад аль-Кааби. - Если Германия хочет иметь собственный терминал и снабжение из разных источников, то мы готовы поставлять из Катара, а также по линии QP из других стран мира". Это был прямой намек на американский сжиженный газ: катарская компания вложила немалые средства в производство СПГ в США и теперь, естественно, ищет для него рынки сбыта.

Ангеле Меркель нравится сжиженный газ

В Берлине сигнал из Дохи восприняли благосклонно. Выступая вместе с эмиром на открытии конференции, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) сначала в целом приветствовала намерение Катара инвестировать в немецкую экономику и при этом отдельно указала на высокую международную конкурентоспособность, а потому и инвестиционную привлекательность немецкого среднего бизнеса. А затем подробно остановилась именно на энергетическом сотрудничестве.

"Особенно в энергетической сфере имеется, на мой взгляд, еще значительный потенциал для расширения наших экономических отношений", - подчеркнула Ангела Меркель. Упомянув амбициозные планы Катара как крупнейшего экспортера СПГ, она отметила, что "сжиженный газ способствует диверсификации источников поставок, и тем самым энергетической безопасности".

Танкер с СПГ в порту Роттердама

Правда, добавила канцлер, газовая сеть Германии уже подключена к СПГ-терминалам в соседних странах - Нидерландах, Бельгии и Польше. (Собственно, именно это и является главным аргументом против отдельного немецкого терминала: зачем тратить деньги на его строительство, если в условиях единого энергетического рынка ЕС всегда можно закупить нужные объемы у соседей, тем более что их мощности по приему сжиженного газа, во всяком случае пока, сильно недозагружены).

Но "мы в федеральном правительстве", продолжила Ангела Меркель, "работаем и над тем, чтобы самим развивать в Германии инфраструктуру для сжиженного газа". В этой связи она напомнила, что у немецких компаний уже имеются планы сооружения терминалов СПГ (есть, по сути дела, два проекта), и добавила, что в Германии решающее слово в энергетическом секторе имеет бизнес, а не политическое руководство: "Немецкие предприятия принимают решения о закупках газа, руководствуясь, естественно, экономическими критериями".

СПГ-терминалв обмен на завершение "Северного потока-2"?

По мнению наблюдателей, эта фраза была адресована не только и даже не столько гостю из Дохи, сколько, заочно, Дональду Трампу в Вашингтоне, который настаивает на том, чтобы европейцы покупали американский СПГ, хотя он в настоящее время дороже российского трубопроводного газа.

Порт в Брунсбюттеле: здесь могут построить первый немецкий СПГ-терминал

Тем не менее после выступления Меркель сложилось твердое ощущение, что официальный Берлин уже принял принципиальное решение в рамках своей компетенции поддержать проект немецкого СПГ-терминала. Более того, можно даже предположить, что за неожиданно четко выраженной политической поддержкой этой идеи кроется стремление умиротворить таким образом хозяина Белого дома, который грозит ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".

Начало сооружения немецкого СПГ-терминала в обмен на беспрепятственное завершение "Северного потока-2"? Думается, такой вариант устроил бы даже "Газпром", хотя ему и грозит в этом случае усиление конкуренции на немецком рынке.

Выбор, похоже, пал на Брунсбюттель

Что же касается правительства Германии, то для него такое строительство было бы практически беспроигрышным делом. Деньги на проект шли бы не из казны, а от частных немецких энергетических компаний (и, возможно, из Катара), сооружение такого технологического объекта на побережье Северного моря способствовало бы экономическому развитию относительно слабого в промышленном отношении региона, а сдача терминала в эксплуатацию снизила бы зависимость ФРГ от трубопроводного и, прежде всего, российского газа.

Так насколько все конкретно? Из упомянутых в интервью Саада аль-Кааби двух немецких компаний публично отреагировала на его слова только RWE, чья пресс-служба заявила: "Мы не ведем с Qatar Petroleum переговоров об участии в СПГ-терминале в Германии, но мы обсуждаем с Qatar Petroleum контракты на поставку газа в Германию".

Практически одновременно RWE сообщила, что заключила договор, который закрепил за ней значительную часть производственных мощностей будущего терминала в Брунсбюттеле - небольшом городке в земле Шлезвиг-Гольштейн в устье Эльбы к северо-западу от Гамбурга. Предприятие по регазификации СПГ здесь собирается построить фирма German LNG Terminal - совместное предприятие нидерландской газовой компании Gasunie (один из партнеров "Газпрома" по "Северному потоку-2") со специалистами по хранению топлива Oiltanking из Гамбурга и Vopak из Роттердама.

Год назад это СП заявляло, что примет инвестиционное решение по проекту в 2018 году, затем перенесло выделение денег на конец 2019 года с тем, чтобы к концу 2022 года сдать терминал в эксплуатацию. Но не исключено, что визит эмира и настойчивые усилия Катара в той или иной форме выйти на немецкий рынок газа ускорят реализацию либо этого проекта, либо планов построить СПГ-терминал в Вильгельмсхафене в Нижней Саксонии к северо-западу от Бремена.

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