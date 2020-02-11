Карьера в Германии: почему женщинам тяжело пробиться в науке

В 2008 году Анна Захарова переехала из Саратова в Германию, чтобы написать кандидатскую диссертацию. Сейчас она работает приглашенным профессором института теоретической физики Берлинского технического университета (TU Berlin). Несмотря на женские квоты и специальные программы, мужчин-профессоров в Германии в три раза больше, чем женщин. Что именно мешает карьере женщины-ученого?

DW: Почему вы выбрали физику и решили заниматься наукой?

Анна Захарова: Я училась в гуманитарном лицее и хотела заниматься иностранными языками. Но мой крестный, профессор физики дал мне совет: "Изучай физику и занимайся языками как хобби. Становись ученым и увидишь весь мир". Так мне удалось совместить науку и страсть к иностранным языкам.

Анна Захарова

В итоге я закончила Саратовский государственный университет по специальности радиофизика. В 2008 году у меня появилась возможность поступить в аспирантуру университета Потсдама и я перехала в Германию. Так вышло, что я параллельно писала две диссертации на разные темы и защитила две кандидатских: в России и Германии. В Саратове я занималась теорией, а после переезда мне пришлось применять эту теорию в биологии. Это нелегко для физика-теоретика. В Потсдаме меня очень поддержал мой научный руководитель.

- Какими исследованиями вы сейчас занимаетесь?

- Нелинейная динамика в сложных сетях - направление в теоретической физике. Узлами отдельных сетей могут быть, например, нейроны или их популяции. Мы изучаем, как они взаимодействуют. Эпилептические припадки возникают в результате того, что нервные клетки резко начинают синхронизировать свои импульсы. Мы проводим теоретические исследования и смотрим, как можно избежать синхронизации и предотвратить эпилептический припадок. Другой пример - это сети электростанций. Для них наоборот важно, чтобы в сети была одна частота, иначе будут серьезные проблемы.

- Что входит в обязанности профессора?

- Профессора в университетах преподают примерно девять академических часов в неделю. Например, в этом семестре я читаю углубленный курс для магистров по неравновесной статистической физике и у меня две лекции в неделю. Еще есть семинарские занятия по нелинейной динамике в сложных сетях и встречи группы, где я консультирую студентов по поводу бакалаврских, магистерских работ и кандидатских диссертаций. Помимо преподавания в обязанности профессора входит управление кафедрой, а также написание и публикация научных работ.

- Сложно ли в Германии стать профессором?

- Если говорить о постоянной ставке профессора, то это очень сложно. Таких мест каждый год открывается мало, и конкурс очень большой. В Германии система устроена так, что промежуточных позиций нет. Например, в США есть должности Assistant professor и Associate professor, человек идет по карьерной лестнице к позиции постоянного профессора. Здесь же это можно сравнить с прыжком, а не лестницей.

Когда я защитила докторскую диссертацию по теоретической физике в Берлинском техническом университете, у меня появилась возможность стать приглашенным профессором. Еще мне помогло то, что я руковожу исследовательским проектом в научном центре, который финансирует Немецкое научно-исследовательскоe обществo (DFG). Это очень престижные исследовательские центры с жестким отбором, для которых недостаточно просто заниматься интересной темой и иметь хорошие оценки.

Но все-таки в теоретической физике женщине пробиться очень тяжело. Потому что во всех инстанциях и отборах сидят мужчины и именно они принимают решения. В нашем институте еще достаточно хорошая ситуация: среди профессоров у нас две женщины и двое мужчин.

- Как воспринимают женщину-физика в Германии?

- Здесь очень много организаций, которые поддерживают женщин в науке. Например, в университете Потсдама дают специальную стипендию Brückenprogramm на полгода для женщин, которые заканчивают аспирантуру. Мне это очень помогло дописать в срок диссертацию. Сейчас я участвую в программе ProFiL для женщин с научными степенями, которые хотят получить профессорскую ставку. Каждый год три берлинских университета (Технический, Свободный и университет имени Гумбольдта) выбирают по 12 женщин из разных областей науки. В течение года мы посещаем специальные семинары, и у каждой из нас есть наставник, который дает советы по карьере и помогает нам в поиске постоянной позиции. Практически на каждом этапе моей карьеры в Германии была поддержка от той или иной организации.

- Почему женщинам тяжело строить научную карьеру?

- Путь любого ученого очень тяжелый. Тебе могут предложить ставку в том городе, куда тебе не захочется переезжать. Большую роль играет то, что у женщины в какой-то момент появляются дети и она выпадает из науки на некоторое время. Мужчины в Германии, конечно, тоже уходят в декрет.

Еще для ученых важны знакомства, и мужчины быстро формируют такие коммьюнити. Поэтому нужно, чтобы женщины тоже могли образовывать профсообщества. Все участницы программы ProFiL как раз формируют сообщество молодых ученых, где женщины помогают женщинам. Нам необходимо развиваться в этом направлении. Я думаю, что нужно проводить конференции для девушек, которые еще учатся на бакалавриате, чтобы они знакомились с успешными женщинами. Каждая женщина, которая чего-то добилась в науке, - это пример для молодого поколения.

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