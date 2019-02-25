 Канцлер ФРГ заявила, что ЕС нуждается в стабильности арабского мира | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2019

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Мир

Канцлер ФРГ заявила, что ЕС нуждается в стабильности арабского мира

Выступая на первом в истории саммите ЕС и Лиги арабских государств, Ангела Меркель коснулась тем миграции в регионе и борьбы с исламским терроризмом, а также вновь призвала к мирному процессу в Сирии.

Ангела Меркель на саммите ЕС и Лиги арабских государств

Ангела Меркель на саммите ЕС и Лиги арабских государств

Евросоюз заинтересован в стабильности арабского мира. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила во время первого в истории совместного саммита Евросюза и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Шарм-эш-Шейхе в понедельник, 25 февраля. "Судьба Европейского Союза напрямую зависит от судьбы стран ЛАГ", - подчеркнула глава правительства Германии.

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В своем выступлении канцлер ФРГ коснулась тем миграции в регионе и борьбу с исламским терроризмом, а также вновь призвала к мирному процессу в Сирии. Кроме того, Меркель особо выделила право Израиля на существование и подчеркнула неизменную позицию Германии по ситуации на Ближнем Востоке.

Меркель: ЕС встревожен "агрессивными тенденциями" в политике Ирана

Евросоюз сохраняет приверженность ядерной сделке с Ираном, однако в политике Исламской Республики замечены "агрессивные тенденции", отметила Меркель. По ее словам, государствам ЕС и ЛАГ следует сотрудничать в этой области.

Главной целью двухдневной встречи на высшем уровне стало укрепление сотрудничества между Европейским Союзом и странами Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, входящими в ЛАГ. Основными темами на повестке дня выступают совместная борьба с нелегальной миграцией и международным терроризмом, а также урегулирование конфликтов в Сирии, Йемене, Ливии и на Ближнем Востоке. В саммите принимают участие около пятидесяти глав государств и правительств.

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