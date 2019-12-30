 Канцлер Германии призвала немцев не страшиться перемен | Новости из Германии о Германии | DW | 31.12.2019

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Германия

Канцлер Германии призвала немцев не страшиться перемен

Изменения к лучшему возможны в открытом и не боящемся нововведений обществе, отметила Ангела Меркель в новогоднем обращении. Канцлер ФРГ напомнила о ценностях Основного закона, цифровизации и защите климата.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, букет цветов, флаги Германии и ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем новогоднем обращении призвала соотечественников к уверенности и готовности к переменам. Изменения к лучшему возможны, если немцы будут открыты и "отважатся на нововведения", приводят информагентства выдержки из новогоднего послания главы правительства ФРГ в ночь на вторник, 31 декабря. Само обращение, записанное накануне, будет транслироваться вечером того же дня.

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Канцлер напомнила о цифровизации и меняющейся трудовой деятельности. В будущем у человека должно быть гарантированное рабочее место и пенсия. Для этого необходима "смелость мыслить по-новому и сила уходить с известных путей", подчеркнула Меркель.

Ценности Основного закона "останутся нашим компасом и в следующем десятилетии", добавила глава правительства ФРГ. По ее словам, "техника и в цифровую эпоху должна служить людям, а не наоборот". "Границы устанавливает человеческое достоинство, поскольку оно неприкосновенно", - отметила Меркель.

Кроме того, канцлер напомнила о глобальном потеплении и угрозах, исходящих от него. "Нашим детям и внукам придется жить с последствиями" деятельности или бездействия нынешнего поколения, подчеркнула Меркель. Она намерена "направить всю свою власть" на выполнение Германией вклада в дело защиты климата.

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