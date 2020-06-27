 Канадский суд признал виновным белого полицейского, избившего чернокожего | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.06.2020

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Мир

Канадский суд признал виновным белого полицейского, избившего чернокожего

Полицейский избил 19-летнего чернокожего, обвинив его в попытке ограбления автомобиля. В результате пострадавший лишился зрения на один глаз. Суд признал полицейского виновным, приговор огласят 15 июля.

Статуя богини правосудия Фемиды

Высший суд провинции Онтарио в пятницу, 27 июня, признал виновным белого полицейского Майкла Терио, избившего 19-летнего чернокожего Дафонте Миллера. Инцидент произошел в 2016 году, в момент нападения полицейский находился не на службе. В результате пострадавший потерял зрение на один глаз. Брат Терио, находящийся с ним во время инцидента, был признан невиновным.

Братьям Терио были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и воспрепятствовании правосудию. Оба обвиняемые отказались признать себя виновными, заявив, что действовали в целях самообороны. По их словам, они увидели, как Миллер пытался ограбить чужую машину и пытались помешать ему. Майкла Терио освободили под залог, приговор будет оглашен 15 июля.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США

Суд провинции Онтарио вынес вердикт на фоне массовых акций протеста против расовой дискриминации, проходящих в США. Поводом для демонстраций стала резонансная гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании.

Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству.

Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала волну протестов против расизма и полицейского насилия не только в США, но и в других странах.

Смотрите также:

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    "Жизни черных важны"

    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

  • Акция протеста в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстранты требуют привлечь полицейских к ответственности

    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    В 25 городах США ввели комендантский час

    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


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