Как IT-специалисты из Львова работают и живут в Берлине

Одним из результатов многолетнего подъема немецкой экономики стала рекордно низкая безработица и рекордно высокий уровень занятости. Оборотная сторона - растущая нехватка рабочих рук. "Дефицит квалифицированных кадров - это главная проблема предприятий в Германии, и эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда", - говорил в октябре 2018 года министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Выход немецкое правительство видит в превращении Германии в классическую иммиграционную страну. В этом году здесь примут еще один закон, упрощающий наем местными фирмами работников из других государств. В отношении высококвалифицированных специалистов такая возможность существует уже с 2012 года - по программе Blue Card. Пару лет назад ей воспользовались Александр и София Кондрашовы из Львова. Что побудило их переехать на работу в Берлин? Как живется на новом месте?

"Служебный роман"

Познакомились Александр и София на работе. Оба были сотрудниками львовского филиала - одного из четырех только в Украине - крупной американской фирмы GlobalLogic, предоставляющей по всему миру услуги программистов компаниям, не имеющим собственных IT-отделов.

Оперный театр во Львове

София работала в отделе кадров рекрутером, "охотником за умами". "Моя работа заключалась в том, чтобы найти людей, которые работу не ищут, - рассказала она корреспонденту DW. - Ведь хорошие программисты нужны всем, так что сейчас по всему миру идет настоящая война за таланты".

Александр - один из таких талантов. На GlobalLogic он начал работать с 2008 года - с того момента, как калифорнийцы открыли свой филиал во Львове. Участвовал, среди прочего, в разработке программного обеспечения для одной израильской фирмы, выпускающей медицинское оборудование для косметической хирургии.

Почему решили уехать?

Идея найти работу в другой стране у Кондрашовых появилась давно. Не потому, что денег было мало. Платили калифорнийцы хорошо. Но Александру и Софии хотелось посмотреть мир, попробовать пожить в другой стране, а главное - поработать, как говорит Александр, в "продуктовой" компании.

Александр окончил Национальный университет "Львовская политехника"

"Продуктовой" он и люди знающие называют фирмы, которые не занимаются аутсорсингом, не дают заказы другим предприятиям для решения тех или иных IT-задач, а сами разрабатывают программное обеспечение. В Украине, говорит Александр, таких "продуктовых" фирм очень мало. Проблема, по его словам, в отсутствии надежной законодательной базы, защищающей интеллектуальную собственность.

"Программное обеспечение приравнивается в Украине к произведениям литературного искусства, - пояснил он корреспонденту DW. - Надежной защиты авторских прав программиста там пока нет, велик риск, что вашу компьютерную программу отберут, украдут, и вы не сможете себя защитить". Именно поэтому многие талантливые украинские разработчики уезжают, по его словам, в другие страны и там создают свои "продуктовые" фирмы.

Как выбор пал на Германию

От идеи поискать новую работу в США Кондрашовы быстро отказались. Слишком далеко. Как же так, говорят они, все коллеги будут ездить в отпуск куда-нибудь на острова в Карибском море, а мы непременно домой - родных повидать. Стали искать страну поближе. Найти помог, как это часто бывает, случай.

Знакомый Александра, уехавший на работу в Германию, рассказал ему, что берлинская фирма Here Technologies, разрабатывающая карты и программное обеспечение для навигационных систем, как раз нуждается в таких специалистах, как он. Короткая переписка по электронной почте, завтрак с оказавшимся во Львове представителем фирмы, и уже в июле 2016 года Александр приехал на два дня в Берлин на собеседования.

Шесть собеседований за два дня

В первый день таких собеседований было пять и еще одно уже перед отлетом обратно. Подбор персонала на немецких фирмах, по словам Александра, это отдельная тема, целая эпопея.

Here Technologies разрабатывает "начинку" для навигационных систем

С кандидатом на вакансию беседует его будущий непосредственный начальник, начальник начальника, кто-нибудь из сотрудников, выполняющих на фирме аналогичную работу, интервью в отделе кадров. При этом, рассказал Кондрашов, проверка квалификации, профессиональных качеств - только один элемент, и, по его мнению, даже не самый существенный.

Немецкий работодатель тщательно проверяет будущего сотрудника, как выразился Александр, "на адекватность". Менеджеров фирмы интересует, как человек думает, как быстро схватывает новое, каков его культурный фон, насколько толерантен он к представителям меньшинств или других национальностей, как оценивает себя сам, каков его язык жестов, как справлялся в прошлом со стрессовыми ситуациями. Короче, человек должен по всем параметрам подходить команде. И берут его на работу только в том случае, если все, кто вел с ним собеседования, говорят "да".

Без бумажной волокиты

А вот бумаги, документы, копии диплома и его перевод будущего немецкого работодателя не интересуют. Все это нужно только для немецкой рабочей визы, а позднее - уже в Германии, чтобы получить Blue Card, дающей ее обладателю определенные преимущества по сравнению с другими трудовыми мигрантами.

Никаких проблем с получением визы, а затем и Blue Card у Александра не возникло. На специальном сайте есть список всех украинских университетов и кафедр, дипломы которых признаются в Германии один к одному. Есть там и кафедра систем автоматизированного проектирования Национального университета "Львовская политехника", который он оканчивал.

Рекрутер для Zalando

А вот София хоть и имеет два высших образования - экономическое и преподавателя английского языка, но на Blue Card претендовать не может. В Берлин она приехала с Александром на правах жены. Но первая же немецкая фирма, в которую она отправила свое резюме, устроив четырехлетнего сына в детский сад, с радостью взяла ее на работу. Теперь София "охотится за умами" для Zalando - крупнейшего в Германии онлайн-ритейлера верхней одежды, обуви и аксессуаров.

София Кондрашова

Два года назад она стала первой украинкой в отделе кадров Zalando. Теперь их пятеро, и более ста программистов на фирме - тоже из Украины. Многих из них, а также из России нашла именно София, хорошо знающая рынок украинских программистов и чем их привлечь. "Такую задачу с самого начала передо мной и поставили, - рассказала она корреспонденту DW. - Хотим, мол, украинских специалистов, они хорошо и быстро учатся, говорят по-английски, подходят по характеру и культурному фону, с ними всегда можно найти общий язык".

А привлекает она их на работу в Zalando не столько деньгами ("Хорошие программисты получают в Украине больше, чем в Германии"), сколько новыми возможностями, карьерными перспективами ("Опыт работы в Zalando - отличная рекомендация для перехода в Google"), а также сложностью задач, которые им предстоит решать. Ведь продажа одежды и обуви - только зримая верхушка айсберга, под которой непочатый край вызовов и проектов для талантливых программистов.

Квартира за 1400 евро в месяц

Отсутствие немецкого языка создавало Кондрашовым некоторые неудобства в быту, но не на работе. Рабочий язык и язык общения на всех крупных немецких IT-фирмах - английский.

София, однако, уже вполне сносно говорит по-немецки, может объясниться в магазине, детском саду. Учит язык и Александр. Курсы ему оплачивает Here Technologies. С обустройством в Берлине справились быстро. Первую квартиру сняли, находясь еще во Львове. Потом из берлинского района Шенеберг переехали в модный Кройцберг. Но там оказалось довольно шумно для молодой семьи. В последних числах 2018 года Кондрашовы переехали в сравнительно тихий и спокойный Панков.

Четыре комнаты, общая площадь 111 квадратных метров. "Рядом детский сад, школа, спортивный комплекс, все, что нужно", - говорит София. Арендная плата? 1400 евро в месяц, включая отопление и коммунальные услуги, после некоторой заминки ответил Александр, заметив, что в Кройцберге они столько платили за квартиру вдвое меньшую.

Если молодая семья (Александру 31, Софии 30 лет) может позволить себе снять квартиру за 1400 евро в месяц, значит, зарабатывает она по берлинским меркам вполне прилично. Сколько именно, спрашивать в Германии не принято. Но известно, что Blue Card дают, если фирма готова платить иностранному специалисту не менее 52 тысяч евро в год (до уплаты налогов), а на соответствующих сайтах легко можно узнать, что программист с квалификацией Александра получает на Here Technologies от 60 до 75 тысяч евро в год.

На вопрос же, что в Германии и немцах их приятно удивило больше всего, Кондрашовы ответили, что в отличие от Украины, здесь не принято кичиться своим богатством, выставлять его напоказ. "Глядя на людей в Берлине, невозможно отличить богатого от бедного, все выглядят примерно одинаково, - сказал Александр. - Водитель автобуса может позволить себе то же самое, что программист, журналист или доктор. А в Украине богатых сразу видно, и они специально стараются выделиться. "Я, мол, тут такой богатый, я все могу себе позволить".

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