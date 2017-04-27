Как устроен общественный транспорт в Германии

В Германии добраться куда-либо на общественном транспорте можно не только в крупных городах, но и в самых маленьких населенных пунктах. В небольших городах и деревнях обычно ходят автобусы. В крупных городах видов общественного траспорта гораздо больше: помимо автобусов, здесь могут быть городские электрички S-Bahn, метро или подземные поезда U-Bahn и трамваи Tram.

S-Bahn и U-Bahn - удобные и быстрые способы перемещаться по городу. Аналогов S-Bahn в России нет: это линии городских и пригородных поездов, которые проходят через весь город (иногда над и под землей). S-Bahn есть во многих городах, а вот U-Bahn - непересекающаяся с другими видами транспорта сеть подземки - имеется только в четырех: в Берлине, Гамбурге, Мюнхене и Нюрнберге. В других городах белая буква U на синем фоне указывает уже на то, что здесь не метрополитен, а так называемый штадтбан (Stadtbahn). Это легкорельсовые системы, интегрированные в трамвайную сеть. Штадтбан действительно похож на метро, только вместо подземных поездов трамваи перевозят пассажиров по тоннелям, иногда выныривая на поверхность. Штадтбаны можно встретить, например, в Бонне, Кельне, Ганновере и Штутгарте.

Виды билетов и специальные тарифы

Прежде, чем говорить о билетах, необходимо упомянуть о тарифных зонах общественного транспорта. Дело в том, что цена на билет, в случае большого города, будет зависеть от того, в какой части города вы находитесь и каков ваш пункт назначения. К примеру, в Берлине три зоны - А, В и С. Зона А - это центр города, зона В покрывает почти всю оставшуюся часть Берлина, а в зону С входит пригород, включая аэропорт Шенефельд. У каждого немецкого города разные по количеству и размеру тарифные зоны.

На вокзале в Нюрнберге

Билеты на общественный транспорт бывают нескольких категорий. Билет на короткую дистанцию - в Берлине он, например, действует до трех остановок на S-и U-Bahn или 6 остановок на автобусе или трамвае. Билет на одну поездку с возможностью пересадок в течение одного или двух часов, билет на день, на неделю, месяц или год. Кроме того, существуют билеты на группу до 4-6 человек и билеты для школьников и студентов. Также нужно покупать отдельный билет для провоза велосипеда.

Для туристов в некоторых больших городах предусмотрены специальные проездные. В Берлине, например, такой билет называется WelcomeCard, в Гамбурге - Hamburg Card. Помимо самого проездного турист получает по нему каталог скидок на посещение достопримечательностей и карту города. А сотрудники многих немецких предприятий имеют возможность покупать проездной на месяц Jobticket - он выгоднее, чем обычный проездной, так как компания берет часть стоимости на себя.

Стоимость билета зависит и от региона Германии. В том же Берлине цена на билет на одну поездку не самая высокая по стране - от 2,80 евро в зависимости от тарифной зоны. Самый дорогой билет оказался в Гамбурге - от 3,30 евро, самый дешевый - в Эрфурте (от 2 евро). Что касается билета на день, то одни из самых дорогих продаются в Кельне и Бонне (от 7,30 евро). А вот во Франкфурте-на-Майне билет на день - один из самых дешевых по Германии и стоит от 4,10 евро.

Где купить билеты

Билеты можно купить в автоматах, которые располагаются на остановке, рядом с ней или в самом трамвае. В автобусе их продают водители - причем в этом случае они не дороже. Кроме того, на некоторых крупных вокзалах и станциях есть информационные стойки или центры по обслуживанию клиентов, где можно узнать, как лучше добраться из пункта А в пункт B, какую категорию проездного выбрать и тут же приобрести билет.

Еще одна опция - покупка онлайн на сайте Deutsche Bahn, через приложение DB Navigator или приложение конкретного транспортного объединения (Verkehrsverbund), которое отвечает за тот или иной регион Германии. Так выходит дешевле В мобильном приложении можно также проложить маршрут и посмотреть расписание общественного транспорта.

Важно также не забыть завалидировать билет, иначе он будет считаться недействительным. Делать это нужно только в том случае, если на билете написано "Hier entwerten" ("Валидируйте здесь"), в валидаторе на станции, в автобусе или вагоне трамвая. Штраф за безбилетный проезд (включая непробитый билет) в Германии - 60 евро.

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