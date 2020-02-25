 Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.07.2020

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Культура и стиль жизни

Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ

Множество увлекательных и, можно сказать, поучительных историй содержится в книге "Власть секретных служб", вышедшей сейчас в Германии. Вот одна из них.

Тень шпиона

"Власть секретных служб" - далеко не первая книга по истории шпионажа. Ее достоинство в том, что авторы не пытаются написать сколько-нибудь полную историю секретных служб, но выбирают отдельные показательные эпизоды из разных эпох. Это не обязательно "звездные часы" бойцов невидимого фронта. Вряд ли можно восхищаться, скажем, программой "Ромео", когда сотрудники гэдээровской внешней разведки соблазняли и вербовали одиноких западногерманских министерских секретарш, ломая им жизнь. Да и судьбе Маты Хари или даже Рихарда Зорге вряд ли можно завидовать, ведь и того, и другую, в конце концов, разоблачили и казнили.

Интересно в книге другое - представление о том, как работали разведки во времена Наполеона или в эпоху холодной войны, сколько усилий они тратили, ради чего и с каким конечным результатом. Мы выбрали один-единственный эпизод - естественно, из Германии.

Герхард Шредер, сторонник укрепления НАТО

В конце 1972 года партия христианских демократов во главе с ее председателем Райнером Барцелем (Rainer Barzel) попыталась объявить в бундестаге вотум недоверия тогдашнему социал-демократическому канцлеру и инициатору "восточной политики" сближения с соцстранами Вилли Брандту (Willy Brandt). Но ей не хватило двух голосов. Спустя много лет выяснилось, что "штази" - Министерство государственной безопасности ГДР - заплатило как минимум двум депутатам бундестага по 50 тысяч марок, чтобы они голосовали за Брандта.

Дебаты в бундестаге о восточной политике.

Дебаты в бундестаге о "восточной политике". Райнер Барцель (справа) и тогдашний министр обороны, социал-демократ Гельмут Шмидт

Как бы то ни было, но Вилли Брандт удержался. СДПГ с ним во главе выиграла и состоявшиеся вскоре после этого досрочные парламентские выборы. Уйти пришлось его консервативному конкуренту Барцелю.

Одним из реальных претендентов на его место председателя ХДС был бывший министр иностранных дел Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) - полный тезка немецкого канцлера 1998-2005 годов и нынешнего председателя совета директоров "Роснефти". Но если этот, нынешний Шрёдер - близкий к Путину и Кремлю человек, то христианский демократ Шрёдер, наоборот, был сторонником укрепления НАТО и связей ФРГ с Америкой. В Москве опасались, что его авторитет может изменить вектор западногерманской внешней политики. И Шрёдера решили дискредитировать.

Боец невидимого фронта Николай Португалов

Это поручили подполковнику КГБ Николаю Португалову, специалисту по Германии, в совершенстве владевшему немецким языком. Официально Николай Сергеевич Португалов - журналист-международник. Окончил МГИМО, защитил диссертацию по конституции ФРГ, работал в Бонне как корреспондент Агентства печати "Новости" и "Литературной газеты". На самом деле он был кадровым сотрудником 1-го Главного управления КГБ (внешняя разведка). Это он сам подтвердил спустя много лет в интервью еженедельнику Spiegel.

Португалову дали задание фальсифицировать письмо бывшего канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), в котором тот предостерегал от избрания Шредера председателем ХДС: дескать, тот слишком опирается во внешней политике на Соединенные Штаты, пренебрегая сотрудничеством с другим западным союзником - Францией. Так как сам Аденауэр к тому времени давно умер, опровергнуть фальшивку, датированную 1966 годом, он не мог. Да и Португалов старался, чтобы она вышла максимально правдоподобной.

Конрад Аденауэр

Конрад Аденауэр

Три месяца он работал над "письмом Аденауэра". Читал мемуары бывшего канцлера, записи его выступлений, опубликованные письма, старался вникнуть в его психику и понять стиль изложения. В 1999 году, в интервью Spiegel, Португалов сказал: "Я уже сам думал почти как Аденауэр".

Чего добилась советская разведка

Когда фальшивка была готова, ее передали коллегам из "штази". Те должны были найти каналы, чтобы пустить ее в обращение. Но гэдээровским чекистам не удалось всучить "письмо Аденауэра" авторитетным западногерманским СМИ: журналисты подозревали, что дело здесь нечисто.

В конце концов фальшивку опубликовал издававшийся в Гамбурге левацкий журнал "Konkret", издатель которого периодически получал деньги из ГДР (тайно, разумеется). Но "Konkret" мало кто воспринимал всерьез, и на письмо Аденауэра, сочиненное Португаловым, так никто толком и не обратил внимания.

На карьере самого Николая Португалова эта неудача не сказалась. Позже он перешел на работу в международный отдел ЦК КПСС, писал книги, вроде разоблачительного сборника "В круге последнем", в котором поливался грязью Солженицын, переводил мемуары бывших генералов вермахта, а в конце 1980-х годов, когда в ГДР началась мирная революция, призывал "послать туда танки". К счастью, его не послушались.

Кстати, "трансатлантический" Герхард Шредер так тогда и не стал председателем ХДС, независимо от фальшивки КГБ. Главой христианско-демократической партии избрали другого человека - Гельмута Коля (Helmut Kohl), твердого консервативного политика, в конце концов смешившего на посту канцлера социал-демократов.

Смотрите также:
"Бойцы невидимого фронта"

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    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

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    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

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    Весьма пикантная деталь: "фотомодель", то есть сотрудник "штази", держит книгу "Алфавит больших денег: власть и богатство в ФРГ" Бернда Энгельмана, которая, как можно судить уже по названию, весьма критически оченивает западную демократию. После падения Стены выяснилось, что западногерманский публицист Энгельман был агентом "штази".

  • Фотографии из архива штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    Кому пишем?

    Все, что касалось личных контактов и переписки подозреваемого, являлось, разумеется, предметом повышенного внимания госбезопасности. На этой фотографии сотрудница "штази" демонстрирует, как надлежит отслеживать "подозрительную" переписку.

  • Фотографии из архивов штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    От теории к практике

    А это уже реальная фотография: на десятках снимков, сделанных явно скрытой камерой, были зафиксированы все, кто подходил к почтовому ящику, в который, очевидно, бросили "подозрительное" письмо. На следующих фотографиях этого "цикла" видно, как сотрудники госбезопасности опорожняют ящик. Какая уж тут тайна переписки, гарантированная конституцией ГДР!

  • Фотографии из архива штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    "Жизнь других"

    Подобные полароидные фотографии делались перед началом тайного обыска. Ведь каждая вещь должна была остаться на своем месте, чтобы хозяева по возвращении не обнаружили следов непрошенных гостей. "Я не был уверен, стоит ли публиковать столь интимные снимки, - признается автор альбома "Top Secret" Cимон Меннер. - Но в итоге решил: люди должны знать об их существовании".

  • Фотографии из архива штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    Подозрительная игрушка

    Эта модель самолета показалась чекистам, проводившим тайный обыск, подозрительным предметом. Почему? Трудно сказать. Возможно, они заподозрили владельца в желании изготовить на дому самолет для побега на Запад из "социалистической родины"?

  • Фотографии из архива штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    Селедка с "гнилого Запада"

    Жители Западной Германии, у многих из которых в ГДР были родственники и друзья, ежегодно отправляли в ГДР около 25 миллионов посылок и бандеролей. Каждая из них вскрывалась. По каким причинам та или иная посылка "реквизировалась", порой трудно сказать. Может быть, вскрывавший ее сотрудник "штази" просто любил селедку?

  • Фотографии из архива штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    Чекистский карнавал

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  • Фотографии из архива штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    Посвящение в "рыцари телефонной трубки"

    Остановись, мгновенье! Ты ужасно... На этом снимке мы видим, как шеф посвящает в "рыцари" своего сотрудника. За что "рыцарь" удостоился такой чести, понятно по "ордену" на его шее. Ежедневно в ГДР прослушивались десятки тысяч частных телефонных разговоров.

  • Фотографии из архива штази

    Шпионы в ГДР: 12 самых абсурдных фото из архивов "штази"

    Умирающий лебедь

    Происхождение и смысл некоторых из фотографий, обнаруженных Симоном Меннером, остается загадочным. Например, в письменном столе последнего главы "штази", всесильного министра госбезопасности ГДР Эриха Мильке оказалась это фотография мертвого лебедя. Что бы это значило?..

    Автор: Ян Брук, Анастасия Буцко


Контекст

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Как шпионы ГДР соблазняли западных секретарш

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