Как советская разведка писала письмо канцлера ФРГ

"Власть секретных служб" - далеко не первая книга по истории шпионажа. Ее достоинство в том, что авторы не пытаются написать сколько-нибудь полную историю секретных служб, но выбирают отдельные показательные эпизоды из разных эпох. Это не обязательно "звездные часы" бойцов невидимого фронта. Вряд ли можно восхищаться, скажем, программой "Ромео", когда сотрудники гэдээровской внешней разведки соблазняли и вербовали одиноких западногерманских министерских секретарш, ломая им жизнь. Да и судьбе Маты Хари или даже Рихарда Зорге вряд ли можно завидовать, ведь и того, и другую, в конце концов, разоблачили и казнили.

Интересно в книге другое - представление о том, как работали разведки во времена Наполеона или в эпоху холодной войны, сколько усилий они тратили, ради чего и с каким конечным результатом. Мы выбрали один-единственный эпизод - естественно, из Германии.

Герхард Шредер, сторонник укрепления НАТО

В конце 1972 года партия христианских демократов во главе с ее председателем Райнером Барцелем (Rainer Barzel) попыталась объявить в бундестаге вотум недоверия тогдашнему социал-демократическому канцлеру и инициатору "восточной политики" сближения с соцстранами Вилли Брандту (Willy Brandt). Но ей не хватило двух голосов. Спустя много лет выяснилось, что "штази" - Министерство государственной безопасности ГДР - заплатило как минимум двум депутатам бундестага по 50 тысяч марок, чтобы они голосовали за Брандта.

Дебаты в бундестаге о "восточной политике". Райнер Барцель (справа) и тогдашний министр обороны, социал-демократ Гельмут Шмидт

Как бы то ни было, но Вилли Брандт удержался. СДПГ с ним во главе выиграла и состоявшиеся вскоре после этого досрочные парламентские выборы. Уйти пришлось его консервативному конкуренту Барцелю.

Одним из реальных претендентов на его место председателя ХДС был бывший министр иностранных дел Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) - полный тезка немецкого канцлера 1998-2005 годов и нынешнего председателя совета директоров "Роснефти". Но если этот, нынешний Шрёдер - близкий к Путину и Кремлю человек, то христианский демократ Шрёдер, наоборот, был сторонником укрепления НАТО и связей ФРГ с Америкой. В Москве опасались, что его авторитет может изменить вектор западногерманской внешней политики. И Шрёдера решили дискредитировать.

Боец невидимого фронта Николай Португалов

Это поручили подполковнику КГБ Николаю Португалову, специалисту по Германии, в совершенстве владевшему немецким языком. Официально Николай Сергеевич Португалов - журналист-международник. Окончил МГИМО, защитил диссертацию по конституции ФРГ, работал в Бонне как корреспондент Агентства печати "Новости" и "Литературной газеты". На самом деле он был кадровым сотрудником 1-го Главного управления КГБ (внешняя разведка). Это он сам подтвердил спустя много лет в интервью еженедельнику Spiegel.

Португалову дали задание фальсифицировать письмо бывшего канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), в котором тот предостерегал от избрания Шредера председателем ХДС: дескать, тот слишком опирается во внешней политике на Соединенные Штаты, пренебрегая сотрудничеством с другим западным союзником - Францией. Так как сам Аденауэр к тому времени давно умер, опровергнуть фальшивку, датированную 1966 годом, он не мог. Да и Португалов старался, чтобы она вышла максимально правдоподобной.

Конрад Аденауэр

Три месяца он работал над "письмом Аденауэра". Читал мемуары бывшего канцлера, записи его выступлений, опубликованные письма, старался вникнуть в его психику и понять стиль изложения. В 1999 году, в интервью Spiegel, Португалов сказал: "Я уже сам думал почти как Аденауэр".

Чего добилась советская разведка

Когда фальшивка была готова, ее передали коллегам из "штази". Те должны были найти каналы, чтобы пустить ее в обращение. Но гэдээровским чекистам не удалось всучить "письмо Аденауэра" авторитетным западногерманским СМИ: журналисты подозревали, что дело здесь нечисто.

В конце концов фальшивку опубликовал издававшийся в Гамбурге левацкий журнал "Konkret", издатель которого периодически получал деньги из ГДР (тайно, разумеется). Но "Konkret" мало кто воспринимал всерьез, и на письмо Аденауэра, сочиненное Португаловым, так никто толком и не обратил внимания.

На карьере самого Николая Португалова эта неудача не сказалась. Позже он перешел на работу в международный отдел ЦК КПСС, писал книги, вроде разоблачительного сборника "В круге последнем", в котором поливался грязью Солженицын, переводил мемуары бывших генералов вермахта, а в конце 1980-х годов, когда в ГДР началась мирная революция, призывал "послать туда танки". К счастью, его не послушались.

Кстати, "трансатлантический" Герхард Шредер так тогда и не стал председателем ХДС, независимо от фальшивки КГБ. Главой христианско-демократической партии избрали другого человека - Гельмута Коля (Helmut Kohl), твердого консервативного политика, в конце концов смешившего на посту канцлера социал-демократов.

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