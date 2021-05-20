Мата Хари - куртизанка и шпионка, о которой поют на "Евровидении"

Она была танцовщицей, куртизанкой и шпионкой. Легендарная Мата Хари восхищала своими экзотическими танцами с элементами стриптиза Париж начала ХХ века, вскружила голову не одному офицеру и (благодаря, прежде всего, успеху у мужчин) в разгар Первой мировой войны стала агентом немецкой разведки. Позже она попыталась работать и на французов, но ее попытки быть двойным агентом оказались неудачными. Французский военный суд признал ее виновной в шпионской деятельности и приговорил к смертной казни 25 июля 1917 года. Спустя несколько месяцев, 15 октября 1917 года, Мату Хари расстреляли.

Личность Маты Хари обросла легендами еще при ее жизни. Собственно, она сама выдумала себе биографию, которая способствовала ее имиджу загадочной женщины, посвященной в таинства восточного танца. Но многое додумывали ее современники и историки-любители. Так, распространенное мнение о том, что она была одной из самых успешных разведчиц всех времен и народов, очень преувеличивает значение Маты Хари на шпионском поприще.

Мастер самоинсценировки

Кем же была Мата Хари на самом деле? Сама она говорила о себе, например, что родилась в Индии, ее отец был брамином, а мать танцовщицей. Воспитывали ее якобы храмовые жрицы, которые посвятили ее в таинства любви и танца. Но это ерунда. При всей запутанности биографии Маты Хари существует несколько фактов ее жизни, которые можно считать доказанными. На самом деле она родилась Голландии в 1876 году. Ее настоящее имя - Маргарета Гертруда Зелле. Она рано вышла замуж за офицера колониальных войск и отправилась с ним на острова Ява и Суматра.

Певица Эфенди из Азербайджана исполняет композицию "Мата Хари" во время первого полуфинала "Евровидения-2021" в Роттердаме

Однако брак распался, и после развода будущая европейская знаменитость осталась без средств к существованию. Именно тогда она начала карьеру танцовщицы, и на этом поприще ее ждал потрясающий успех: молодая дама в восточном стиле и с экзотическим именем (кстати, Мата Хари переводится как "око зари" или "солнце") обворожительно танцевала, представая к концу представления практически нагой перед публикой. Даже для видавшего виды Парижа это было сенсацией. Так Мата Хари стала звездой.

Экзотичность этой личности и трагический конец ее жизни - элементы жизненной драмы, которая послужила основой для бесчисленных книг, театральных постановок, мюзиклов, фильмов. Первая кинолента о ней появилась всего три года спустя после ее смерти, в 1920 году. Позже в роли Маты Хари блистала несравненная Грета Гарбо, ее играли француженка Жанна Моро и американка Жа Жа Габор. И тема остается актуальной: достаточно вспомнить, например, что в 2017 году на российском телевидении прошел показ нового телесериала "Мата Хари", главную роль в котором сыграла французская актриса Ваина Джоканте.

Также в 2017 году был показан еще один фильм об этой легендарной личности - на немецком канале ARD. Лента "Мата Хари: танец со смертью" (Mata Hari – Tanz mit dem Tod), по утверждению ARD, впервые реконструирует события марта 1916-го - октября 1917-го года с точки зрения немецкой разведки, основываясь при этом на документах, которые до сих пор были неизвестны широкой публике.

Миф об успешной шпионке

Нельзя сказать, чтобы этот фильм действительно открыл нечто совершенно неожиданное в истории Маты Хари. Скорее, он подтверждает существовавшую и ранее точку зрения, что танцовщица не была успешной шпионкой и не выведала ни одной сколько-нибудь существенной военной тайны. Об этом свидетельствуют и документы британской разведки о деятельности Маты Хари, которые были рассекречены в 1999 году.

На момент ее вербовки немецкой разведкой в 1916 году ей было 39 лет. Уже сходившая со сцены танцовщица искала новые источники дохода. Очевидно, возможностью заработать ее и привлекла агентурная деятельность. У немецкого начальства мнение о ней как о шпионке с самого начала было не самое лестное: она слыла ненадежной и слишком расточительной. А когда выяснилось, что Мата Хари работает на два фронта, немцы приняли решение "сдать" ее французам. Для этого немецкая разведка отправила германскому дипломату в Мадриде депешу, из которой следовало, что Мата Хари под кодовым именем Н 21 шпионила в пользу немцев. Пославшие это письмо знали заранее, что оно будет расшифровано врагом. Цель была - пустить французов по ложному следу, сдать второстепенного агента, чтобы французская контрразведка не искала истинные источники разведывательной информации.

Мата Хари и Владимир де Маслофф в фильме "Мата Хари: танец со смертью" (актеры Владимир Бурлаков и Наталия Вёрнер)

В ходе следствия Мата Хари не назвала ни одного имени, не выдала данных о своих связях с немцами. Да ей, в общем-то, и нечего было выдавать. Тем не менее, французы видели в Мате Хари разведчицу, виновную в гибели тысяч французских солдат. Правда, не исключено, что и они лишь стремились представить ее в этой роли в пропагандистских целях, чтобы отвлечь от своих собственных упущений. Как бы то ни было, но именно так родился миф об одной из самых успешных шпионок в истории.

Преданная предательница

"Я люблю офицеров, я всегда их любила, - эти слова бывшей танцовщицы, сказанные на процессе в 1917 году, цитирует еженедельник Spiegel. - Я предпочту быть любовницей бедного офицера, чем богатого банкира". Правда, из фильма "Мата Хари: танец со смертью" не следует, что во время сотрудничества с немецкой разведкой бывшая танцовщица действительно могла похвастаться широкими связями в кругах французских военных.

Но одна любовная история в фильме все же показана. Владимир де Маслофф (Вадим Павлович Маслов) - русский офицер, который воевал на стороне Франции (его роль, кстати говоря, исполняет родившийся в Москве и мальчиком переехавший в Германию актер Владимир Бурлаков). Де Маслофф, как обмолвилась сама Мата Хари, "в сыновья ей годился". И все же он - по версии немецкой киноленты - даже сделал ей предложение. Некоторое время спустя на допросе, который вел французский следоатель, Мата Хари привела связь со своим возлюбленным в качестве оправдания, что она никогда не была против Франции. А в ответ ей зачитали письмо де Маслоффа, в котором тот отрекся от своей невесты. Так в фильме Мата Хари предстает в трагической роли шпионки-предательницы, которую тоже предали: и немецкая разведка, и любимый мужчина.

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