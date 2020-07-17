Как сиделка из Болгарии может получить через суд в ФРГ 42 тысячи евро

Готовить еду, убирать квартиру, покупать продукты, приносить медикаменты, гладить белье. А еще сопровождать к врачу, в магазин, во время частных визитов, проводить вместе время вечерами и вставать по ночам, чтобы дать лекарство или принести утку. Все это - лишь часть обязанностей 69-летней болгарской сиделки Добрины Д., которая в 2015 году приехала в Германию на работу и должна была присматривать за 96-летней женщиной. Жила Добрина вместе с ней, в ее квартире. Между женщинами сложились хорошие отношения.

Но позже Добрина обратилась в суд. Она подала иск против фирмы, которая занималась ее трудоустройством. "Фирма меня обманула, - говорит женщина. - Я должна была работать 24 часа в сутки. У меня совершенно не было свободного времени или времени для себя".

Согласно трудовому договору, который был заключен с болгарской фирмой-посредником, Добрина должна была работать только по 6 часов в день. И получать за это 950 евро в месяц. Суд первой инстанции в Берлине встал на сторону болгарской сиделки и теперь работодатель должен выплатить ей 42 000 евро за то, что она фактически работала круглые сутки, а получала зарплату лишь за четвертую часть своего рабочего времени. Болгарская фирма, в свою очередь, подала апелляцию, и теперь дело рассматривает суд второй инстанции.

Многие рабочие из Восточной Европы не знают своих прав

Юстина Облацевич из Объединения немецких профсоюзов (DGB) поддерживает Добрину в суде и с нетерпением ожидает приговора. Она надеется, что многие последуют примеру болгарской сиделки. Уже многие годы полька, живущая в Германии, консультирует женщин из Восточной Европы, которые приезжают в ФРГ работать сиделками. Более 300 000 пожилых людей пользуются их услугами. Истории, подобные той, что рассказала Добрина, она слышит каждый день.

Юстина Облацевич

"Мы очень рады тому, что наконец-то хоть кто-то решился обратиться в суд", - говорит Облацевич. Есть много причин, почему это произошло именно сейчас, а не раньше. Хотя такие жалобы поступают к нам годами, рассказывает она. Но основная проблема в том, что люди, которые приезжают в Германию, чтобы выполнять такую работу, находятся здесь лишь короткое время, почти не говорят по-немецки и не знают своих прав. Многие боятся, что их уволят. К тому же распространены слухи о том, что всех недовольных фирмы-посредники якобы вносят в черный список, который закрывает доступ ко всем вакансиям в Германии. "Если этот приговор ничего не изменит, то я не знаю, что еще может повлиять на ситуацию", - разводит руками Юстина Облацевич.

Как работает схема найма сиделок

Круглосуточные сиделки из Восточной Европы очень востребованы в Германии. На рынке труда они - дешевая рабочая сила. Схема их трудоустройства на практике выглядит так: сиделка из Польши, Болгарии или других стран Евросоюза заключает договор о трудоустройстве с фирмой-посредником в своей стране. А семья в Германии, которая нуждается в сиделке, заключает договор с немецким агентством по подбору персонала. Затем две эти фирмы заключают договор между собой. Сиделка оплачивает услуги посредника, приезжает в Германию на работу максимум на три месяца и получает примерно 1300 евро в месяц.

Фредерик Зеебом

Юстина Облацевич считает, что больше всего такая схема выгодна фирмам-посредникам: "Они практически лишены рисков и свободны в своих действиях. А сиделки оказываются в очень невыгодном положении". Ведь при таком режиме работы у них отсутствуют границы между рабочим и личным временем. Многие женщины в разговоре с DW подтвердили, что сталкиваются с такой проблемой. И если речь заходит о свободном времени, то сразу следуют угрозы увольнения и возникает риск потерять работу.

Круглосуточная работа противоречит трудовому праву

Многие немецкие агентства по подбору персонала уже своим названием рекламируют вариант круглосуточного ухода, таким образом подкрепляя ожидания, что сиделки должны выполнять свою работу 24 часа в сутки. Фредерик Зеебом (Frederick Seebohm) из Объединения по уходу за пожилыми людьми говорит, что этому способствуют желания клиентов и высокая конкуренция на рынке труда. С ним согласна и Юстина Облацевич.

Около 300 000 пожилых людей в ФРГ зависимы от помощи сиделок из Восточной Европы

Острый дефицит персонала по уходу за престарелыми и больными людьми в Германии делает невозможной адекватную альтернативу 24 часовому рабочему дню сиделок. "Немцы зависимы от персонала из Восточной Европы, но по-другому, к сожалению, не получается", - говорит Фредерик Зеебом. Он указывает на то, что многие из тех, кто приехал из Восточной Европы, чтобы работать в этой сфере, вообще не имеют какого-либо договора и их права никак не защищены.

Добрина Д. настроена оптимистично и ожидает приговора суда у себя дома в Болгарии, в небольшом городке на берегу моря: "Я хочу показать своим коллегам, что кроме обязанностей, у нас есть еще и права, которые мы должны отстаивать". Если суд примет решение в ее пользу, она намерена потратить деньги на образование своих внуков, которые ни в коем случае не должны стать дешевой рабочей силой на европейском рынке труда.

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