Как Россия "Южный поток" возродить хочет

Определившись с маршрутом поставок газа в Юго-Восточную Европу по второй нитке "Турецкого потока", о чем сообщают СМИ, "Газпром" возвращается к проекту "Южный поток", считает карикатурист Сергей Елкин.
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Как следует из отчетности газотранспортных операторов, вторая нитка "Турецкого потока", вероятно, пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. (22.11.2018)