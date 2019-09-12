Как работают немцы сейчас, и какие условия труда хотят в будущем

Современный немец хотел бы самостоятельно распределять свое рабочее время, требует изменения законов с целью расширить возможности для Homeoffice - работы на дому, считает, что его работодатель должен исповедовать те же ценности, что и он сам, выступает за равную оплату труда мужчин и женщин и убежден, что смешанные коллективы более эффективны, чем однополые.

Гибкий график и удаленная работа очень популярны

Таковые лишь некоторые результаты телефонного опроса, проведенного среди работающих жителей Германии в возрасте от 16 до 65 лет немецким объединением предприятий цифровой экономики Bitkom. Его интересовал широкий круг тем, но во главе угла стоял вопрос о том, в какой мере цифровизация уже сказалась на трудовых отношениях немцев, и как они представляют себе мир труда в цифровую эпоху. Большинство участников этого репрезентативного опроса работает в офисах, что соответствует структуре занятости в стране.

"Цифровые технологии дают возможность мобильно и самостоятельно работать без привязки к определенному времени и месту", - подчеркнул, представляя 11 сентября это социологическое исследование, президент Bitkom Ахим Берг (Achim Berg). Судя по опросу, абсолютное большинство немцев хотело бы воспользоваться такой возможностью.

Homeoffice: удаленная работа на дому становится все более популярной

Так, 96% респондентов высказались за гибкий график, при этом 58% выступают за то, чтобы на законодательном уровне устанавливалась максимальная продолжительность не рабочего дня, а рабочей недели. 53% хотели бы трудиться на доверии, без строгой фиксации отработанных часов. При этом 77% отметили, что на их предприятиях в данный момент действуют различные методы обязательного учета рабочего времени, 13% сообщили, что добровольно фиксируют отработанные часы.

63% опрошенных предлагают изменить трудовое законодательство с тем, чтобы облегчить работу на дому при помощи интернета. А 45%, почти половина, вообще предлагают узаконить право каждого работника на Homeoffice, хотя далеко не во всех профессиях удаленная работа вообще возможна. Однако найти уединение можно и в офисе. Почти каждый третий респондент (31%) сообщил, что у него на фирме есть специальное помещение, где можно поработать в тишине.

Цифровизация порождает запрос на плоские иерархии

На ключевой для Bitkom вопрос: "Рассматриваете ли вы цифровизацию на своем рабочем месте скорее как шанс или как угрозу?" ровно две трети опрошенных (66%) ответили: шанс. В возрастной группе от 16 до 29 лет таковых 70%. Из ответа на другой вопрос стало ясно: лишь 8% процентов считают, что в 2030 году их рабочего места уже не будет.

Почти все участники опроса хотели бы работать в условиях плоских иерархий

91% респондентов заявил, что цифровые технологии в виде компьютеров, смартфонов или автоматизированных станков и машин уже сегодня играют большую роль в их каждодневной трудовой деятельности. В 2017 году так ответили 80%, что говорит о высокой динамике внедрения этих технологий и их уже практически повсеместном распространении в Германии. 78% отметили, что без них просто не смогли бы выполнять свою работу.

Внедрение этих технологий не только повышает производительность труда (с этим согласны 62%), но и способствует изменению представлений немцев о том, как следует организовывать трудовой процесс. Под высказыванием: "Я хотел бы плоских иерархий" подписались 93% опрошенных. Иными словами, оснащенные цифровой техникой работники не видят смысла в жестких управленческих вертикалях с большим количеством начальников на разных уровнях.

Равноправие полов и социальная ответственность работодателей

Целый ряд вопросов в исследовании Bitkom не был непосредственно связан с цифровизацией, но позволил выяснить мнение немцев о современном мире труда - и перспективах его развития.

Так, практически все участники опроса (97%) считают, что мужчинам и женщинам следует платить равные зарплаты за равный труд. При этом 87% отметили, что их предприятие серьезно относится к теме равноправия полов. 79% указали, что в смешанных коллективах, где вместе работают мужчины и женщины, результаты труда лучше, чем в однополых. На вопрос, имеются ли на вашем предприятии женщины на руководящих должностях, утвердительно ответили 57%.

82% опрошенных заявили о своем желании лучше совмещать работу и семью. Глава Bitkom Ахим Берг прокомментировал это так: "Для многих работающих в наши дни в центре внимания уже не только карьера, они хотят, чтобы профессиональный успех оставлял им время для семьи и сочетался с личной жизнью".

Одновременно работающие немцы предъявляют весьма высокие моральные требования к тем фирмам и организациям, в которых они трудятся. 96% процентов согласились с утверждением: "Мой работодатель должен отстаивать ценности, с которыми я могут себя идентифицировать". 92% согласились с тем, что работодатель должен нести социальную ответственность.

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