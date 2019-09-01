Как работает немецкая полиция на митингах: чаще уговаривает, реже бьет

Представьте себе ситуацию: оппозиция призывает своих сторонников выйти на несанкционированную властями акцию протеста. Полиция требует участников акции разойтись. Они не подчиняются. Как будут действовать в такой ситуации немецкие полицейские? И кто определяет в каких случаях они могут применить силу?

Заместитель председателя профсоюза полиции Берлина Штефан Кельм (Stephan Kelm) отвечает на этот вопрос цитатой из Основного закона страны, одна из статей которой гарантирует гражданам свободу собраний - из чего следует, что никакие разрешения властей для проведения митингов не нужны. Организаторам достаточно уведомить полицию о своих планах. Причем, например, в Берлине сделать это можно, не выходя из дома, - достаточно лишь заполнить онлайн-заявку на сайте полицейского управления.

Немецкая полиция: "Действуем в интересах граждан"

В ходе же самой уличной акции, продолжает Штефан Кельм, главная цель правоохранительных органов - дать гражданам возможность безопасно выразить свое мнение, потому что полиция в Германии "действует в интересах граждан, а не в интересах диктатуры".

Но на любой уличной акции в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля и обостриться до такой степени, что полиция будет вынуждена применить силу. В какой степени?

"Все действия полиции подчинены принципу адекватности и соразмерности, - объясняет Оливер фон Добровольски (Oliver von Dobrowolski), председатель общественной организации PolizeiGrün e.V., объединяющей сторонников Партии зеленых в рядах немецкой полиции.

Оливер фон Добровольски

По его словам, любое применение силы оправдано лишь в том случае, если все более "мягкие способы" не возымели должного эффекта. Поэтому многие подразделения полиции в Германии задействуют на уличных акциях так называемые "коммуникационные бригады" - специально обученных полицейских, которые целенаправленно разговаривают (!) с активными участниками с целью избежать насилия.

Полицейские в Германии говорят не только по-немецки

Причем в Берлине, в зависимости от ситуации, полицейские могут обращаться через громкоговорители к "целевой аудитории" не только на немецком, но и, например, и на арабском языке. Полицейские проходят специальные психологические тренинги, в ходе которых отрабатывается умение разговаривать с самыми разными эмоциональными типами людей - и успокаивать их.

И кстати, добавляет фон Добровольски, для полицейских нет никакой разницы в том, являются ли демонстранты сторонниками правительства или же находятся в оппозиции к нему.

По словам Штефана Кельма, полиция обязана обеспечить заявителям акции право на свободу мнения и собраний даже в том случае, если политические оппоненты собравшихся организовывают свою акцию протеста - тогда полиция должна разделить оппонентов, отвести их друг от друга.

Штефан Кельм

Но это - идеальный вариант. На практике дело может дойти до задержаний, и "некоторые начинают сопротивляться, эмоции хлещут через край и главным врагом демонстрантов становится полиция, а не политический оппонент", - говорит Кельм.

Полиция применила силу: бывает ли такое в Германии?

Но и немецкая полиция не без греха - в интернете можно найти видеозаписи полицейских, которые, казалось бы, без особой причины бьют демонстрантов. Один из ярких примеров - прошлогодний случай в берлинском районе Кройцберг, когда полиция пыталась задержать человека, подозреваемого в краже велосипеда. Но, во-первых, он сам начал вести себя агрессивно, а во-вторых, собравшаяся на его защиту толпа начала забрасывать полицейских камнями. Сейчас проверку по этому случаю ведет прокуратура Берлина.

Вообще пожаловаться на действия полиции в Германии можно не выходя из дома - с помощью другого онлайн-формуляра на сайте полицейского управления.

Полицейский патруль в берлинском районе Кройцберг

Как поясняет Оливер фон Добровольски, подать заявление могут как жертвы насилия, так и свидетели. "Расследования проводят специальные подразделения полиции и прокуратуры, а результатом, в худшем случае, может стать увольнение виновника из рядов полиции", - говорит он.

Однако, как замечает профессор Рафаель Бер (Rafael Behr) из полицейской академии Гамбурга, в Германии нет независимых комиссий по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими - то есть полицейские ведут следствие в отношении своих же коллег.

В случае с видеозаписью из берлинского района Кройцберг профессор Бер прогнозирует мягкое наказание вовлеченным в инцидент полицейским, поскольку на основании видеозаписи нельзя сделать вывод о том, что насилие было применено чрезмерно. В целом "подобные видеозаписи не показывают того, что предшествовало применению силы и поэтому зрители не могут судить о том, идет ли речь о правомерном или чрезмерном насилии со стороны полицейских", - комментирует профессор Рафаэль Бер.

Когда подают в суд на немецких полицейских

Теме насилия со стороны полицейских по отношению к гражданам посвящено исследование Университета Бохума. Публикация его итогов ожидается не раньше первой половины 2020 года, но уже сейчас авторы проекта утверждают, что реальный размах неоправданного применения силы полицейскими чуть ли не в пять раз превышает официальные данные. В целом во всей Германии каждый год возбуждается порядка 2000 дел в отношении полицейских, но до суда доходит лишь два процента из них.

Оливер фон Добровольски уверен, что многие инциденты с участием полицейских не предают огласке в силу того, что пострадавшие относятся к социально незащищенным слоям населения - например, это беженцы или бездомные, которые не знают своих прав и не верят в успех жалоб. Кроме этого, пострадавшие не подают заявление в полицию, опасаясь встречных исков.

Немецкие полицейские во время саммита "большой двадцатки" в Гамбурге

Штефан Кельм из профсоюза полиции Берлина, напротив, призывает не драматизировать ситуацию и не интерпретировать каждый случай применения силы как "чрезмерное насилие".

"Если прохожий отказывается предъявить удостоверение личности, у полицейских есть выбор - попытаться воздействовать на человека словами или силой, - говорит он. - Но это еще не значит, что полицейские творят произвол". По его словам, стражи порядка никогда не применяют силу "без повода" - у любого инцидента есть предыстория.

G20 в Гамбурге - организованные и хорошо спланированные беспорядки

Другое обвинение в адрес немецкой полиции - якобы неоправданная жестокость при подавлении уличных беспорядков в ходе саммита "большой двадцатки" в Гамбурге летом 2017 года. Штефан Кельм сам был в эти дни в Гамбурге и не скрывает своего удивления выбором места проведения столь крупного международного саммита, как G20, ведь удержать ситуацию под контролем в миллионном городе в подобных случаях практически невозможно.

Спецслужбы и полиция знали, что в Гамбург съедутся склонные к насилию анархисты со всей Европы, планирующие отнюдь не мирный протест, а массовые беспорядки - так что хаос был предсказуем. "Я так и не понял, кто посоветовал политикам провести это мероприятие в таком большом городе", - говорит он.

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