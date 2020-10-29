Как проходят суды над участниками протестов в регионах Беларуси

Одним из самых резонансных процессов в Беларуси стал начавшийся 16 февраля суд над жителем Бреста Александром Кордюковым - другом Геннадия Шутова, смертельно раненного в августе прошлого года во время акции протеста. Тогда Кордюков стал свидетелем того, как в Шутова стреляли, а теперь его самого обвиняют в "покушении на убийство военнослужащего".

Из свидетелеля - в обвиняемого

Главным событием первого дня судебного процесса стало признание сотрудника спецназа Романа Гаврилова в том, что он выстрелил в Геннадия Шутова. По версии спецназовца, во время потасовки он пытался обезвредить протестующего, целился пистолетом в предплечье, но попал в затылок. Гаврилов объяснил свои действия плохим самочувствием и попыткой сделать "все, что мог".

Спустя неделю после полученного ранения Геннадий Шутов умер в госпитале министерства обороны, став одной из первых жертв противостояния между силовиками и участниками протестов после президентских выборов в Беларуси. Уголовное дело по факту смерти Шутова в итоге так и не было заведено, а выстреливший в него Роман Гаврилов выступает в суде в качестве потерпевшего.

Перед входом в зал суда на процессе над Александром Кордюковым

Обвиняемым считается Александр Кордюков. Из материалов дела следует, что он нанес удар спецназовцу металлической трубой, причинив ему легкие телесные повреждения. Кордюков настаивает, что не бил первым и даже не знал, что перед ним военные, поскольку они были в штатском.

"Мы с Шутовым спросили у них, что здесь происходит, но сразу вспыхнул конфликт. Один из солдат ударил меня, а другой достал пистолет и кричал: "Лицом вниз, уроды, завалю!"", - рассказывал в суде Александр Кордюков. Статья Уголовного кодекса, по которой его обвиняют, предусматривает очень суровое наказание: вплоть до смертной казни.

Суд за хоровод

Одновременно в брестском Доме правосудия проходит еще один процесс, вызвавший общественный резонанс. На скамье подсудимых - обвиняемые по "хороводному делу": речь идет о протестном шествии 13 сентября, в ходе которого брестчане перекрыли центр города. Впервые в истории Бреста разгонять манифестантов прибыл милицейский водомет, а впоследствии были возбуждены многочисленные уголовные дела.

Обвиняемым по "хороводному делу" может грозить до нескольких лет лишения свободы

Всего фигурантами по этому делу проходят более 50 человек, а судят их небольшими группами. Их всех обвиняют в блокировании перекрестка, нарушившем

движение общественного транспорта. В ходе процесса выяснилось, что руководство автобусного и троллейбусного парка не собиралось выдвигать иски с требованием возместить ущерб, - они вынуждены были сделать это под давлением следственных органов. При этом общий убыток не превысил 700 белорусских рублей (около 220 евро в эквиваленте).

По словам некоторых обвиняемых, они стояли на перекрестке лишь пару минут, когда движение транспорта уже было перекрыто. "Мы с братом были в гостях и ехали домой на автобусе, который остановился возле хоровода, - рассказывает Дмитрий Буневич. - Атмосфера была праздничная, люди веселые, решил их поснимать на телефон, пока не приехал водомет".

Для первой группы обвиняемых по "хороводному делу" прокурор потребовал наказание в виде нескольких лет ограничения свободы. Вердикт суда ожидается 25 февраля.

Еще жестче могут быть приговоры суда, проходящего в эти же дни в Бресте и связанного с массовыми беспорядками 10 августа 2020 года. Тогда уличные манифестации в центре города привели к серьезным столкновениям: по версии обвинения, от действий протестующих пострадали 29 силовиков. В зале суда их не было: потерпевших поместили в отдельную комнату, и на вопросы они отвечали измененными голосами.

Власти утверждают, что общая сумма причиненного вреда от "погромов" в тот вечер составила более 27 тысяч рублей, обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Штрафы за торговлю национальной символикой

В магазине национальной символики "Князь Витовт"

На фоне судебного конвейера последних дней в Бресте не остался незамеченным и процесс над владельцами магазина национальной символики "Князь Вітаўт" ("Князь Витовт"). 6 августа - за несколько дней до президентских выборов - силовики провели в магазине обыск и изъяли там некоторые товары несмотря на наличие необходимых накладных. "Милицию интересовали бело-красно-белые флаги, кепки с гербом "Погоня" и белые браслеты", - рассказал владелец магазина Олег Чапоров.

Но на этом неприятности для "Князя Вітаўта" не закончились: магазину не продлили договор аренды помещения, а налоговая инспекция нашла нарушения при реализации товара через интернет и выставила иск почти на 80 тысяч белорусских рублей (около 25 тысяч евро). В итоге экономический суд Брестской области выписал магазину штраф на сумму 5800 белорусских рублей (свыше 1800 евро), но конфискованную продукцию так и не вернули.

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