Как проходят суды над участниками протестов в регионах Беларуси
Обвинение в попытке убийства спецназовца, суды над участниками хороводов в центре города и штраф магазину национальной символики: так выглядит судебная хроника в Бресте на протяжении последних дней.
Суд над участниками хороводов
Одним из самых резонансных процессов в Беларуси стал начавшийся 16 февраля суд над жителем Бреста Александром Кордюковым - другом Геннадия Шутова, смертельно раненного в августе прошлого года во время акции протеста. Тогда Кордюков стал свидетелем того, как в Шутова стреляли, а теперь его самого обвиняют в "покушении на убийство военнослужащего".
Из свидетелеля - в обвиняемого
Главным событием первого дня судебного процесса стало признание сотрудника спецназа Романа Гаврилова в том, что он выстрелил в Геннадия Шутова. По версии спецназовца, во время потасовки он пытался обезвредить протестующего, целился пистолетом в предплечье, но попал в затылок. Гаврилов объяснил свои действия плохим самочувствием и попыткой сделать "все, что мог".
Спустя неделю после полученного ранения Геннадий Шутов умер в госпитале министерства обороны, став одной из первых жертв противостояния между силовиками и участниками протестов после президентских выборов в Беларуси. Уголовное дело по факту смерти Шутова в итоге так и не было заведено, а выстреливший в него Роман Гаврилов выступает в суде в качестве потерпевшего.
Перед входом в зал суда на процессе над Александром Кордюковым
Обвиняемым считается Александр Кордюков. Из материалов дела следует, что он нанес удар спецназовцу металлической трубой, причинив ему легкие телесные повреждения. Кордюков настаивает, что не бил первым и даже не знал, что перед ним военные, поскольку они были в штатском.
"Мы с Шутовым спросили у них, что здесь происходит, но сразу вспыхнул конфликт. Один из солдат ударил меня, а другой достал пистолет и кричал: "Лицом вниз, уроды, завалю!"", - рассказывал в суде Александр Кордюков. Статья Уголовного кодекса, по которой его обвиняют, предусматривает очень суровое наказание: вплоть до смертной казни.
Суд за хоровод
Одновременно в брестском Доме правосудия проходит еще один процесс, вызвавший общественный резонанс. На скамье подсудимых - обвиняемые по "хороводному делу": речь идет о протестном шествии 13 сентября, в ходе которого брестчане перекрыли центр города. Впервые в истории Бреста разгонять манифестантов прибыл милицейский водомет, а впоследствии были возбуждены многочисленные уголовные дела.
Обвиняемым по "хороводному делу" может грозить до нескольких лет лишения свободы
Всего фигурантами по этому делу проходят более 50 человек, а судят их небольшими группами. Их всех обвиняют в блокировании перекрестка, нарушившем движение общественного транспорта. В ходе процесса выяснилось, что руководство автобусного и троллейбусного парка не собиралось выдвигать иски с требованием возместить ущерб, - они вынуждены были сделать это под давлением следственных органов. При этом общий убыток не превысил 700 белорусских рублей (около 220 евро в эквиваленте).
По словам некоторых обвиняемых, они стояли на перекрестке лишь пару минут, когда движение транспорта уже было перекрыто. "Мы с братом были в гостях и ехали домой на автобусе, который остановился возле хоровода, - рассказывает Дмитрий Буневич. - Атмосфера была праздничная, люди веселые, решил их поснимать на телефон, пока не приехал водомет".
Для первой группы обвиняемых по "хороводному делу" прокурор потребовал наказание в виде нескольких лет ограничения свободы. Вердикт суда ожидается 25 февраля.
Еще жестче могут быть приговоры суда, проходящего в эти же дни в Бресте и связанного с массовыми беспорядками 10 августа 2020 года. Тогда уличные манифестации в центре города привели к серьезным столкновениям: по версии обвинения, от действий протестующих пострадали 29 силовиков. В зале суда их не было: потерпевших поместили в отдельную комнату, и на вопросы они отвечали измененными голосами.
Власти утверждают, что общая сумма причиненного вреда от "погромов" в тот вечер составила более 27 тысяч рублей, обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Штрафы за торговлю национальной символикой
В магазине национальной символики "Князь Витовт"
На фоне судебного конвейера последних дней в Бресте не остался незамеченным и процесс над владельцами магазина национальной символики "Князь Вітаўт" ("Князь Витовт"). 6 августа - за несколько дней до президентских выборов - силовики провели в магазине обыск и изъяли там некоторые товары несмотря на наличие необходимых накладных. "Милицию интересовали бело-красно-белые флаги, кепки с гербом "Погоня" и белые браслеты", - рассказал владелец магазина Олег Чапоров.
Но на этом неприятности для "Князя Вітаўта" не закончились: магазину не продлили договор аренды помещения, а налоговая инспекция нашла нарушения при реализации товара через интернет и выставила иск почти на 80 тысяч белорусских рублей (около 25 тысяч евро). В итоге экономический суд Брестской области выписал магазину штраф на сумму 5800 белорусских рублей (свыше 1800 евро), но конфискованную продукцию так и не вернули.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.