Как провинциальная белорусская газета стала флагманом гомофобии в стране

В редакцию газеты "Вечерний Могилев" 25 июня нынешнего года пришло уведомление о том, что сразу в двух ее статьях Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции усмотрела признаки экстремизма. Опубликованы тексты были еще два года назад, и тогда же издание попало в годовой отчет "Rainbow Europe" международной ассоциации ILGA, защищающей интересы сексуальных меньшинств и признавшей Беларусь одной из самых гомофобных стран.

В статьях под названием "Судный день. Лиричных струн натянутые струны" и "Во что выливается нетерпимость к извращенцам" содержалось одобрение избиений геев. В выражениях газета не стеснялась. Получив заключение комиссии, милиция возбудила в отношении газеты административное производство по обвинению в распространении информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности. Изданию грозит штраф в размере от 224 до 2237 евро. Но "Вечерний Могилев" не сдается - редакция пытается опротестовать выводы экспертов.

Эксперты усмотрели признаки экстремизма

Валентин Тишко

Нынешние судебные процессы, отмечает активист ЛГБТ-движения из Молодечно Валентин Тишко, - это результат непрекращающейся двухлетней борьбы. После выхода скандальных материалов он обращался в милицию и прокуратуру, но те не нашли состава преступления в публикациях. Писал в министерство информации, но получил ответ, что ведомство не имеет полномочий реагировать.

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после обращения в Совет министров Беларуси. После того как жалоба Тишко с резолюцией Совета министров попала в Мининформ, оказалось, что в стране действует специальная экспертная комиссия, которая сразу же усмотрела в материалах газеты признаки экстремизма.

"Мне помог интернет", - говорит Валентин Тишко. А точнее - способность поисковых машин сохранять информацию и возможность отслеживать ее по поисковым запросам. Активист ввел в поисковик самые грубые оскорбления в адрес представителей ЛГБТ-сообщества, вписал название газеты и получил ссылки на 14 материалов за последние пять лет. "Эти распечатки я и отправил в Совет министров", - вспоминает Тишко.

Гомофобное СМИ пошло в атаку

Борис Бухель

После решения экспертной комиссии казалось, что издание получило по заслугам, говорит юрист Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Борис Бухель: было очевидно, что "Вечерний Могилев" неоднократно нарушал закон, за что и поплатился. Но редакция пошла в атаку и опротестовала выводы комиссии в Экономическом суде Минска, подвергнув сомнению ее компетентность. Более того, юрист газеты потребовал провести экспертизу, целью которой было установить, имеет ли право издание использовать слово "педераст" в отношении геев.

Борис Бухель, впрочем, надеется, что в суде наконец-то будут разделены понятия обиды, оскорбления и экстремизма. Обижать людей хотя и нехорошо, говорит он, но за это действие, в отличие от оскорблений, не предусмотрена административная и уголовная ответственность. Где проходит грань между обидными и оскорбительными высказываниями, и предстоит выяснить суду. "Это будет хороший прецедент", - полагает Бухель.

В то же время, отмечает он, обращение редакции в Экономический суд приостанавливает административный процесс в отношении газеты. Учитывая возможные кассацию и апелляцию, до вынесения окончательного вердикта может пройти несколько месяцев. До этого момента взыскание вероятного штрафа с "Вечернего Могилева" будет приостановлено.

Сообщество сочувствующих "Вечернему Могилеву"

Здание редакции "Вечернего Могилева"

16 августа редакция "Вечернего Могилева" проиграла судебный процесс в Минске. Столичный суд также пришел к выводу, что материалы этого СМИ содержат признаки экстремизма. Главный редактор газеты Надежда Левченко от интервью с корреспондентом DW отказалась, сославшись на то, что суд может расценить это как давление.

В беседе она лишь заверила, что газета намерена обжаловать решение суда. Что же касается оплаты вероятного штрафа, издание надеется на помощь своих читателей. Призыв главреда поддержать издание уже был опубликован на страницах "Вечернего Могилева".

Региональный руководитель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Вырвич отмечает, что вокруг газеты образовалось "некое сообщество сочувствующих". Часть активистов уже начала сбор подписей под обращением в защиту "традиционных ценностей" к послу России в Беларуси.

Кроме того, накануне судебного заседания в Минске было распространено обращение в защиту газеты от имени членов Общественной палаты Союзного государства Беларуси и России. Авторы письма возмущались тем, что в стране "происходит накачивание имиджа представителей ЛГБТ-сообщества как особенных представителей привилегированного сообщества".

Подписи под письмом поставили шесть человек, говорит Борис Вырвич, но и эта цифра пугает - ведь гомофобную позицию открыто демонстрируют общественные деятели. Журналист опасается, что в ближайшем будущем изменений в лучшую сторону не предвидится. "Возможно, после суда "Вечерний Могилев" чуть сместит акценты, но языка вражды в Могилеве меньше не станет", - сетует он.

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