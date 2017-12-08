Как получить компенсацию за опоздание поезда в Германии?

Про опоздания немецких поездов пассажиры, особенно те из них, кто пользуется этим видом транспорта регулярно, могут написать целые романы. Нобелевскую премию по литературе за них вряд ли дадут, но за сами опоздания причитается компенсация - в том случае, если задержка в пункте назначения превышает 60 минут. Соответствующие правила вступили в действие в ЕС около 10 лет назад. На рынке пассажирских железнодорожных перевозок в Германии действуют разные компании, но крупнейшей из них был и остается концерн Deutsche Bahn (DB).

В 2018 году эта немецкая компания потратила на компенсации в общей сложности 53,6 миллиона евро. Всего за год эти выплаты получило 2,7 миллиона пассажиров. В среднем выходит около двадцати евро на каждого. От чего зависит сумма и как она определяется? Что нужно сделать, чтобы получить деньги?

Ежегодно Deutsche Bahn перевозит на своих поездах более 2,5 миллиарда пассажиров. Из них около 140 миллионов человек пользуется составами дальнего следования. В 2018 году по расписанию в Германии было выполнено 94,5 процента рейсов пригородных и региональных поездов. Для поездов дальнего следования этот показатель составил 77,5 процента.

Условия и формуляры заявок на выплату компенсации

Для выплаты компенсации роль играет не задержка отправки, а время прибытия в пункт назначения - опоздание более чем на 60 минут или отмена рейса. Для подачи требования на выплату компенсации в таких случаях необходимо заполнить специальный формуляр. Бланки можно получить в поезде или на вокзалах - в информационных пунктах (Service Point) или сервисных центрах (DB Reisezentrum), а также скачать на сайте компании в формате PDF на немецком или английском языках: Fahrgastrechte Formular - Passenger Rights Claim Form.

Заполненный формуляр нужно подтвердить. Делают это проводники в поездах, сотрудники информационных пунктов или сервисных центров. Проводники штампуют заполненный бланк, если задержка в пути уже составляет более одного часа. На вокзалах штамп проставляется после проверки сведений о фактической задержке в информационной системе.

Пользователям мобильного приложения Deutsche Bahn в заявке на компенсацию достаточно указать код заказа

Заполненный и подтвержденный формуляр вместе с оригиналом проездного документа или распечаткой электронного билета можно передать сотруднику DB Reisezentrum. Документы также можно отправить письмом по адресу: Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main. Находящийся во Франкфурте-на-Майне сервисный центр является совместной структурой Deutsche Bahn и ряда других компаний, работающих в Германии. Подать заявку можно в течение года. На обработку обычно уходит около месяца.

Если билеты покупались через специальное мобильное приложение, на формуляре в любом свободном месте достаточно указать код заказа, состоящий из букв и цифр - дополнительно распечатывать ничего не надо.

Как получить компенсацию пассажирам из-за границы

Что делать пассажирам из России или других стран, не входящих в Евросоюз, находившимся в Германии в частной, деловой или туристической поездке? Например, переводит ли Deutsche Bahn компенсации на счета в зарубежных банках, для которых не существует кода по международному стандарту IBAN?

Во-первых, страна проживания пассажира значения не имеет. Во-вторых, как сообщили Deutsche Welle в пресс-службе концерна в Берлине, в случае отсутствия IBAN можно указать реквизиты любого своего счета вне зоны действия этого стандарта - SWIFT-код и номер. Обработка может занять больше времени, но компенсация будет перечислена.

Выплаты компенсаций наличными осуществляются только в сервисных центрах на вокзалах (DB Reisezentrum) после получения письменного ответа из Франкфурте-на-Майне. Вместо наличных можно выбрать ваучер на соответствующую сумму (Gutschein), но это надо указать еще при оформлении заявки.

При каких обстоятельствах пассажирам положены компенсации?

При опоздании к месту назначения менее чем на 60 минут компенсаций пассажирам не положено. При задержке отправки поезда, превышающей 60 минут, пассажир вправе отказаться от поездки и получить обратно всю стоимость билета. В таком случае он сам решает, как добираться до места назначения и отправляться ли в поездку вообще.

Если билет не сдается, то при более чем часовом опоздании к месту прибытия пассажиру положена компенсация в размере 25 процентов от стоимости билета. Если задержка превышает два часа - 50 процентов. Однако выплаты производятся только в тех случаях, когда сумма компенсации составляет не менее четырех евро.

Поезда Deutsche Bahn во время одной из забастовок

Правом на компенсацию обладают также владельцы разных проездных абонементов - недельных, месячных, годовых. Например, обладателям региональных абонементов второго класса при опоздании свыше одного часа полагается 1,5 евро, абонемента второго класса на поезда дальнего следования - 5 евро, годового проездного билета второго класса на все поезда DB (Bahncard 100) - 10 евро. В таком случае к заявке (заявкам) прилагается копия клиентской карты. Такие пассажиры могут, так сказать, копить опоздания, то есть заполненные формуляры, а затем в конце срока действия абонемента подать все разом. Здесь также действует минимальная сумма в четыре евро. То есть владелец регионального абонемента второго класса может получить компенсацию в случае трех и более опозданий (три раза по 1,5 евро = 4,5 евро).

Причина задержки роли не играет, то есть компенсации положены не только при опозданиях по вине перевозчика, но и в случае забастовок, плохих погодных условий (например, если во время урагана на железнодорожное полотно упали деревья или зимой замерзли стрелки) и других непредвиденных обстоятельствах.

Опоздание в аэропорт

Несет ли Deutsche Bahn дополнительную ответственность, если из-за длительной задержки или отмены поезда пассажиры не успевают на авиарейс? Ответ отрицательный. Согласно правилам, они сами отвечают за то, чтобы вовремя прибыть в аэропорт. Стоимость пропавших авиабилетов не компенсируется.

Исключение составляют билеты "Rail and Fly" ("Zug zum Flug"), когда вы, приобретая путевку (паушальный тур: транспорт+гостиница) в каком-нибудь агентстве (лично или на сайте), покупаете билет на поезд, привязанный к определенному авиарейсу. В таких случаях решением проблем (то есть - доставкой вас до места отдыха) занимается туристическая компания, отвечающая за все путешествие от его начала и до его конца. Иногда операторы и сайты предлагают комбинацию "Rail and Fly" в качестве отдельной услуги, не являющейся частью паушального тура. В таком случае эти операторы и сайты являются лишь посредниками, продающими билеты.

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