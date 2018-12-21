Как паркуются немцы

От сумы и от тюрьмы не зарекайся... Водителям в Германии не стоит зарекаться и от штрафов за парковку в неположенном месте - по злому ли умыслу или из-за невнимательности. Мест для стоянки на улицах мало, количество машин постоянно растет, а немецкие контролеры славятся своей расторопностью, бдительностью и хорошим знанием подотчетной территории. Несоблюдение правил парковки является самым частым административным правонарушением в Германии, если хотите - массовым спортом или бедствием.

Обойтись это нарушение может от 10 евро за получасовое превышение времени бесплатной парковки до нескольких сотен евро при неблагоприятном стечении обстоятельств - например, если машина блокирует пожарный подъезд (Feuerwehrzufahrt) и подлежит эвакуации. В этих случаях штраф составляет 35 евро - если машина мешала только теоретически, 65 евро и один штрафной балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта - если пожарные или спасатели действительно не могли проехать. Плюс оплата эвакуатора и бюрократических процедур. 60 евро и один штрафной балл - если просто запарковаться в неположенном месте и создать помеху для проезда спецтранспорта, например, бросить машину в неположенном месте на узкой улочке.

Фотогалерея: Ну, кто так паркуется?

Как паркуются в Германии Согласно данным исследования компании Inrix, по количеству штрафов за неправильную парковку на душу населения в Германии лидирует Штутгарт - 1,5 штрафа в год. Далее в первой пятерке - Франкфурт-на-Майне (1,39), Кельн (1,34), Берлин (1,29) и Дюссельдорф(1,15).

Как паркуются в Германии Общие годовые суммы таких штрафов в крупных городах исчисляются миллионами. Например, в Гамбурге - около 20 миллионов евро, в Берлине - около 35 миллионов евро, в Лейпциге - около 4,5 миллиона евро.

Как паркуются в Германии В больших городах машины часто останавливаются или паркуются на дорожках для велосипедистов. Этому велосипедисту в Кельне такая ситуация надоела. Он решил ответить на неуважение "взаимностью": оставил свое транспортное средство на проезжей части - "Ненадолго в булочную".

Как паркуются в Германии Велосипедистам часто приходится идти на опасные маневры, чтобы объехать машины, оставленные на их дорожках или во втором ряду.

Как паркуются в Германии Водитель этого немецкого лимузина в Дюссельдорфе решил, что трамвай сможет его объехать.

Как паркуются в Германии На этой узкой улице в Берлине неправильно запаркованные машины помешали проезду пожарного автомобиля.

Как паркуются в Германии Эвакуатор в Германии - дорогое удовольствие. Может обойтись в 200 евро. Если повезет - в 100 евро. Плюс оплата времени на штрафной стоянке и самого штрафа за неправильную парковку.

Как паркуются в Германии Такой парковочный диск (Parkscheibe) должен быть в каждой машине. Главное, не забывать им пользоваться, если того требуют знаки.

Как паркуются в Германии Эта фотография была сделана во время акции против нарушителей правил парковки в Гейдельберге, где одну не по правилам оставленную машину облепили липкими листочками для заметок.

Как паркуются в Германии Во время протестной акции в Берлине в качестве подручного средства применили баллончик со взбитыми сливками. Важно использовать материалы, которые можно удалить, не повредив автомобиль. Иначе придется отвечать за причинение вреда чужому имуществу. Автор: Максим Нелюбин



Почти 100-процентный способ лишиться сотни-другой евро - припарковать машину на месте для инвалидов (Behindertenparkplatz) без соответствующего удостоверения. В этих случаях на толерантность стражей порядка и окружающих лучше не надеяться. Даже в городах с относительно либеральной контрольной политикой такие автомобили эвакуируют в кратчайшие сроки. Штраф - 35 евро плюс оплата эвакуатора и административных сборов.

Еще несколько избранных мест из актуального прейскуранта. Парковка во втором ряду, то есть бросить машину посреди дороги - от 20 до 35 евро. Парковка в пятиметровой зоне от перекрестков, выездов из гаражей и частных участков или на остановках общественного транспорта и стоянках такси - от 10 до 30 евро. Неоптимальное использование парковочного пространства, то есть раскорячиться на два места - 10 евро. Запарковать машину и не оплатить время в парковочном автомате или просрочить время оплаченной парковки - от 10 до 30 евро (30 евро - если простояли без оплаты более трех часов).

Отметим также, что право занять свободную парковку в Германии имеет тот, кто раньше к ней подъехал. Попытка влезть на это место, например, когда другой участник движения готовится сделать это задним ходом, обойдется в 10 евро. Создание препятствия для выезда другим машинам - 20 евро. Выход из машины без соблюдения мер предосторожности - 15-25 евро. Чаще всего жертвами резко открывающихся дверей становятся проезжающие мимо велосипедисты.

В некоторых случаях, чтобы правильно понять знаки, сообщающие о том,

- в какой день недели,

- как долго и

- на каких других условиях

в этом конкретном месте можно оставлять машину, требуется не только хорошо знать немецкий язык, но и некоторые особенности немецкого законодательства. Например, суббота считается в Германии рабочим днем. Если на табличке написано, что платная парковка на улице действует "Werktags", то бесплатная она там только по воскресеньям и официальным праздникам.

Высшая математика

Отдельная история - правила пользования парковочными дисками (Parkscheibe), на которых необходимо выставлять время прибытия на бесплатную стоянку. Они важны, если на знаке стоит, например, такой текст: "Nur mit Parkscheibe 2 Stunden Mo-Fr 10-16 Uhr" - "Только с парковочным диском 2 часа с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов".

Обычно время прибытия, которое необходимо выставить на таких картонных часах, округляют до полного получаса. Если вы приехали в 11:15, на часах нужно поставить 11:30. Соответственно, если время бесплатной парковки в данном месте ограничено двумя часами, покинуть стоянку вы должны в 13:30. Обычно контролеры толерантно относятся к получасовому превышению. Прибежать к машине в 13:30 и накрутить еще два часа? Официально этот трюк не работает. Если во время предыдущего контрольного прохода было зафиксировано "11:30", штраф выпишут, несмотря на изобретательность водителя.

Встречаются хронические случаи, когда война против контролеров становится смыслом жизни. То есть кто-то начинает демонстративно оставлять машину в запрещенном месте, считая этот конкретный запрет необоснованным. Например, около собственного магазина в пешеходной зоне. В таких ситуациях контролеры будут сначала выписывать обычные штрафы, а потом - двойные.

В случае особого упорства водителю грозит медико-психологическое освидетельствование (MPU), так называемый "тест для идиотов" (Idiotentest), на который обычно направляют тех, кто попался за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Тот, кто регулярно и упорно нарушает правила парковки, рискует водительскими правами. Впрочем, для этого нужно сильно постараться.

Слухи о том, что за счет водителей муниципалитеты латают дыры в своих бюджетах, очень сильно преувеличены. Власти немецких городов в один голос утверждают, что эта сфера деятельности является дотационной, то есть штрафы не покрывают всех расходов на содержание контролеров, административного аппарата и технической базы. Поддержание порядка, а не пополнение кассы, - вот их задача. "Настоящая" полиция тоже может выписывать штрафы за неправильную парковку, но это не входит в основные ее функции.

Добровольные народные помощники

Сообщать информацию о "парковочных грешниках" (Parksünder) в ведомство общественного порядка имеют право и рядовые - бдительные - граждане. Для этого необходимо указать время, место и приложить фотографию. Заявление обработают, а владельцу машины направят письмо с просьбой опротестовать жалобу или оплатить штраф.

Некоторые такие добровольные помощники становятся местными знаменитостями. Охота за нарушителями для них - не просто хобби, а призвание! Общегерманскую славу получил один такой бдительный бюргер по прозвищу "Knöllchen Horst" из Нижней Саксонии. "Хорст-Штрафинатор", назовем его так, ухитрился однажды пожаловаться властям на спасательный вертолет, который приземлился, чтобы оказать неотложную помощь пациенту с инфарктом.

Этот господин на полном серьезе пытался добиться выдачи штрафной квитанции пилоту за парковку в неположенном месте. Как сообщила местная пресса, власти также на полном серьезе направили ему копию разрешения на посадки в любом месте и пожелали, чтобы сам заявитель, если что-то случится с ним, не оказался в ситуации, когда спасательный вертолет не сможет найти место для парковки.

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