 Как немцы смотрят фильм ″Донбасс″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.09.2018

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Культура и стиль жизни

Как немцы смотрят фильм "Донбасс"

На немецкие экраны вышел фильм Сергея Лозницы "Донбасс", награжденный на фестивале в Каннах. Как оценивают в Германии этот художественный фильм о войне на востоке Украины?

Сцена из фильма Донбасс

Фарс, гротеск, трагикомедия, сатира отчаявшихся, - так описывают фильм "Донбасс" немецкие критики. "Но смех застревает в горле", - добавляет корреспондент телеканала ZDF.

Фильм Сергея Лозницы, награжденный на последнем Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд", вышел сейчас на немецкие экраны. И буквально сразу немецкие СМИ откликнулись на него. Не скажу, что рецензии восторженные: тут это слово вообще не подходит, - как и банальное "понравилось"/"не понравилось". Большинство рецензентов испытали шок от того, как фильм показывает "будничное безумие" войны на востоке Украины (так пишет, например, Spiegel Online).

Сергей Лозница

Сергей Лозница

"Да, это фильм о войне, - соглашается еженедельник Die Zeit, - о том, как война вытравляет все человеческое из человека. Блестяще сделанный, он демонстрирует, как война в Донбассе и сопровождающие ее пропагандистские битвы деформируют души людей".

Фильм Сергея Лозницы состоит из 13 как будто не связанных между собою эпизодов, причем большинство из них имеет лишь косвенное отношение собственно к боевым действиям. Уже первый эпизод настраивает на соответствующий лад: гримерша подводит темные круги под глазами немолодой женщины, которая потом на фоне остова сгоревшего автомобиля и искореженного автобуса дает интервью неизвестно какому телевидению: "Я услышала взрывы и тут же прибежала". За спиной ее снуют туда-сюда подгоняемые ассистентом режиссера статисты, слышны взрывы и выстрелы.

Война без героев

Фейк очевиден. "Реальность и пропаганда, действительность и инсценировка так тесно сплелись в Донбассе, что уже не отличить одно от другого", - пишет рецензент Zeit Online. Статья о фильме в сетевой версии еженедельника названа очень неожиданно для этого обычно сдержанного интеллектуального издания: "Загримированные рожи".

Контекст

В интервью Жанне Немцовой украинский режиссер Сергей Лозница рассказал об отличиях протестов в России и на Украине, и о своем фильме, представленном в Каннах.

Известный кинорежиссер рассказал в интервью DW о своем взгляде на конфликт на Украине, а также о том, почему ФСБ России арестовала его коллегу - Олега Сенцова. (03.10.2014)

Лауреатом премии "Лейпцигское кольцо" стал документальный фильм Сергея Лозницы "Событие" об августовском путче 1991 году в СССР. Премия присуждена на международном фестивале документальных фильмов в Лейпциге. (29.10.2015)

Экранизация повести Василя Быкова "В тумане" вышла в кинопрокат Германии. DW собрала мнения немецких кинокритиков о фильме Сергея Лозницы. (10.12.2012)

Автор объясняет, кого именно имеет в виду: окруженных людьми в камуфляже, истерично орущих на фоне флага "Новороссии" жениха с невестой (он - лысеватый маленький начальник, она - видавшая виды крашеная блондинка), раздувающегося от сознания собственной значимости местного политика, с пафосом рассказывающего собравшемуся персоналу больницы, как он разоблачил врача-коррупционера, и потом берущего от этого самого врача деньги в соседнем кабинете, прохожих, издевающихся над привязанным к фонарному столбу "украинским террористом",  смеющихся над ним, плюющих в него, избивающих его...

"В отличие от большинства традиционных голливудских лент о войне в  "Донбассе" нет героев и нет героя, который бы побеждал или хотя бы разоблачал зло", - пишет рецензент и заключает: "Фильм тяжело смотреть".

Ложь - самое мощное оружие войны в Донбассе

"Лозница не стремился показать войну на востоке Украины со всех сторон, как эпическое целое, - подчеркивает автор статьи в газете Tagesspiegel. - Он также не пытается объяснить историческую подоплеку конфликта. Ложь - вот самое мощное оружие в этой войне". Показательной в этом смысле рецензент Tagesspiegel считает эпизод с немецким журналистом, который пытается взять интервью у неких "ополченцев ДНР". Они явно не местные, но, очевидно, российские наемники. Кто ими командует, немецкому корреспонденту тоже узнать не удалось. Солдаты открыто насмехаются над ним. Но кончается этот эпизод вполне серьезно: взрывом.

Сцена из фильма Донбасс

Сцена из фильма "Донбасс"

В интервью одной из немецких газет Сергей Лозница рассказал, что семь из этих 13 эпизодов базируются на реальных любительских видеосъемках. Но и другие эпизоды похожи на документальные. Тем не менее, режиссер подчеркивает: это художественный, а не документальный фильм. Для Лозницы было важно показать свой собственный взгляд на войну в Донбассе, а не украинскую и не российскую интерпретацию этой войны.

Вместе с тем, как считает рецензент сетевого культурного ресурса Das Filter, позиция режиссера абсолютно однозначна: он выступает против политики России и тех, кто действует от ее имени. Но при этом Лозница, отмечает критик, далек от того, чтобы прибегать к агитационным, пропагандистским приемам. И, как подчеркивает он, "несмотря на однозначность позиции, фильм оставляет много вопросов открытыми".

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