 Как немецкие эксперты оценивают украинский ″план Б″ для транзита газа | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 07.03.2019

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Экономика

Как немецкие эксперты оценивают украинский "план Б" для транзита газа

Киев объявил, что подготовился на случай прекращения транзита российского газа в 2020 году. В России эта новость облетела многие СМИ. В Германии она не произвела впечатления на экспертов.

Рабочий на украинском транзитном газопроводе

К концу 2019 года истекает десятилетний договор между Россией и Украиной о транзитных поставках российского газа в страны Евросоюза. Переговоры о новом соглашении ведутся с прошлого года, но пока безрезультатно. Тем временем "Газпром" прикладывает все силы к тому, чтобы к декабрю завершить строительство сразу двух газопроводов, идущих в обход украинской территории: "Северного потока-2" и "Турецкого потока".   

Прекращение транзита "в высшей степени маловероятно"

Именно на этом фоне и прозвучало заявление заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Киев сделает все возможное, чтобы реализовать "план А", предусматривающий заключение нового транзитного соглашения в полном соответствии с законами ЕС, но в то же время разработал и "план Б" с участием Соединенных Штатов на тот случай, если договориться о продолжении транзита российского газа не удастся.

Роланд Гётц

Роланд Гётц

В отличие от российских СМИ, широко растиражировавших и прокомментировавших это заявление, СМИ Германии на него практически никак не отреагировали. Поэтому DW обратилась к ведущим немецким специалистам по энергетике.  

Начать надо с того, отметил Роланд Гётц (Roland Götz), что прекращение украинского транзита с 1 января 2020 года является "в высшей степени маловероятным". По его словам, было бы "безумием", если бы Россия и Украина в той или иной форме не договорились о продолжении поставок в ЕС по украинской территории и дело дошло бы до нового газового кризиса наподобие того, что разразился в 2009 году. 

"Надо сесть за стол переговоров и договориться"

Тем более, что даже если "Северный поток-2" построят в срок к концу 2019 года, его продолжение на территории Германии, газопровод EUGAL, будет готов к этому времени только наполовину, так что новый маршрут в любом случае не сможет сразу заработать на полную мощность. Уже по одной этой технической причине "Газпрому" для выполнения своих обязательств перед клиентами необходимо будет продолжить в 2020 году транзит через Украину, подчеркнул эксперт.

Прокладка газопровода EUGAL

Прокладка двух ниток газопровода EUGAL завершится по плану к концу 2020 года

Украина, в свою очередь, в ситуации гипотетического полного прекращения транзита "не получит газа ни с востока, ни с запада, поскольку в таком случае Европа столкнется с его дефицитом". Сейчас, напомнил Роланд Гётц, газ в Украину поступает из Западной Европы, но "вообще-то это российский газ", который сначала идет в Германию, а оттуда его качают обратно на восток.

Если разразится транзитный кризис, Киев не сможет предъявлять странам Евросоюза никаких требований, и ему останется лишь пытаться купить топливо на рынке. "Однако газ может оказаться очень дорогим, возможно, его даже физически просто не будет", - предупредил Роланд Гётц. Поэтому он убежден: "Проблему сейчас излишне драматизируют. Надо просто сесть за стол переговоров и договориться". А Германия и ЕС должны посодействовать достижению такой договоренности.

Настоящий "план Б" - это реформа украинской энергетики

В свою очередь, профессор Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, убеждена, что Украине все-таки нужен "план Б". Однако она вкладывает в этот понятие совершенно иной смысл. Для нее это синоним слова "реформы".

Клаудия Кемферт

Клаудия Кемферт

"Евросоюз уже больше десяти лет требует от Украины реформировать энергетику. Тут и энергосбережение, и переход от ископаемых энергоносителей на возобновляемые источники, и отход от использования газа. Обо всем этом много говорят уже не первый год, на это выделяются средства, но происходит слишком мало", - отметила эксперт.

Она уверена, что реформировать энергетическую отрасль, причем ускоренными темпами, Украине придется в любом случае независимо от того, удастся ли ей договориться о продолжении транзита российского газа с 2020 года. Клаудия Кемферт принадлежит к тем экспертам, которые прогнозируют сокращение потребления газа в Германии и в целом в ЕС, причем уже в среднесрочной перспективе.  

прос на газ будет снижаться"

"Тенденция такова, что спрос на газ будет снижаться. Так что вообще сомнительно, окажутся ли востребованными в полной мере мощности больших газопроводов", - подчеркнула профессор Кемферт, имея в виду как имеющуюся газотранспортную систему Украины, так и строящийся "Северный поток-2".

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Перспективы продолжения украинского транзита российского газа с 2020 года Клаудия Кемферт оценила менее уверенно, чем Роланд Гётц: "Посмотрим, удастся ли в конце-концов договориться. Однако следует исходить из того, что Россия будет пытаться минимизировать транзит через Украину. Ведь это и есть главный мотив сооружения "Северного потока-2" – проекта очень дорогого и нерентабельного".

У Украины, подчеркнула в заключение эксперт, имеются прекрасные возможности реализовать самые разные стратегии в области энергетики. Просто надо решительно взяться за реформы. Иначе говоря, приступить, наконец-то, к реализации настоящего "плана Б".

 

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