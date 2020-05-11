 Как мобильное приложение стало орудием борьбы с интернет-цензурой | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 11.05.2020

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Экономика

Как мобильное приложение стало орудием борьбы с интернет-цензурой

Разработчики из проекта OONI придумали приложение для отслеживания случаев цензуры в Сети. Собирать данные им помогают пользователи-добровольцы. Но использование ПО не исключает рисков.

Человек со смартфоном в руках

Далеко не во всех странах свободный интернет - нечто само собой разумеющееся. Во многих государствах с недемократической формой правления власти блокируют неугодные сайты или контролируют активность пользователей в Сети. Страх, что об их активности станет известно властям, тормозит креативность юзеров и убивает желание свободно выражать свои мысли.

Чтобы затруднить властям поиск таких интернет-пользователей, находчивые хакеры разработали такие системы, как анонимный браузер Tor или поисковые машины, позволяющие искать информацию в Сети по большей части анонимно. Свободный доступ к заблокированной информации на подверженных цензуре медиарынках обеспечивают различные инструменты, например, Psiphon и VPN-сервисы.

Приложение для обнаружения цензуры в интернете

Однако борьба с цензурой в интернете напоминает постоянную игру в прятки, поэтому разработчикам программного обеспечения нередко нужна помощь самих пользователей, для которых это ПО разрабатывается.

VPN-сервисы помогают обойти блокировку в интернете

VPN-сервисы помогают обойти блокировку в интернете

В конце апреля команда разработчиков из проекта Open Observatory Network Interference (OONI) запустила новую версию программы OONI Probe, позволяющую пользователям обнаруживать различные формы цензуры в интернете, а также контролировать скорость работы Сети и передачи видео.

Само приложение существует с 2012 года. Однако если раньше оно было доступно только на устройствах, работающих на платформе Android, то теперь разработчики запустили десктоп-версию для  Windows и Mac OS. "Используя OONI Probe, можно собирать данные, которые потенциально могут служить доказательством цензуры в интернете", - говорится на сайте проекта

Как работает цензура в интернете

Разработчики OONI получают данные от волонтеров по всему миру, которые устанавливают приложение на свои мобильные устройства или компьютеры и отслеживают с его помощью случаи интернет-цензуры или другого вмешательства в работу Сети. "Каждый может скачать приложение и начать мониторинг, - объясняет эксперт отдела DW по кибербезопасности Оливер Линов (Oliver Linow). - Приложение проверяет, доступны ли те или иные сервисы с устройства пользователя". Команда OONI собирает и обрабатывает эти данные. OONI автоматически обнародует сведения, которые передают пользователи, за исключением тех случаев, когда пользователь сам этого не хочет и меняет соответствующие настройки.

Помимо английского, приложение OONI Probe было переведено еще на 12 языков: китайский, русский, испанский, французский, турецкий, тайский, итальянский, греческий, каталанский, словацкий, португальский и немецкий. Разработчики из команды хотят собрать и обнародовать как можно более всеобъемлющие сведения о цензуре в интернете и надеются, что тем самым им удастся оказать давление на политиков.

По словам основателя проекта OONI Артуро Филасто, цензура означает, что контент, который вы видите в Сети, различается в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь. "Существует много параллельных интернетов", - цитирует его профильное онлайн-издание CNET.

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С 2012 года с помощью приложения OONI Probe, по подсчетам его разработчиков, было проведено более 340 миллионов проверок в 239 странах. Так, в 2016 году, пишет CNET, команда OONI использовала поступающие от волонтеров данные, чтобы расследовать случаи онлайн-цензуры в Египте.

Им удалось обнаружить, что пользователи, которые пытались зайти на сайты неправительственных организаций, СМИ или даже порносайты, часто перенаправлялись на всплывающие окна. Одни из таких окон были рекламными, другие перехватывали  мощности устройства, с которого пользователь заходил в Сеть, чтобы майнить криптовалюту.

Отслеживание интернет-цензуры влечет серьезные риски

Чтобы идентифицировать подобные случаи, приложение OONI Probe проверяет, блокирует ли кто-то доступ к сайтам или мессенджерам вроде WhatsApp, Facebook Messenger или Telegram. Приложение также можно использовать, чтобы проверить, работают ли системы Tor и Psiphon.

Кроме того, OONI Probe проверяет, установили ли провайдеры телекоммуникационных услуг или правительство так называемые промежуточные устройства - middleboxes, позволяющие контролировать интернет-трафик.

Такие устройства - важный инструмент осуществления цензуры в интернете, поскольку они позволяют цензорам установить, какие сайты нужно заблокировать. Владельцы сайтов, которые подозревают, что их ресурс подвергся блокировке, могут зарегистрировать его в OONI. В этом случае приложение сможет проверить, действительно ли сайт заблокирован.

Впрочем, юзеры должны быть осторожны и помнить о возможных рисках, связанных с его использованием. Об этом предупреждают сами разработчики. Сведения, которые поступают от пользователей приложения, попадают в открытый доступ. Среди рисков, на которые указывают создатели OONI Probe, - возможное судебное преследование в отдельных странах.

К примеру, известные активисты, которые и без того уже находятся в поле зрения властей, могут привлечь к себе дополнительное внимание в случае использования приложения. "В некоторых странах любая форма активного анализа Сети может являться противозаконной или даже считаться формой шпионажа", - отмечают разработчики. Чтобы избежать подобных проблем, они советуют проконсультироваться с юристами перед тем, как использовать приложение.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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