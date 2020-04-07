Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.
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