 Как и почему пала Берлинская стена | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.11.2019

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Культура и стиль жизни

Как и почему пала Берлинская стена

30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто...

Митинг в Восточном Берлине 4 ноября 1989 года

Митинг в Восточном Берлине 4 ноября 1989 года

Берлинская стена, построенная в 1961 году властями ГДР, была символом раздела Европы и всего мира, противостояния Востока и Запада, борьбы между капитализмом и социализмом советского образца. Западный Берлин был окружен бетонной стеной, протянувшейся на 155 километров, колючей проволокой, минными полями, контрольно-следовой полосой, вышками с вооруженными гэдээровскими солдатами, но его жители могли свободно путешествовать по всему миру. Стена была построена для "своих", чтобы они не бежали на Запад. По ним и стреляли, когда они пытались бежать.

Контекст

Десятки тысяч людей вышли на улицы Лейпцига 9 октября 1989 года, требуя свободы и демократии. Они были готовы попасть под пули, но жертвой пал коммунистический режим. В Германии вспоминают о том, как это было. (09.10.2019)

И через 30 лет после падения Берлинской стены немцы на востоке и западе Германии все еще не являются единым целым. Что их разъединяет? Ответ на этот вопрос ищут социологи и психологи. (05.11.2019)

Крушение Берлинской стены - это вдохновляющий пример того, как активность обычных людей приводит к краху многолетней диктатуры, считает Федор Крашенинников. (06.11.2019)

Что-то вас, конечно, рассмешит. Но что-то, наверняка, покажется грустным. Такие уж анекдоты были в ГДР - кстати, очень напоминавшие советские. (01.11.2019)

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит. (07.10.2019)

30 лет назад, 18 октября 1989 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер был освобожден от всех занимаемых должностей. (18.10.2019)

Больше 30 лет всесильный Эрих Мильке возглавлял министерство госбезопасности ГДР. При нем "штази" стало государством в государстве. Как он достиг вершин власти? И что с ним стало потом? (10.02.2017)

20 лет назад пала Берлинская Стена. В ГДР ее "раскачали" массовые демонстрации протеста против режима СЕПГ и массовое бегство восточных немцев на Запад. Об этом рассказывает книга "Первая брешь в Стене". (03.06.2009)

Мирная революция в ГДР началась в Лейпциге, в церкви Святого Николая. С ее бывшим пастором Кристианом Фюрером корреспондент Deutsche Welle беседует о понедельничных демонстрациях, молитвах о мире и объединении Германии. (17.01.2009)

После воссоединения Германии прошла уже четверть века, но некоторые тайны ГДР лишь недавно стали достоянием гласности. DW рассказывает о некоторых из этих секретов. (01.10.2015)

Все изменилось за одну ночь - с 9-го на 10 ноября 1989 года. В эту ночь рухнула Стена, разделявшая два германских государства. На пресс-конференции члена ЦК СЕПГ Гюнтера Шабовски (Günter Schabowski) вечером 9 ноября в Восточном Берлине, которую транслировало телевидение, было объявлено, что жители ГДР отныне могут свободно ездить на Запад, притом прямо с момента объявления. И тысячи людей устремились к КПП, разделявшим Восточный и Западный Берлин, которые больше двух с половиной десятилетий были открыты только в одну сторону - с Запада на Восток.

Начало было положено в СССР

Растерявшиеся гэдээровские пограничники, не ожидавшие такой массы людей и не получавшие указаний "сверху", в конце концов, открыли границу. 30 тысяч солдат армии ГДР были в ту ночь приведены в повышенную боевую готовность, но никто, к счастью, не решился дать приказ открыть огонь: были бы тысячи жертв.

Падение Стены стало началом конца раздела Германии. Но всё случилось, конечно, не вдруг. Тектонические сдвиги в социалистическом лагере начались за несколько лет до этого, когда в СССР пришел к власти Михаил Горбачев. Огромное большинство немцев считает, что именно ему, инициатору политики гласности и перестройки, Германия во многом обязана своим воссоединением.

Протесты, движения за свободу и даже восстания были в "восточном блоке" и до Горбачева: в 1953 году в ГДР, в 1956-м - в Венгрии, в 1968-м - в Чехословакии, - но все они были жестоко подавлены советскими танками. А в конце 1990-х Советский Союз отказался от так называемой "доктрины Брежнева", согласно которой Москва брала себе право подавлять в соцлагере любые отклонения от курса Кремля.

Границы становятся открытыми

Первыми стали смелее использовывать новую свободу в Польше и Венгрии. Польские власти уже летом 1988 года начали диалог с ими же запрещенным независимым профсоюзом "Солидарность", в котором активное участие приняла католическая церковь. Она пользовалась очень большим авторитетом в стране, особенно в те времена, когда главой католической церкви был Иоанн Павел II, бывший кардинал Кароль Войтыла. Поляки первыми разбили монополию компартии. За ними последовали венгры, которые летом 1989 года начали снимать пограничные ограждения на границе с Австрией. Через открытую "зеленую границу" устремились на Запад тысячи граждан ГДР, которые специально для этого ехали в Венгрию - якобы на летний отдых. Другие искали возможности бежать на Запад через посольство ФРГ в Праге.

Демонстрация в Лейпциге. Октябрь 1989 года.

Демонстрация в Лейпциге. Октябрь 1989 года. Демонстранты несут плакат "Свобода не разделима!" Это протест против несвободы в ГДР и против раздела Германии

Эрих Хонеккер (Erich Honecker), стоявший во главе ГДР, и его окружение всячески противились новым веяниям и открыто не одобряли происходившего в СССР (в Восточной Германии даже начали запрещать некоторые советские журналы). Поэтому многие восточные немцы бежали из страны, а другие, которых было гораздо больше, выходили на улицы ее городов, требуя перемен. С сентября 1989 года в Лейпциге каждый понедельник десятки тысяч людей выходили на демонстрации. 9 октября, в день 40-летия образования ГДР, которое пышно праздновали официально, в демонстрации протеста, как и предыдущие, не разрешенной властями, приняли участие более 70 тысяч человек, спустя три недели - 300 тысяч.

Страх исчезает

Протестовали не только в Лейпциге и Восточном Берлине, но и во многих других городах ГДР. Лозунги становились все более смелыми: люди требовали свободы печати и собраний, демократических выборов, упразднения всесильной тайной полиции - "штази"... Кое-где полиция и госбезопасность еще пытались разгонять эти демонстрации, хотя те были мирными, и задерживали их организаторов, но становилось ясно: государство капитулирует, страх исчезает, народ больше не боится диктатуры.

Уже тогда участники мирных демонстраций в ГДР скандировали "Мы - один народ!", требуя открыть границы. Хонеккеру пришлось уйти в отставку. За ним последовало все Политбюро ЦК и Совет министров. Наконец-то был провозглашен курс на "демократизацию", как ее понимала партийная номенклатура. Но было уже поздно. 4 ноября на центральной восточноберлинской площади Александерплац прошел грандиозный митинг, в котором приняли участие более полумиллиона человек. На нем аплодировали оппозиционерам и освистывали членов ЦК. И когда Шабовски вечером 9 ноября объявил о возможности свободно покидать ГДР, сдержать людей, жаждавших свободы, было уже невозможно.

Так встречали машины из ГДР в Западном Берлине утром 10 ноября

Так встречали машины из ГДР в Западном Берлине утром 10 ноября

Через несколько дней пришлось прорубать в Стене новые пропускные пункты, Тех, кто приходил или приезжал в Западный Берлин из Восточного, восторженно встречали цветами, шампанским, конфетами. Незнакомые люди обнимались и плакали. Это был настоящий праздник, продолжением которого стало спустя 11 месяцев юридически оформленное государственное воссоединение Германии.

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    Лесное поселение Вандлиц

    Далеки они были от народа. В 1960 году партийная верхушка ГДР дружно и коллективно переселилась из Берлина в светлое будущее - в засекреченный поселок Вандлиц, построенный в 30-ти километрах от города намного быстрее всеобщего коммунизма - за два года. На географические карты поселок наносить не стали, а территорию объявили… зоной наблюдения и изучения диких животных - Wildforschungsgebiet.

  • Мозаика в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Такой витраж можно до сих пор увидеть в бывшем доме одного из этих "диких животных" - Вальтера Ульбрихта, а предыдущий снимок был сделан в 1987 году во время празднования 75-летия главы ГДР Эрика Хонеккера, в свое время сместившего Ульбрихта при поддержке Леонида Брежнева. На нем изображены члены и кандидаты в члены политбюро ЦК СЕПГ, исключительно для которых это поселение предназначалось.

  • Главные ворота бывшего лесного поселения Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    Через два года падет Берлинская стена. Вскоре после этого гэдээровских бонз попросят освободить персональные виллы. Уже в 1990 году в Вандлице откроют реабилитационную клинику - первый такой центр в новых землях ФРГ. Позже для нее построят новые корпуса и здания, но партийные виллы тоже не пустуют. Например, в бывшей резиденции Ульбрихта останавливаются родители детей, которые здесь лечатся.

  • Бывшая вилла Эриха и Маргот Хонеккер

    Лесное поселение Вандлиц

    Пятикилометровый бетонный забор разобрали, но главные ворота, через которые мы как раз прошли, сохранились. В этом доме площадью 180 квадратных метров проживала супружеская чета Хонеккеров. Всего в поселении насчитывалось 23 резиденции. В одноэтажных было по семь комнат, в двухэтажных - до пятнадцати. За каждой виллой было закреплено по две домработницы, за Хонеккерами - четыре.

  • Озеро в Вандлице

    Лесное поселение Вандлиц

    Помимо бетонного забора, покрашенного зеленой краской, также существовало внешнее кольцо - изгородь и дозорные пункты. Служба охраны из полка имени Феликса Дзержинского МГБ ГДР и других специальных подразделений насчитывала около полутора сотен человек. Они также отвечали за безопасность летней дачи посольства СССР, которая располагалась здесь же на озере.

  • Восточный Берлин, 17 июня 1953 года

    Лесное поселение Вандлиц

    До переезда в Вандлиц высокопоставленные товарищи занимали виллы на кольце Маяковского в Восточном Берлине. Решение переселить их за город было принято через несколько лет после восстания 1953 года - народных волнений, подавленных с помощью советских танков. Здесь их было легче охранять. Дома внешне выглядели скромно, но внутри обитатели пользовались всеми излишествами и пережитками капитализма.

  • Поселение Вандлиц, 23 ноября 1989 года

    Лесное поселение Вандлиц

    Жители поселения прямо на его территории могли посещать клуб, магазин, врачей, бассейн, сауну, кинотеатр, ресторан на двадцать столов, тир, спортивную и теннисную площадки. Все домработницы имели военные звания служащих МГБ, а общая численность персонала в Вандлице составляла 650 человек. Эта фотография была сделана в магазине в 1989 году, когда сюда впервые смогли попасть рядовые граждане ГДР.

  • Резиденция Эриха Мильке в поселении Вандлиц

    Лесное поселение Вандлиц

    В этом доме почти тридцать лет жил министр госбезопасности Эрих Мильке. Некоторые историки уже сразу после воссоединения Германии предлагали взять поселение под охрану как один из памятников тоталитарного прошлого ГДР, но сделали это лишь сейчас - летом 2017 года. До этого брали верх сомнения - не станет ли оно местом для любителей остальгии и прочей тоски по социалистическому прошлому.

  • Бывшая резиденция Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас, спустя более чем четверть века после падения Берлинской стены, вопрос все же решили. Соответствующее постановление об архитектурной охране было принято правительством земли Бранденбург, на территории которого находится это бывшее поселение партийной верхушки ГДР. Отметим, что вход на территорию нынешней клиники в Вандлице открыт для всех, а иногда здесь даже проводятся экскурсии.

  • Библиотека в бывшей резиденции Вальтера Ульбрихта

    Лесное поселение Вандлиц

    Сейчас рассматривается вопрос о создании в одном из домов информационного центра. Так, например, выглядит библиотека в доме Ульбрихта. В отличие от большинства других домов в Вандлице он не подвергался перепланировке для нужд клиники. По всей вероятности, экспозицию о том, как далеки были от народа здешние жители и как они управляли отсюда тоталитарной системой ГДР, разместят именно здесь.

    Автор: Максим Нелюбин


  

Контекст

Лесное поселение Вандлиц

В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ. (05.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

1989 год: преодоление Стены  

Лейпциг - город мирной революции  

КПП "Чарли", или Disneyland холодной войны (05.10.2018)  

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