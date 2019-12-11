Как и почему летучие мыши попали в индустриальный музей (фото)

Оснабрюк • Эта летучая мышь со своими многочисленными сородичами проводит нынешнюю зиму в штольне Хазештоллен (Hasestollen), прорубленной в окрестностях немецкого города Оснабрюка в середине XIX века для добычи каменного угля. Здешняя шахта была закрыта в 1898 году. Во времена Второй мировой войны штольня использовалась в качестве бомбоубежища, потом долгое время была заброшена, пока в 2000 году не стала частью Музея индустриальной культуры (Museum Industriekultur Osnabrück).

Скелет летучей мыши в новой постоянной экспозиции музея в Оснабрюке

Сейчас в музее открыли новую постоянную экспозицию, посвященную летучим мышам. Дело в том, что много лет назад эти животные самых разных видов облюбовали эту штольню и соседнюю каменоломню Писберг (Piesberg). Каменоломня некоторое время даже была самой большой в Центральной Европе, а сейчас превращена в ландшафтный парк. Эти места идеально подходят для летучих мышей. Здесь и в соседних лесах они нашли для себя, как говорится, и стол, и дом.

Музейная штольня

Посетители экспозиции, особенно - дети, могут теперь найти в музее ответы на много разных вопросов. Например, как летучие мыши могут спать всю зиму вниз головой или сколько насекомых они должны поймать за ночь, чтобы утолить голод?

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