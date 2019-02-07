 Как ЕС намерен остановить ″Северный поток - 2″ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 07.02.2019

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Экономика

Как ЕС намерен остановить "Северный поток - 2"

В судьбе важнейшего трубопроводного проекта "Газпрома" наступил поворотный момент. DW разъясняет, какое решение могут принять в Брюсселе 8 февраля и какова при этом роль Франции.

Прокладка Северного потока - 2 у берегов Германии

Прокладка "Северного потока - 2" у берегов немецкого острова Рюген

8 февраля 2019 года может стать поворотным днем в судьбе "Северного потока - 2". В Брюсселе состоится заседание представителей стран-членов Евросоюза, итоги которого могут в конечном счете либо полностью заблокировать реализацию крупнейшего трубопроводного проекта российской государственной компании "Газпром", либо существенно осложнить его завершение.

До сих пор предстоящему заседанию не придавали большого значения. Ситуация кардинально изменилась после резкой смены позиции Франции. Сначала об этом сообщили 7 февраля СМИ, к концу дня французские власти официально подтвердили: они поддерживают рассмотрение поправок в Третий энергопакет - энергетическое законодательство Евросоюза.

У Nord Stream 2 есть (почти) все необходимые разрешения

В результате 8 февраля, по всей видимости, будет запущена процедура, представляющая собой наиболее важную и, похоже, последнюю попытку остановить газпромовский проект законодательными средствами на уровне Евросоюза. С настоятельным призывом воспользоваться этой возможностью к Евросоюзу обратились в опубликованном 7 февраля эксклюзивном комментарии для DW три посла США в Европе. Следующим средством заблокировать "Северный поток - 2" были бы уже санкции Вашингтона против участвующих в прокладке газопровода фирм, которыми не раз грозил американский президент Дональд Трамп. 

На данный момент у Евросоюза нет юридических оснований для запрета прокладки трубопровода, который должен пройти напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря. Оператор "Северного потока - 2", зарегистрированная в Швейцарии стопроцентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2, получил необходимые разрешения от Финляндии и Швеции.

Инфографика Маршрут Северного потока-2

При этом шведское правительство, правда, заявило, что критически относится к проекту, но не имеет права препятствовать прокладке трубопроводов в своей исключительной экономической зоне. По той же причине "Северный поток - 2" сможет, несколько изменив маршрут, пройти вблизи датского острова Борнхольм, даже если Дания так и не выдаст разрешения на прохождение трубопровода через свои территориальные воды (12-мильная зона).

Что же касается Германии, то здесь получены все необходимые разрешения. Однако их выдавало не федеральное правительство, от которого, в принципе, и не требуется одобрения коммерческих проектов ("Северный поток - 2" в Берлине официально именно таковым и считают), а местные регуляторы, которые руководствовались не политическими соображениями, а техническими, экологическими и прочими нормативами. К примеру, разрешение на строительство трубопровода на континентальном шельфе Германии в декабре 2017 года выдало Горное управление города Штральзунда.  

Третий энергопакет "Северному потоку - 2" (пока) не указ

А вот от Европейской комиссии (правительства ЕС) в Брюсселе никаких разрешений на запуск проекта "Северный поток - 2" не требовалось, поскольку этот трубопровод до сих пор не подпадал под совместное законодательство Евросоюза, регулирующее энергетические сети на территории ЕС.

Ключевой элемент этого законодательства - так называемый Третий энергетический пакет, принятый в 2009 году под впечатлением "газовой войны" между Россией и Украиной, в результате которой целый ряд восточноевропейских членов ЕС в течение двух недель испытывал серьезную нехватку "голубого топлива".

Работник Газпрома у трубы

Третий энергопакет стал реакций ЕС на газовый конфликт России и Украины в 2009 году

В свою очередь, ключевым элементом Третьего энергопакета, направленного на демонополизацию и либерализацию европейского рынка электроэнергии и природного газа, является требование четкого разделения добывающих и транспортных предприятий: компания, производящая электроэнергию или добывающая газ, не имеет права одновременно владеть линиями электропередачи или газопроводами.

В 2017 году Еврокомиссия  предложила изменить Третий энергопакет с тем, чтобы распространить его нормы и на те газопроводы, что идут в Евросоюз из третьих стран. В таком случае под требование разделять добывающий и транспортный бизнес подпал бы и "Северный поток - 2". Ведь предполагается, что новая норма законодательства распространится и на те проекты, которые уже находятся в стадии реализации, пусть даже такое намерение явно противоречит базовой правовой норме "закон обратной силы не имеет".

Болгария и Австрия блокировали, Румыния дала делу ход

Так что в случае принятия такой поправки "Газпром" как поставщик газа лишится права владеть компанией Nord Stream 2 и трубопроводом "Северный поток - 2". Это поставит под сомнение весь проект (хотя и не исключает завершение строительства, к примеру, другой российской компанией).

Жан-Клод Юнкер и Клаус Йоханнис

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Румынии Клаус Йоханнис

В Европейском парламенте идею одобрили еще в марте 2018 года, однако на уровне профильных министров стран-членов ЕС дело застопорилось. Это объясняется тем, что повестку дня их заседаний формирует государство, председательствующее в данный момент в Совете ЕС. В 2018 году это были Болгария и Австрия, имеющие весьма тесные отношения с Россией, особенно в газовой сфере. Поэтому они практически блокировали дальнейшее продвижение проекта директивы. 

Однако с 1 января 2019 года председательство в Совете ЕС на полгода получила Румыния, и она сразу же дала делу ход. Уже 9 января Бухарест предложил свое видение документа и возможные компромиссы, 15 января вопрос обсудили на уровне рабочей группы в Совете ЕС, а затем назначили на 8 февраля обсуждение на уровне постоянных представителей стран-членов Евросоюза.

Париж меняет позицию 

До сих пор расклад сил был таков. За изменение Третьего энергопакета и тем самым против "Северного потока - 2" готовы голосовать, в частности, Польша и целый ряд других восточноевропейских государств, по предварительным оценкам их не менее 12 (из пока еще 28 членов ЕС включая Великобританию). Против поправок и тем самым фактически за трубопровод выступают, в частности, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Греция, Кипр.

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Считалось, что позицию Германии поддержит и Франция. Не только из-за особой политической близости Берлина и Парижа, но и потому, что в реализации проекта "Северный поток - 2" участвует французская энергетическая компания Engie, совладельцем которой является правительство Франции.

Тем неожиданней изменение французской позиции. "Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинять ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил немецкой газете Süddeutsche Zeitung источник во французском правительстве.

Переход Парижа в лагерь противников "Северного потока - 2" может иметь решающее значение, поскольку при принятии решений на уровне министров в Брюсселе учитывают не только голоса самих стран-членов ЕС, но и число проживающих в них жителей. Без Франции с ее почти 70-миллионным населением Германии будет трудно заблокировать принятие решения о внесении поправок в Третий энергопакет.

На заседании 8 февраля эти поправки еще не будут вноситься в законодательство ЕС. Но в этот день в Брюсселе могут дать старт процедуре изменения Третьего энергопакета.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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