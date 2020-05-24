Как гражданские проекты помогают бороться с коронавирусом в Петербурге

Гражданские инициативы во всем мире играют значимую роль в борьбе с пандемией COVID-19. Без каких проектов было бы сложнее справляться с коронавирусом в Петербурге - рассказывает DW.
Как и в Москве, попытки местных властей справиться с эпидемией сопровождались в Петербурге чередой скандалов. Медикам не хватало (и продолжает не хватать) средств индивидуальной защиты, пациенты во временном госпитале в "Ленэкспо" жаловались на отсутствие должного ухода, а чтобы получить положенные выплаты врачам "на передовой" приходилось доказывать чиновникам, сколько часов они отработали. Так или иначе Смольный решал эти проблемы и всегда был в центре внимания. DW рассказывает о проектах, которые тоже заслуживают внимания и благодаря которым внести свой вклад в улучшение ситуации может каждый.
Кафе и рестораны кормят врачей
Десятки петербургских заведений стали готовить обеды для медиков, которые в условиях пандемии сутками не покидают свои рабочие места. Например, ресторан "Ярумен", который из-за японского гражданства одного из своих учредителей остался без поддержки государства, ежедневно отправляет врачам порядка 50 блюд. "Пандемия явилась непростым моментом для ресторанного бизнеса, - говорит DW управляющая ресторана Юлия. - Поэтому мы поменяли модель нашей работы, и реформировали ее под принцип работы некоммерческой организации".
Деньги на обеды для врачей петербуржцы скидывают ресторану в виде пожертвований на сайте, но заведение не отделяет их от торговой выручки. "Бывает, что мы не получаем за день ни одного "доната" или только два-три, - говорит Юлия, - а отправить врачам нужно ежедневно порядка 50 блюд, мы же не можем нарушить наши договоренности".
Поддержка на уровне муниципалитета
Помочь нуждающимся можно и в пределах своего небольшого округа. Например, в поселке Шушары муниципальные депутаты установили так называемый "ящик добра". В него жители поселка складывают продукты для тех, кому не хватает денег на покупки. "Было ощущение, что есть жители, которые оказались в безвыходной ситуации, - объяснила свою инициативу муниципальный депутат Ольга Краснова. - Пользуются этим не какие-то асоциальные элементы, а обычные бабушки". Краснова также отметила, что с постепенным снятием карантина и возвращением людей на работу ящиком стали пользоваться реже.
Психологическая поддержка людей с "передовой"
Социологические опросы показывают, что в связи с самоизоляцией россияне испытывают психологические проблемы. По этой причине появилось несколько проектов с бесплатными консультациями профессиональных психологов. Например, созданный петербурженкой Александрой Крыленковой проект "COVIDарность" предлагает помощь волонтерам и тем, кому "психологически тяжело переживать изоляцию и угрозу распространения вируса". "За месяц работы четырнадцать терапевтов "COVIDарности" обработали более ста запросов, - сообщила координатор психологической службы Дарья Рябова. - Эмоциональные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди, связаны не только со страхом заразиться. Обостряются и нарастают все те внутренние и внешние микроконфликты, которые существовали раньше".
Краудфандинг для помощи врачам
Один из крупнейших проектов помощи медработникам запустило общественное движение "Открытая Россия" - сначала в Петербурге, а затем и в других городах. За полтора месяца карантина они собрали более полутора миллионов рублей на средства индивидуальной защиты. Лидер движения Андрей Пивоваров рассказал DW, что к маю дефицит СИЗов закончился, однако цены на них выросли, а пожертвований стало меньше. "К сожалению, идет перенасыщение темой врачей и ковида, хотя медперсонал продолжает нуждаться в помощи", - сетует Пивоваров.
Как ни странно, во время скандалов, которые возникают из-за деятельности "Открытой России", число благотворителей не снижается, а растет. Так, замглавврача станции скорой медпомощи в Петергофе подал против Пивоварова заявление в полицию из-за мошенничества, которое он увидел в факте передачи костюмов и масок для нужд станции. Позднее уголовное дело о распространении фейков завели на медиков из Ивановской области, которые обратились к движению за помощью в обеспечении защитными средствами. "Логика медицинских начальников понятна, - говорит Пивоваров. - Они получают большие зарплаты, а любая шумиха значит, что они плохо отработали. Им важнее сохранить свое место, чем оказаться в новостях в связи с нехваткой СИЗов".
Волонтеров больше, чем заявок от нуждающихся
С начала карантина в Петербурге заработал проект "Мы вместе", который запустил Центр городских волонтеров. По законодательству города, обязательный режим самоизоляции должны соблюдать только пожилые люди, для остальных это лишь рекомендация. Пресс-секретарь центра рассказал DW, что более трех тысяч человек предложили свою помощь бесплатно для развозки продуктов и лекарств людям старше 60 лет, которые оставляют заявки по телефону горячей линии. При этом самих заявок в день обычно около двухсот.
На прошлой неделе волонтеры проекта начали работать во временном госпитале в выставочном центре "Ленэкспо", о проблемах которого уже писала DW. Из-за нехватки медперсонала волонтеры стали помогать пожилым пациентам "Ленэкспо", которых теперь поместили в отдельный бокс. Их поддерживают психологически, рассказывают, что где находится, и отводят на процедуры.
Волонтерам - бесплатные велосипеды
Такой проект запустило движение "Петербургское велосообщество". В их акции участвуют байк-шеринговые компании, которые не могут работать в условиях карантина. Они бесплатно дают пользоваться велосипедами аккредитованным волонтерам, которые используют их для доставки продуктов и медикаментов пожилым людям. "На наш призыв охотнее откликались велопрокаты, желавшие помочь волонтерам, нежели сами волонтеры (их около десяти), - отмечает руководитель проекта Павел Хусу. - Возможно, это связано с боязнью угона велосипеда, либо с боязнью попасть в ДТП".
Смотрите также: