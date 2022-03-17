Будет, как в 90-е? Что ждет белорусскую экономику

За последние недели против Беларуси ввели новые санкции. Первым отреагировал валютный рынок: курс доллара и евро поднялись. Но по-настоящему белорусскую экономику начнет штормить через несколько месяцев, предсказывают экономисты.

Какой будет безработица, и что произойдет с доходами населения? Выживет ли белорусский ИТ-сектор? Что станет с экспортом в Украину? Могут ли белорусские власти надеяться на помощь Китая, когда ближайший партнер - Россия - оказался в экономической блокаде? Об этом и другом DW поговорила с директором центра экономических исследований BEROC Катериной Борнуковой.

В каком состоянии белорусская экономика прямо сейчас?

На сегодня белорусская экономика имеет запас прочности благодаря экспортному чуду, которое случилось с ней в 2021 году, объясняет эксперт. Но в последние недели ситуация ухудшилась. И дело не только в американских и европейских санкциях, но и в новом, еще более токсичном статусе Беларуси, которую во внешнем мире воспринимают как агрессора в войне против Украины.

Беларусь как небольшая открытая экономика сильно зависит от своих зарубежных партнеров, отмечает Борнукова. Сегодня от сотрудничества с ней отказываются не только страны ЕС, но и отдельные компании. "Одновременно с этим российская экономика на всех парах несется к кризису, а Россия - наш торговый партнер номер один. Это все создает очень негативный сценарий для экономики Беларуси", - считает эксперт.

Спасет ли помощь России?

Белорусские власти заявляют о том, что Россия окажет им поддержку. По мнению Катерины Борнуковой, такие уступки, как более низкие цены на нефть и газ, могли положительно сказаться на состоянии белорусской экономики, но сейчас их влияние сильно ограничено: "Если бы год назад мы договорились с Россией о поставках более дешевого газа или нефти, это было бы здорово. Сегодня уже не так. Теперь производить стало дешевле, но остается вопрос: кто это будет покупать?"

Катерина Борнукова

Беларусь - экспортная страна. Количество партнеров, которые покупали у нее продукцию, существенно сократилось. Сохраняется рынок России, но его ждут не самые простые времена. В Европу Беларусь продавала нефтепродукты, древесину, металлы - теперь они попали под санкции. С продукцией машиностроения и промышленности страна долго пыталась выйти на рынок Китая и других, более далеких стран Азии и Африки, но это не удалось, потому что белорусская продукция там не конкурентоспособна, считает Катерина Борнукова.

"С этой сложной продукцией мы можем конкурировать только на рынке России, где у нас есть преференции и мы говорим с потребителем на одном языке, понимаем его нужды. Чтобы выйти на более далекие рынки, у нас не хватает преимуществ. Возможно, Россия точечно пойдет на уступки, например, на закупку именно белорусских тракторов. Но тут мы тоже будем вынуждены конкурировать с Китаем", - уверена экономист.

Поможет ли Беларуси Китай?

Отвечая на этот вопрос, Катерина Борнукова напоминает, что Китай - огромная мировая держава. У нее, кроме Беларуси, есть еще 70-80 таких же стран - потенциальных партнеров, в которых он ищет свои интересы. "Беларусь представляла для Китая интерес как часть Шелкового пути, по которому китайские товары перемещались в Европу. Сейчас Беларусь не способна выполнять эту роль", - подчеркивает эксперт BEROC. По ее мнению, Китай будет поддерживать белорусские власти на словах и осуждать экономические санкции, но это не значит, что он выделит Беларуси кредит на 10 миллиардов долларов.

Что будет с экспортом в Украину?

Экономист считает, что отвечать на этот вопрос пока рано. Многое зависит от того, на какой срок затянется война. На данный момент, по оценкам Нацбанка Украины, простаивает примерно половина экономики страны. "Экспорт из Беларуси тоже может упасть наполовину, даже если мы закроем глаза на политический вопрос. Но боюсь, что участие Беларуси в этом конфликте заставит Украину отказаться от поставок и белорусских нефтепродуктов, и удобрений, - говорит аналитик. - Тогда мы потеряем примерно 10 процентов белорусского экспорта, или 3-5 процентов ВВП. То есть это значимый урон".

Что будет с бизнесом?

Уже сейчас белорусский бизнес просит от властей больше свободы в регулировании занятости, чтобы иметь возможность отправлять работников в неоплачиваемые отпуска, переводить их на сокращенный график работы. Такая модель доказала свою эффективность во время первых месяцев пандемии, вспоминает Катерина Борнукова, когда у бизнеса было время адаптироваться к новым условиям.

"Но проблема в том, что это работает, когда кризис краткосрочный. К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с кризисом иного рода, долгосрочные эффекты которого еще увидим. Шок на рынке валют - это первое его проявление. Дальше будет хуже", - прогнозирует экономист.

Стоит ли хоронить ИТ-сектор в Беларуси?

Администрация Парка высоких технологий (ПВТ) разрабатывает и предлагает меры, чтобы окончательно не потерять белорусский ИТ-сектор. В частности, звучат предложения вернуть прежнюю ставку подоходного налога, защитить айтишников от призыва в армию, ввести мораторий на уголовное преследование. Катерина Борнукова считает, что это все - хорошие предложения, поскольку попадают в страхи, которые могут возникнуть у сотрудников ИТ-компаний сегодня. Но вряд ли им кто-то может доверять, говорит эксперт.

"Проблема в том, что предложения не сработают, потому что никто не поверит. Кроме того, они не помогают решить основную проблему: клиенты не хотят иметь дело с ИТ-компаниями, которые работают в Беларуси и платят налоги белорусскому режиму, который после помогает запускать ракеты в жилые районы городов Украины, - полагает эксперт. - Решить эту проблему экономическим путем не может ни наше правительство, ни ПВТ. Тут есть только политическое решение. Боюсь, что продуктовое ИТ международного уровня в Беларуси скончалось".

Экономист высказывает опасения, что отъезд ИТ-специалистов из Беларуси может составить до 20-30 процентов: "Мы видим, что многие большие компании уже сейчас нанимают новых сотрудников с условием их релокации. Это будет все более распространенной практикой. Что касается остальных профессий, им будет намного труднее, потому что мы видим визовую дискриминацию по отношению к белорусам. Выехать из страны все сложнее, ехать в Россию на заработки нет смысла. Поэтому есть ощущение, что на нас понемногу опускается железный занавес".

Безработица вырастет?

Катерина Борнукова отмечает, что рынок труда в Беларуси достаточно гибкий: контракты заключаются на короткий срок, часть зарплат выплачивается в виде премии, которые легко сократить. "С одной стороны, это плохо для работника, с другой, пусть лучше уберут премию, чем будут вынуждены уволить", - поясняет эксперт. По мнению экономиста, уровень безработицы может вырасти до 10 процентов, если ситуация не разрешится в ближайшее время.

Как нынешний кризис отразится на белорусах?

Катерина Борнукова считает, что нынешний кризис вряд ли вернет Беларусь в экономическое состояние, как было в 1990-х. Но уровень жизни упадет.

Белорусов ждет дальнейший рост цен

"Мы уже видим рост цен, который негативно влияет на уровень жизни белорусов. Будем надеяться, что безработица будет временным явлением. И тут, я надеюсь, власти Беларуси найдут возможность поддерживать безработных лучше, чем сейчас. Мы перейдем в состояние более низких доходов, возможно, они упадут на 20-30 процентов - не сразу, но через два-три года. И, конечно, перспективы экономического роста будут нулевыми", - предсказывает аналитик из Beroc.

Если санкции отменят, все станет, как раньше?

По мнению Катерины Борнуковой, ответа на этот вопрос сейчас не знает никто. Она считает, что ни российское, ни белорусское правительство не ожидали такого удара санкциями: "Возможно, когда мирный договор будет заключен, часть санкций будет снята или, по крайней мере, не будут вводиться новые, токсичность немного снизится. Но надо понимать, что это не вопрос недели или месяца. Кроме этого, те решения, которые Евросоюз принял по поводу газа и нефти из РФ, никуда не испарятся. Никто не забудет о том, что бомбили мирные города".

Пока в России и Беларуси не произойдет политических изменений, возвращение к экономической нормальности образца 2019 года будет невозможно, резюмирует Катерина Борнукова.

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