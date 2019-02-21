Как в России вспоминали Бориса Немцова

В Москве в воскресенье, 24 февраля, были усилены меры безопасности в связи с началом согласованной акции в память об убитом четыре года назад российском оппозиционере Борисе Немцове.

Корреспондент DW сообщила, что марш начался чуть раньше запланированного времени, в 13.45 мск. Митингующие прошли по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Проспекта академика Сахарова. Организаторы ожидали, что в мероприятии примут участие до 30 тысяч человек. Между тем, как передает некоммерческое объединение "Белый счетчик", число участников акции составило почти 11 тысяч человек.





Полиция разрешила демонстрантам пронести с собой все приготовленные ими для акции плакаты. Людей досматривали в специальной палатке сотрудники правоохранительных органов и главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. "Всех не перестреляешь", "Импичмент - люстрации", "Россия будет свободной" - с такими лозунгами люди вышли на марш в столице.

К митингующим присоединились известные политики и правозащитники - член окружного Совета депутатов Илья Яшин, активист Марк Фейгин, лишенный в апреле 2018 года адвокатского статуса, писатель и журналист Дмитрий Быков. Несколько участников развернули транспарант в поддержку арестованной активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко.

"Свободу Насте Шевченко" - требуют митингующие

Задержание в Москве

В Москве был задержан участник марша Тимофей Петрушенко, который принес с собой плакат с нецензурным высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина. Как рассказал порталу ОВД-Инфо сам Петрушенко, он нес плакат на акцию, но решил оставить его в камере хранения. Как только активист положил плакат и без него подошел к рамкам у входа на марш, его задержала полиция.



Задержанного поместили в полицейский автомобиль. Плакат забрали из камеры хранения и тоже отнесли в автомобиль.



В Петербурге - около 1500 участников



Аналогичная акция памяти Бориса Немцова состоялась и в Санкт-Петербурге - на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Вся площадь по периметру была отгорожена спецтехникой. В акции, по данным корреспондента DW, участвовали около 1500 человек.

Они держали в руках портреты Бориса Немцова и плакаты с надписями "Путин должен ответить, кто заказчик", "Немцова заказал Кадыров, чтобы сделать подарок Путину", "Герои не умирают", "Не забудем, не простим!"



Выступавшие с трибуны заявляли, что гражданское самосознание в России набирает силу и отмечали, что почтить память Немцова пришло много молодых петербуржцев. Ораторы также говорили о необходимости принять закон о люстрации после того, как в России сменится власть конституционным путем.

"На девять присутствующих - восемь полицейских"

Мероприятия, посвященные российскому оппозиционеру, проходили 24 февраля по всей стране. Так, в Иркутске по инициативе регионального отделения партии ПАРНАС состоялся пикет, собравший около 35 человек.

В Бийске, где акция тоже завершилась, "на девять присутствующих было восемь полицейских", сообщила сопредседатель местного отделения движения "Солидарность" Екатерина Фоменко.

В Красноярске порядка 40 митингующих собрались около памятника жертвам политических репрессий.

Четыре года назад

Впервые марш памяти Бориса Немцовасостоялся 1 марта 2015 года. По разным данным, он собрал тогда от 16 тысяч до 100 тысяч человек.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления приговорены к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook| Youtube

Смотрите также:

Москва простилась с Борисом Немцовым Церемония прощания Родные и друзья Бориса Немцова пришли проводить его в последний путь. Церемония прощания прошла в одном из залов московского Сахаровского центра, где был установлен гроб с телом политика.

Москва простилась с Борисом Немцовым Память жива На церемонию прощания люди приходили с цветами и книгой Немцова "Исповедь бунтаря".

Москва простилась с Борисом Немцовым Очередь на десятки метров Очередь из желающих проститься с Борисом Немцовым растянулась на десятки метров.

Москва простилась с Борисом Немцовым Несмотря на холод Желающих проститься с Борисом Немцовым не испугала нулевая температура и снегопад.

Москва простилась с Борисом Немцовым Последний взгляд Скорбящие прощались со своим бывшим соратником у открытого гроба.

Москва простилась с Борисом Немцовым Слезы друзей Проститься с Немцовым пришел его близкий друг, активист движения "Солидарность" Илья Яшин (в центре), а также бывший премьер-министр Михаил Касьянов (справа).

Москва простилась с Борисом Немцовым Представители власти На гражданской панихиде были замечены вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

Москва простилась с Борисом Немцовым Место встречи оппозиции Лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин (слева) и ее основатель Григорий Явлинский (справа) у входа в Сахаровский центр.

Москва простилась с Борисом Немцовым Боль матери Мать Немцова, 87-летняя Дина Немцева, у гроба сына.

Москва простилась с Борисом Немцовым Отец и дочь Дочь Немцова Дина (справа) прощается с отцом. Автор: Деннис Штуте, Ирина Филатова

