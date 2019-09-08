Как в Москве наблюдали за выборами в Мосгордуму

В воскресенье, 8 сентября, в российской столице выбирали депутатов в городскую думу. Традиционно Москва считается "скучным" городом для наблюдения: явка низкая - около 20 процентов, а откровенные вбросы или "карусели" устраивают реже, чем в регионах. Однако из-за массового недопуска оппозиционных кандидатов, жестоких разгонов митингов и "московского дела" в наблюдатели подались сотни новых активистов. Многие из них все лето тренировались в лекториях движений "Голос", "Сонар", "Открытая Россия", "Фонде борьбы с коррупцией" и штабах отдельных кандидатов.

Сложно четко определить, откуда именно новички пришли в наблюдение. Единой базы всех наблюдателей по Москве не существует, каждая организация ведет свой учет. "Конкретно на этих выборах мы видим, что большинство новых людей все же попало на участки через структуры Алексея Навального. Так называемые наблюдатели новой волны", - поясняет координатор движения по наблюдению за выборами "Голос" Дмитрий Нестеров.

Число людей, который столкнулись с наблюдением на выборах в первый раз, очень большое, подтверждает координатор мониторинга по Москве от "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Олег Степанов. Так, в день голосования он руководил примерно тысячей наблюдателей. "Мы, безусловно, сейчас самая крупная сила по наблюдению. Закрыли своими наблюдателями столицу в полтора-два слоя точно", - говорит он.

Можно ли наблюдать за электронным голосованием

По сравнению с обычными участками на экспериментальных площадках с урнами для электронного голосования непривычно тихо. Здесь почти не ждут избирателей, у входа никто не танцует и не торгует булками, а наблюдателям по сути не за чем наблюдать. Разве что за тем, как в четырех прозрачных урнах раз в полминуты распечатывается и беззвучно опускается бюллетень.

Впрочем, так было ровно до того момента, пока электронное голосование вдруг не "сломалось". "Где-то в десять утра урны перестали печатать бюллетени, а статистика - обновляться, - сообщил DW наблюдатель участка № 5002 Михаил Воронков. - По сути, около 500 человек, начавших голосование, не смогли его закончить".

Второй раз система дала сбой около полудня. В департаменте информационных технологий Москвы, где с начала весны в спешке, почти с нуля, разрабатывали систему электронного голосования, отключение объяснили перебоями в работе модуля шифрования. Позже, правда, все починили, а тем 543 избирателям, которые из-за сбоя не смогли получить или заполнить бюллетень, дали возможность сделать это вновь.

Устройство для электронного голосования

Электронное голосование проводилось экспериментально в трех московских округах. По словам Дмитрия Нестерова, работа наблюдателя при такой системе не гарантирует ничего. "В КОИБах или обычных урнах можно проверить, учли голос избирателя или нет. Потому что есть бюллетень с фамилией и голосом за конкретного кандидата, - объясняет он. - А электронное голосование - это черный ящик. Избиратель не знает, засчитали ли его голос, а наблюдатель не в силах это проконтролировать. Равно как нельзя сказать, были вбросы или нет".

На какие нарушения жаловались наблюдатели

В течение дня голосования в Москве не было замечено массовых фальсификаций, информирует "Голос". Но при этом были зафиксированы две крупные категории нарушений. "Во-первых, наблюдатели сообщили нам о большей, чем раньше, мобилизации надомного голосования", - говорит Дмитрий Нестеров. Он предполагает, что центрам социального обслуживания и прочим околобюджетным организациям поставили задачу обеспечить большую явку, "и они, как могли, постарались". По его словам, это подтверждается тем, что подпись на заявке о надомном голосовании и подпись при получении бюллетеня нередко различались.

Вторая проблема, уже ставшая традиционной для Москвы, это "плохие" списки избирателей. В них указаны либо давно умершие, либо сменившие прописку люди. В "Голосе" списывают это скорее на халатность избирательных комиссий, но не исключают, что это также может быть заготовкой для вбросов и "каруселей".

После закрытия участков

Однако самые серьезные нарушения начались в Москве уже после закрытия избирательных участков, заявили в координационном центре ФБК. "Большего всего сообщений о фальсификациях идет с юга и востока Москвы. Там пытаются переписывать протоколы, есть сложности с подсчетом", - говорит координатор наблюдения по Москве от ФБК Олег Степанов. Он указывает на расхождение между фотографиями протоколов, которые делают его наблюдатели, и теми данными, которые заносят в базу Мосгоризбиркома.

"Они просто тупо ждут, пока вы все уснете, а наблюдатели выбьются из сил. После чего перепишут протоколы и украдут победу у четырех кандидатов "Умного голосования", - написал глава ФБК Алексей Навальный в твоем Telegram-канале, назвав это главной избирательной технологией мэрии Москвы.

В "Голосе" более осторожны с выводами. "Пока на опубликованном массиве данных доказать наличие фальсификаций мы не можем. Видно, что во многих округах власти согласились на проигрыш", - резюмировал Дмитрий Нестеров.

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